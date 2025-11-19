Мои заказы

Театр «Глобус» – экскурсии в Новосибирске

Найдено 6 экскурсий в категории «Театр «Глобус»» в Новосибирске, цены от 3000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Новосибирск как мировая столица русского авангарда
Пешая
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Новосибирск как мировая столица русского авангарда
Исследуйте уникальную архитектуру Новосибирска, от конструктивизма до купеческих домов, и узнайте, как город стал культурным центром Сибири
Начало: В сквере ИМ.А.Д. Крячкова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Архитектурные эпохи Новосибирска
Пешая
2 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурные эпохи Новосибирска: путешествие в историю
Погрузитесь в историческое наследие Новосибирска через его архитектурные шедевры и секреты старинных улиц
Начало: В районе метро Площадь Ленина
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск
Пешая
2.5 часа
136 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск
Знакомство с историей и архитектурой города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
7850 ₽ за всё до 5 чел.
Знакомство с Новосибирском на авто
На машине
6 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Новосибирском на авто
Насладитесь уникальной автоэкскурсией по Новосибирску, посетив ключевые районы и исторические места. Откройте для себя науку и культуру города
Начало: У метро «Речной вокзал»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Прогулка по Красному проспекту Новосибирска
Пешая
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
Прогулка по Красному проспекту
Красный проспект в Новосибирске - это уникальная возможность погрузиться в историю города, увидеть старинные здания и узнать интересные факты
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 3000 ₽ за человека
Новосибирск и вы - в объективе: уютная фотопрогулка
Пешая
1.5 часа
-
5%
17 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Новосибирск и вы - в объективе: уютная фотопрогулка
Пройти по самым ярким местам города Н, узнать о нём интересные факты и получить снимки на память
Начало: У памятника Ленина, метро Площадь Ленина
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4655 ₽4900 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    19 ноября 2025
    Новосибирск как мировая столица русского авангарда
    Олег Борисович! Спасибо Вам за чудесный незабываемый день! Вы заразили нас своей любовью к городу! Мы смогли посмотреть на центр Новосибирска Вашими глазами. Рекомендуем экскурсию всем любителям авторских и нестандартных путешествий.
    Олег Борисович! Спасибо Вам за чудесный незабываемый день! Вы заразили нас своей любовью к городу! Мы смогли посмотреть на центр Новосибирска Вашими глазами. Рекомендуем экскурсию всем любителям авторских и нестандартных путешествий.
  • Е
    Екатерина
    2 ноября 2025
    Новосибирск как мировая столица русского авангарда
    Потрясающая экскурсия с харизматичным знатоком и общественным деятелем заинтересованным в сохранении памятников конструктивизма Новосибирска! Побывать внутри дома с часами было мечтой! Спасибо большое за увлекательную экскурсию!
    Потрясающая экскурсия с харизматичным знатоком и общественным деятелем заинтересованным в сохранении памятников конструктивизма Новосибирска! Побывать внутри дома с часами было мечтой! Спасибо большое за увлекательную экскурсию!
  • Р
    Романенко
    10 октября 2025
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Спасибо Ирине за профессионализм и любовь к Новосибирску. Рекомендую экскурсию всем, кто хочет познакомиться с городом глубже.
  • Р
    Рифхат
    18 сентября 2025
    Новосибирск как мировая столица русского авангарда
    Постели экскурсию от Олега Борисовича - оценка отлично, рекомендую.

    Задача экскурсия была подтянуть знания и историю о городе, в котором живешь и занимаешься делами.

