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что именно интересного есть в Новосибе согласно моим интересам. Мне все очень понравилось. Каждый город интересен по-своему, вот и "серый" Новосибирск благодаря экскурсии заиграл другими красками. И я понял то что его серость - именно его изюминка:)