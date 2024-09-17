Музей счастья – экскурсии в Новосибирске

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей счастья» в Новосибирске, цены от 1700 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Весь Новосибирск за один день
На машине
5 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Весь Новосибирск за один день
Начало: Красный проспект, 25
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
15 000 ₽ за экскурсию
«Очаровательный Новосибирск»: экспресс-прогулка
Пешая
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
«Очаровательный Новосибирск»: экспресс-прогулка
Захватывающая прогулка по Новосибирску ждет вас! Узнайте главные факты о городе, не тратя много времени
Начало: Красный проспект, 36, Новосибирск
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Групповая пешая экскурсия по Новосибирску «Шаг за шагом»
Пешая
2 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая пешая экскурсия по Новосибирску «Шаг за шагом»
Начало: Театр оперы и балета, Красный проспект, 36
Расписание: по средам, пятницам в 12:00 и 15:00 и воскресеньям в 15:00
16 апр в 12:00
18 апр в 12:00
1700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тимур
    17 сентября 2024
    Групповая пешая экскурсия по Новосибирску «Шаг за шагом»
    Хочется выразить огромную благодарность экскурсоводу Александру. Было очень интересно, для первого знакомства с городом идеальный вариант, так же Александр подсказал,
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    что именно интересного есть в Новосибе согласно моим интересам. Мне все очень понравилось. Каждый город интересен по-своему, вот и "серый" Новосибирск благодаря экскурсии заиграл другими красками. И я понял то что его серость - именно его изюминка:)

  • М
    Марина
    3 августа 2024
    Групповая пешая экскурсия по Новосибирску «Шаг за шагом»
    Много интересного узнали о вашем городе
  • Е
    Евгения
    10 сентября 2023
    «Очаровательный Новосибирск»: экспресс-прогулка
    Замечательная экскурсия, очаровательная Наталья, неповторимый Новосибирск!

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Музей счастья»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Весь Новосибирск за один день
  2. «Очаровательный Новосибирск»: экспресс-прогулка
  3. Групповая пешая экскурсия по Новосибирску «Шаг за шагом»
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Площадь Ленина
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  4. Собор Александра Невского
  5. Стоквартирный дом
  6. Академгородок
  7. Красный Проспект
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. Часовня Николая Чудотворца
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в апреле 2025
Сейчас в Новосибирске в категории "Музей счастья" можно забронировать 3 экскурсии от 1700 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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