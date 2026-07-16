Какие профессии пчёлы меняют с возрастом? Что делают трутни? Как выбрать мёд и правильно его хранить? Мы расскажем на нашей пасеке в деревне Вашутино.
Вы познакомитесь с процессом создания мёда, продегустируете его с чаем из самовара и погуляете среди ульев в костюме пчеловода. Это сладкое и познавательное приключение для всей семьи!
Вы познакомитесь с процессом создания мёда, продегустируете его с чаем из самовара и погуляете среди ульев в костюме пчеловода. Это сладкое и познавательное приключение для всей семьи!
Описание мастер-класса
Тёплая встреча (20 минут)
Сначала — короткое знакомство. Попьём ароматный чай из самовара на сосновых шишках и попробуем разные сорта мёда. Мы расскажем, чем они отличаются друг от друга.
Интерактивная лекция (50 минут)
Вас ждёт увлекательный рассказ о жизни пчёл. Обсудим:
- историю пчеловодства: от дикого к рамочному
- состав пчелиной семьи — матка, рабочие пчёлы и трутни
- все этапы создания мёда
- полезные сорта и правила хранения
- как выбрать качественный товар и применять другие продукты пчеловодства
Знакомство с пасекой (30 минут)
Вы прогуляетесь между ульями и понаблюдаете за жизнью пчёл. На мастер-классе попробуете сладить с инвентарём, а в завершение сфотографируетесь в костюме пчеловода.
Организационные детали
- До деревни Вашутино вы добираетесь самостоятельно: из Обнинска на машине — около 10–15 мин.
- Дегустация и фотосессия в костюмах входят в стоимость программы
- С вами буду я или другой представитель нашей семьи
Важные правила
- Одежда — светлая и закрытая (длинные рукава и брюки), удобная обувь
- Дети до 3 лет — близко к ульям не подходят
- Запрещено: парфюм, резкие запахи, алкоголь
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|2000 ₽
|Дети до 18 лет
|1000 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Вашутино
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Обнинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Приглашаем вас в гости на нашу семейную пасеку! И отец, и дед моего супруга когда-то занимались пчеловодством. Сейчас у нас четверо детей, и все так или иначе вовлечены в работу с пчёлами. С удовольствием познакомим вас с этими удивительными созданиями!
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