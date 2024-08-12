скидка
15%
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Нескучный Новосибирск
Окунуться в прошлое города, пройти по историческим местам и побывать на площади, которой нет
Начало: От площади Ленина
Сегодня в 14:00
Завтра в 07:00
50004 250₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Нескучный Новосибирск (в группе)
Окунуться в прошлое города, пройти по историческим местам и побывать на площади, которой нет
Начало: У памятника Ленину напротив Оперного театра
Расписание: в воскресенье в 19:00
22 сен в 19:00
29 сен в 19:00
1000800₽ за человека
скидка
10%
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Новосибирск для детей
Семейная прогулка по городу с посещением парков развлечений и детской железной дороги
Начало: У ст. метро «Речной вокзал»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
1500013 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария12 августа 2024Благодарим за интересное и комфортное знакомство с городом!
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Скидки»
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