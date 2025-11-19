Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборНовосибирск как мировая столица русского авангарда
Исследуйте уникальную архитектуру Новосибирска, от конструктивизма до купеческих домов, и узнайте, как город стал культурным центром Сибири
Начало: В сквере ИМ.А.Д. Крячкова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурные эпохи Новосибирска: путешествие в историю
Погрузитесь в историческое наследие Новосибирска через его архитектурные шедевры и секреты старинных улиц
Начало: В районе метро Площадь Ленина
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск
Знакомство с историей и архитектурой города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
7850 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Новосибирском на авто
Насладитесь уникальной автоэкскурсией по Новосибирску, посетив ключевые районы и исторические места. Откройте для себя науку и культуру города
Начало: У метро «Речной вокзал»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Прогулка по Красному проспекту
Красный проспект в Новосибирске - это уникальная возможность погрузиться в историю города, увидеть старинные здания и узнать интересные факты
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 3000 ₽ за человека
-
5%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Новосибирск и вы - в объективе: уютная фотопрогулка
Пройти по самым ярким местам города Н, узнать о нём интересные факты и получить снимки на память
Начало: У памятника Ленина, метро Площадь Ленина
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4655 ₽
4900 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья19 ноября 2025Олег Борисович! Спасибо Вам за чудесный незабываемый день! Вы заразили нас своей любовью к городу! Мы смогли посмотреть на центр Новосибирска Вашими глазами. Рекомендуем экскурсию всем любителям авторских и нестандартных путешествий.
- ЕЕкатерина2 ноября 2025Потрясающая экскурсия с харизматичным знатоком и общественным деятелем заинтересованным в сохранении памятников конструктивизма Новосибирска! Побывать внутри дома с часами было мечтой! Спасибо большое за увлекательную экскурсию!
- РРоманенко10 октября 2025Спасибо Ирине за профессионализм и любовь к Новосибирску. Рекомендую экскурсию всем, кто хочет познакомиться с городом глубже.
- РРифхат18 сентября 2025Постели экскурсию от Олега Борисовича - оценка отлично, рекомендую.
Задача экскурсия была подтянуть знания и историю о городе, в котором живешь и занимаешься делами.
Экскурсовод в в лице Олега Борисовича с задачей справился.
- ИИлья17 августа 2025Великолепная экскурсия! Олег Борисович – искренний, душевный, увлечённый человек и настоящий патриот Новосибирска. А еще настоящий эксперт в сфере архитектуры. Интереснейшая экскурсия, много полезной и уникальной информации! Рекомендую!
- ИИлья31 июля 2025Интересная и необычная экскурсия. Увлекательные истории из жизни города, внимание к деталям. Думаем, это самый колоритный экскурсовод Новосибирска!)
- ВВалеева1 июля 2025Несмотря на очень жаркий летний день, экскурсия прошла отлично, благодаря Олегу Викторовичу-увлеченному, харизматичному, неравнодушному к своему родному городу-Новосибирску. Глубина знаний, исследовательский ум, точность в деталях, на протяжении всей экскурсии.
- ТТатьяна27 июня 2025Отличная экскурсия! Бывали в Новосибирске много раз. Но данная экскурсия удивила. Открыли для себя новые места в самом центре города. Очень познавательно, интересно, комфортно.
- ИИнна18 мая 2025Я первый раз прилетела в Новосибирск на два дня. Хотелось схватить суть города. Авангард представлен широко, ярко, разнопланово. Очень повезло
- ВВероника10 мая 2025Отличная экскурсия!!! Спасибо большое Олегу! Было очень интересно.
Узнала много всего интересного и познакомилась с Новосибирском.
Всячески рекомендую как туристам, так и местным жителям, интересующимся архитектурой, историей, культурой!
- ААнтон20 августа 2024Отличная экскурсия! Узнали много нового о Новосибирске и его архитектуре. Для первого знакомства с городом при наличии ограниченного временного ресурса - то, что надо!
- ЛЛюдмила29 мая 2024Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию! За столь короткое время нам удалось составить своё представление о городе, познакомиться с основным
- OOLGA24 июля 2023Хотим выразить благодарность гиду Вадиму!
Вадим провел великолепную экскурсию по Новосибирску!
Большая, увлекательная экскурсия по центру города, Вадим прекрасно владеет информацией, показал и рассказал архитектурные эпохи города.
Отлично спланированный маршрут, насыщенная интересная экскурсия!
Спасибо!
- ННаталья6 февраля 2023Были в Новосибирске 2 и 3 февраля, решили познакомиться с городом получше, взяли экскурсию "Архитектурные эпохи Новосибирска", экскурсовод - Ирина.
- ЮЮлия14 ноября 2022Вадим, несмотря на молодость, вполне знающий экскурсовод. И основную тему осветил, и на многие заковыристые вопросы туристов уверенно и компетентно ответил. Туристам было интересно, всем понравилось!
- ООльга24 августа 2022Замечательно провели время и узнали Новосибирск так, как мы точно не увидели бы его сами. Прошлись малыми и большими улицами, поговорили об архитектуре и архитекторах, особенно о тех, кто создал облик Новосибирска. И об истории города, конечно.
- ННелли8 августа 2022Ирина провела для нас замечательную экскурсию по Новосибирску эпохи конструктивизма. Специалист подобрала оптимальный маршрут для пешей прогулки и охватила самые
- ЛЛюбовь4 июля 2022Спасибо Вадиму за интересную и содержательную экскурсию. Очень понравилось! Рекомендую 😉
- ИИван6 июня 2022Новосибирск сравнительно недавно построенный город (конец XIX века), поэтому не ждите каких-то супер древностей. Тем не менее за 4 часа
- ИИрина26 мая 2022Когда в твоем распоряжении всего один день для знакомства с городом, да еще с таким, про который так много интересного
