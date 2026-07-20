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образование по специальности гид-экскурсовод и прошла государственную аттестацию. Участвовала в городском фестивале с авторской экскурсией, которая получила положительные отзывы. Я искренне люблю свою страну и родной Новосибирск, в котором родилась и живу. Каждая моя экскурсия — это возможность подарить вам частичку любви к родному краю. Со мной легко, душевно, комфортно. С радостью поделюсь с вами своими открытиями, познакомлю с увлекательной историей, достопримечательностями, красивыми локациями города. Расскажу о выдающихся людях, оставивших след в его развитии. И постараюсь, чтобы Новосибирск навсегда остался в вашем сердце!