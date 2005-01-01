Групповая экскурсия на север острова Ольхон

Однодневная групповая экскурсия на остров Ольхон - настоящий заповедник удивительных ландшафтов и величественных...

4.5
2 отзыва
Однодневная групповая экскурсия на остров Ольхон — настоящий заповедник удивительных ландшафтов и величественных пейзажей.

Здесь есть такие крутые обрывы, что порой возникает чувство, что находишься на краю Земли.
Групповая экскурсия на север острова Ольхон
Групповая экскурсия на север острова Ольхон
Групповая экскурсия на север острова Ольхон
Групповая экскурсия на север острова Ольхон
Групповая экскурсия на север острова Ольхон
Групповая экскурсия на север острова Ольхон

Что вы увидите 🤩

  • Харанцы
  • Песчанка
  • Мыс Сааган-Хушун (Три Брата)
  • Мыс Хобой
  • Мыс Шунтэ (Скала Любви)

Что вас ожидает:

  • Водитель на комфортном внедорожнике заберёт вас из отеля, где вы проживаете. Экскурсия проходит по чистейшему льду Байкала зимой, а летом по живописному бездорожью.

Мы посетим:

  • Харанцы — смотровая площадка на берегу. Отсюда видны два острова — Лев и Крокодил. Песчанка — красивые песчаные дюны на берегу, где в послевоенные годы был островной лагерь для заключённых. Мыс Сааган-Хушун (Три Брата) — мраморные скалы, покрытые красными лишайниками.
  • Мыс Хобой — самая северная точка острова, одно из сакральных мест Байкала. Пока вы наслаждаетесь видами мыса, наш водитель приготовит для вас настоящую Байкальскую уху и согревающий чай из местных трав! Далее мы отправимся на Мыс Шунтэ (Скала Любви) — живописную скалу в виде сердца.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель в Хужире
 Что входит
  • транспортные расходы
  • обед
 Что не входит
  • Личные расходы
  • билеты в Прибайкальский Национальный парк.
Важная информация
  • Уважаемый путешественник!
  • Пожалуйста, сообщите нам заранее адрес Вашей гостиницы в городе Иркутске.
  • Так же мы можем встретить Вас с аэропорта или ж/д вокзала.
Время проведения: Ежедневно в 10:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 9 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Галина М.
Галина М.
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