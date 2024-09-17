Индивидуальная
до 1 чел.
Весь Новосибирск за один день
Начало: Красный проспект, 25
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
15 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
«Очаровательный Новосибирск»: экспресс-прогулка
Захватывающая прогулка по Новосибирску ждет вас! Узнайте главные факты о городе, не тратя много времени
Начало: Красный проспект, 36, Новосибирск
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая пешая экскурсия по Новосибирску «Шаг за шагом»
Начало: Театр оперы и балета, Красный проспект, 36
Расписание: по средам, пятницам в 12:00 и 15:00 и воскресеньям в 15:00
16 апр в 12:00
18 апр в 12:00
1700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТимур17 сентября 2024Хочется выразить огромную благодарность экскурсоводу Александру. Было очень интересно, для первого знакомства с городом идеальный вариант, так же Александр подсказал,
- ММарина3 августа 2024Много интересного узнали о вашем городе
- ЕЕвгения10 сентября 2023Замечательная экскурсия, очаровательная Наталья, неповторимый Новосибирск!
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Музей Солнца»
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