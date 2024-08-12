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1 чел. По популярности Пешая 15% скидка 21 отзыв 2 часа Индивидуальная до 6 чел. Нескучный Новосибирск Окунуться в прошлое города, пройти по историческим местам и побывать на площади, которой нет Начало: От площади Ленина 5000 4 250 ₽ за всё до 6 чел. Пешая 20% скидка 1 отзыв 2 часа Групповая до 15 чел. Нескучный Новосибирск (в группе) Окунуться в прошлое города, пройти по историческим местам и побывать на площади, которой нет Начало: У памятника Ленину напротив Оперного театра Расписание: в воскресенье в 19:00 1000 800 ₽ за человека На машине На поезде 10% скидка 6 часов Индивидуальная до 6 чел. Новосибирск для детей Семейная прогулка по городу с посещением парков развлечений и детской железной дороги Начало: У ст. метро «Речной вокзал» 15000 13 500 ₽ за всё до 6 чел. Другие экскурсии Новосибирска Последние отзывы на экскурсии М Мария Нескучный Новосибирск (в группе) Благодарим за интересное и комфортное знакомство с городом!

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Скидки»

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