Водитель на комфортном внедорожнике заберёт вас из отеля, где вы проживаете. Экскурсия проходит по чистейшему льду Байкала зимой, а летом по живописному бездорожью.
Мы посетим:
Харанцы — смотровая площадка на берегу. Отсюда видны два острова — Лев и Крокодил. Песчанка — красивые песчаные дюны на берегу, где в послевоенные годы был островной лагерь для заключённых. Мыс Сааган-Хушун (Три Брата) — мраморные скалы, покрытые красными лишайниками.
Мыс Хобой — самая северная точка острова, одно из сакральных мест Байкала. Пока вы наслаждаетесь видами мыса, наш водитель приготовит для вас настоящую Байкальскую уху и согревающий чай из местных трав! Далее мы отправимся на Мыс Шунтэ (Скала Любви) — живописную скалу в виде сердца.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель в Хужире
Что входит
транспортные расходы
обед
Что не входит
Личные расходы
билеты в Прибайкальский Национальный парк.
Важная информация
Уважаемый путешественник!
Пожалуйста, сообщите нам заранее адрес Вашей гостиницы в городе Иркутске.
Так же мы можем встретить Вас с аэропорта или ж/д вокзала.
Время проведения: Ежедневно в 10:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 9 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Галина М.
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