    Экскурсовод в в лице Олега Борисовича с задачей справился.
    Постели экскурсию от Олега Борисовича - оценка отлично, рекомендую.
  • И
    Илья
    17 августа 2025
    Новосибирск как мировая столица русского авангарда
    Великолепная экскурсия! Олег Борисович – искренний, душевный, увлечённый человек и настоящий патриот Новосибирска. А еще настоящий эксперт в сфере архитектуры. Интереснейшая экскурсия, много полезной и уникальной информации! Рекомендую!
  • И
    Илья
    31 июля 2025
    Новосибирск как мировая столица русского авангарда
    Интересная и необычная экскурсия. Увлекательные истории из жизни города, внимание к деталям. Думаем, это самый колоритный экскурсовод Новосибирска!)
  • В
    Валеева
    1 июля 2025
    Новосибирск как мировая столица русского авангарда
    Несмотря на очень жаркий летний день, экскурсия прошла отлично, благодаря Олегу Викторовичу-увлеченному, харизматичному, неравнодушному к своему родному городу-Новосибирску. Глубина знаний, исследовательский ум, точность в деталях, на протяжении всей экскурсии.
  • Т
    Татьяна
    27 июня 2025
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Отличная экскурсия! Бывали в Новосибирске много раз. Но данная экскурсия удивила. Открыли для себя новые места в самом центре города. Очень познавательно, интересно, комфортно.
  • И
    Инна
    18 мая 2025
    Новосибирск как мировая столица русского авангарда
    Я первый раз прилетела в Новосибирск на два дня. Хотелось схватить суть города. Авангард представлен широко, ярко, разнопланово. Очень повезло
    встретить человека, который не просто любит и знает свой город, но и неравнодушен к его истории и шедеврами архитектуры. Таким оказался Олег ВикторОвич. Образованный, умный, эмоциональный. Познавательная прогулка Рекомендую.

  • В
    Вероника
    10 мая 2025
    Новосибирск как мировая столица русского авангарда
    Отличная экскурсия!!! Спасибо большое Олегу! Было очень интересно.
    Узнала много всего интересного и познакомилась с Новосибирском.
    Всячески рекомендую как туристам, так и местным жителям, интересующимся архитектурой, историей, культурой!
    Отличная экскурсия!!! Спасибо большое Олегу! Было очень интересно
  • А
    Антон
    20 августа 2024
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Отличная экскурсия! Узнали много нового о Новосибирске и его архитектуре. Для первого знакомства с городом при наличии ограниченного временного ресурса - то, что надо!
  • Л
    Людмила
    29 мая 2024
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию! За столь короткое время нам удалось составить своё представление о городе, познакомиться с основным
    достопримечательностям, а также изучить архитектурные особенности города. Отдельно хотелось бы поблагодарить за подробные инструкции касательно того, что стоит пометка Новосибирске вне рамок экскурсии, а также за готовность ответить на все интересующие нас вопросы.

    Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию! За столь короткое время нам удалось составить своё представление о городе, познакомиться с основным
  • O
    OLGA
    24 июля 2023
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Хотим выразить благодарность гиду Вадиму!
    Вадим провел великолепную экскурсию по Новосибирску!
    Большая, увлекательная экскурсия по центру города, Вадим прекрасно владеет информацией, показал и рассказал архитектурные эпохи города.
    Отлично спланированный маршрут, насыщенная интересная экскурсия!
    Спасибо!
    Хотим выразить благодарность гиду Вадиму!
Вадим провел великолепную экскурсию по Новосибирску!
Большая, увлекательная экскурсия по центру города, Вадим прекрасно владеет информацией, показал и рассказал архитектурные эпохи города.
Отлично спланированный маршрут, насыщенная интересная экскурсия!
Спасибо!
  • Н
    Наталья
    6 февраля 2023
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Были в Новосибирске 2 и 3 февраля, решили познакомиться с городом получше, взяли экскурсию "Архитектурные эпохи Новосибирска", экскурсовод - Ирина.
    Нам очень понравилось, было нас трое человек. Маршрут построен грамотно, посмотрели здания различных годов постройки - от дореволюционных до современных. Чувствуются, что Ирина хорошо знает историю своего города, отвечала на все наши вопросы, показала фотографии различных эпох, в дополнении скинула ссылку на фильм о Новосибирске. Не смотря на мороз в -15 градусов, было интересно пройтись по городу, заходили несколько раз на обогрев и на обед, так что никто не замерз и не простыл, время прошло достаточно быстро и интересно. Так же Ирина дала нам рекомендации куда можно сходить самостоятельно, так что мы потом еще и прогулялись по Набережной р. Оби, а вечером посмотрели Новогодние иллюминации Новосибирска. Так что всем рекомендую сходить на такую экскурсию, узнаете много полезного, и увидите Новосибирск другими глазами.

