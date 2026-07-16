Какие профессии пчёлы меняют с возрастом? Что делают трутни? Как выбрать мёд и правильно его хранить? Мы расскажем на нашей пасеке в деревне Вашутино. Вы познакомитесь с процессом создания мёда, продегустируете его с чаем из самовара и погуляете среди ульев в костюме пчеловода. Это сладкое и познавательное приключение для всей семьи!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Тёплая встреча (20 минут)

Сначала — короткое знакомство. Попьём ароматный чай из самовара на сосновых шишках и попробуем разные сорта мёда. Мы расскажем, чем они отличаются друг от друга.

Интерактивная лекция (50 минут)

Вас ждёт увлекательный рассказ о жизни пчёл. Обсудим:

историю пчеловодства: от дикого к рамочному

состав пчелиной семьи — матка, рабочие пчёлы и трутни

все этапы создания мёда

полезные сорта и правила хранения

как выбрать качественный товар и применять другие продукты пчеловодства

Знакомство с пасекой (30 минут)

Вы прогуляетесь между ульями и понаблюдаете за жизнью пчёл. На мастер-классе попробуете сладить с инвентарём, а в завершение сфотографируетесь в костюме пчеловода.

Организационные детали

До деревни Вашутино вы добираетесь самостоятельно: из Обнинска на машине — около 10–15 мин.

Дегустация и фотосессия в костюмах входят в стоимость программы

С вами буду я или другой представитель нашей семьи

Важные правила