Мы пройдём по знаковой части города, где зародился Новосибирск.
Вы узнаете, как инженерная мысль и смелость первопроходцев создали стремительно растущий посёлок, превратившийся в сибирскую столицу. Услышите о жизни, кипевшей на набережной в 20 столетии, и сделке века. А также поймёте, почему Новосибирск называют городом мостов, ведь на нашем пути их будет немало.
Вы узнаете, как инженерная мысль и смелость первопроходцев создали стремительно растущий посёлок, превратившийся в сибирскую столицу. Услышите о жизни, кипевшей на набережной в 20 столетии, и сделке века. А также поймёте, почему Новосибирск называют городом мостов, ведь на нашем пути их будет немало.
Описание экскурсии
Вы увидите
- Парк «Городское начало», откуда пошёл Новосибирск, и памятник Александру III
- Здание, где в начале 20 века был подписан акт о выкупе городом кабинетской земли у императора
- Набережную с фотозонами, растениями, панорамой Оби и её островов
- Спортивный комплекс «Сибирь-Арена» и речной вокзал
- Многочисленные мосты: первые железнодорожный и автомобильный мосты через Обь, самый длинный крытый метромост, арочный и парящий мосты
Вы узнаете
- Как, согласно легенде, родилась Обь
- Как на правом берегу реки возник посёлок мостостроителей и как звали инженеров-устроителей нашего города
- Почему именно здесь построили первый железнодорожный мост через Обь — ключевую точку Транссибирской магистрали, благодаря которой Новосибирск стал третьим по величине городом России
- Как проходила «сделка века»
Организационные детали
Рекомендуется для детей старше 12 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Обской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Приветствую вас, дорогие гости и жители Новосибирска! По образованию я юрист, последнее время работала бухгалтером. Но ещё с юности любила и увлечённо изучала историю и мечтала стать экскурсоводом. Поэтому получила дополнительное
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