  • Ю
    Юлия
    14 ноября 2022
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Вадим, несмотря на молодость, вполне знающий экскурсовод. И основную тему осветил, и на многие заковыристые вопросы туристов уверенно и компетентно ответил. Туристам было интересно, всем понравилось!
  • О
    Ольга
    24 августа 2022
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Замечательно провели время и узнали Новосибирск так, как мы точно не увидели бы его сами. Прошлись малыми и большими улицами, поговорили об архитектуре и архитекторах, особенно о тех, кто создал облик Новосибирска. И об истории города, конечно.
  • Н
    Нелли
    8 августа 2022
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Ирина провела для нас замечательную экскурсию по Новосибирску эпохи конструктивизма. Специалист подобрала оптимальный маршрут для пешей прогулки и охватила самые
    значимые объекты города, рассказав о каждом достаточно подробно. Крайне рекомендую Ирину в качестве экскурсовода, если Вам интересна архитектура или вы решили перевернуть своё представление о советском градостроительстве. Прекрасная экскурсия от прекрасного человека!

  • Л
    Любовь
    4 июля 2022
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Спасибо Вадиму за интересную и содержательную экскурсию. Очень понравилось! Рекомендую 😉
  • И
    Иван
    6 июня 2022
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Новосибирск сравнительно недавно построенный город (конец XIX века), поэтому не ждите каких-то супер древностей. Тем не менее за 4 часа
    удалось посмотреть здания из всех периодов существования города: Российская империя, довоенные и послевоенные советские здания, современные постройки. Довольно познавательно и неутомительно. По ходу экскурсии можно сделать остановку в кафе.

  • И
    Ирина
    26 мая 2022
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Когда в твоем распоряжении всего один день для знакомства с городом, да еще с таким, про который так много интересного
    слышал, то, зайдя на tripster.ru, невольно теряешься - как же выбрать того экскурсовода, который максимально совпадет с тобой по интересам и духу. Плюс очень хотелось посмотреть и Академгородок, а такой плотности экскурсий ни у кого не было.
    Тогда решено было взять экскурсию "Архитектурные эпохи Новосибирска" (экскурсовод Ирина), т. к. архитектура всегда напрямую связана с историей. И какое же это оказалось верное решение и выбор экскурсовода в целом!
    Поскольку знаний о городе у меня не было совсем, то Ирине был "выдан" карт-бланш. И она его использовала на все 200%. и я, как турист, получила всё готовое - заранее составленный разнообразный маршрут - мы и походили, и покатались на электричке/маршрутке, что быстро погружает тебя полностью в обычную жизнь обычных горожан. Под интересный и, главное!, структурный рассказ мы смотрели и прикасались (в прямом смысле слова) к настоящей истории - дома, улицы, дороги - настоящие свидетели многих исторических событий. И мое желание, не входившее в программу! - посмотреть Академгородок - было тоже выполнено.
    Экскурсия получилась, как я и хотела, насыщенная. Был продуман и обед (мы бюджетно и очень вкусно пообедали). и перекус (потому что я опять проголодалась) и перерывчики на замечательный кофе. И при этом мы всё успели. потому что, повторюсь, тайминг и маршрут были заранее продуманы и Ирина держала всё под контролем. Пока турист "ахает" и смотрит по сторонам, кто-то должен быть четким организатором и Ирина именно такой экскурсовод. Плюс - общение было легким и дружеским.
    По ходу экскурсии с помощью Ирины я составила себе список на будущее - что интересного "досмотреть" в Новосибирске и окрестностях, и заручилась её согласием, что она мне поможет-организует:) Это, мне кажется, лучший критерий оценки работы экскурсовода - когда понимаешь, что это тот человек, который всё умеет организовать, обо всем интересно рассказать и все твои придумки сумеет выполнить..
    Теперь у меня в Новосибирске есть свой человек:) и, конечно, всем, кто собирается в этот замечательный город, я рекомендую обращаться к Ирине. Вы будете в надежных руках.

    Когда в твоем распоряжении всего один день для знакомства с городом, да еще с таким, про который так много интересного

