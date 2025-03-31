Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия на север острова Ольхон
Познакомьтесь с неизведанным севером Ольхона: смотровые площадки, песчаные дюны и традиционная байкальская уха ждут вас
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4250 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие по острову Ольхон: Мыс Хобой и дегустация ухи
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по острову Ольхон с посещением его самой северной точки - мыса Хобой
Начало: Остров Ольхон п. Хужир, водитель забирает с отеля
Расписание: Каждый день в 10.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
26 000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
День на Ольхоне: Путешествие по легендарным местам в мини-группе
Погрузитесь в мир природной красоты и древних легенд, посетив самые знаковые места Ольхона в уютной компании
Начало: Хужир. От вашего отеля
Расписание: с 10:00 до 17:00 ежедневно
Завтра в 10:00
17 апр в 10:00
3350 ₽ за человека
Водная прогулка
Групповая экскурсия к святым источникам Сурхайты на острове Ольхон
Погрузитесь в мир природной красоты и духовности, посещая святые источники Сурхайты и буддийский центр на острове Огой
Начало: Хужир, причал
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
17 апр в 10:00
4800 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия на внедорожнике по южному Ольхону: Приключение на Байкале
Приключение на Байкале ждет! Прокатитесь на внедорожнике по заснеженным тропам южного Ольхона и насладитесь зимним великолепием
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4250 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Ольхон на закате: путешествие по историческому Хужиру
Приглашаем на вечернюю прогулку по Хужиру, где вы увидите Ольхон в его великолепном закате и познакомитесь с богатой историей острова
Начало: Хужир. Гастроном, ул. Байкальская, 38
Расписание: Каждый день, 17:30 для групп от 3х человек и более
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
1000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда31 марта 2025У нас был хороший водитель Александр. По ходу экскурсии рассказывал об истории острова, какие-то интересные факты и легенды, охотно отвечал на вопросы. На стоянке накрыл красивый стол и тактично оставил нас пообщаться. Ну а природа Байкала в отзывах не нуждается)
- ЕЕлена21 марта 2025Любовь Глебовна очень милая и приятная женшина, во время экскурсии рассказывала много интересного!
- ААнна20 марта 2025Понравилось абсолютно всё! Экскурсия была 13 марта, а накануне ездили на другую с тем же водителем-гидом. С уверенностью могу сказать-Сергей
- ААнна20 марта 2025Восхитительный, великолепный день, проведенный на этой экскурсии, не забуду! Отличный водитель-экскурсовод, который искренне любит свой край, прекрасные виды, душевные рассказы,
- ИИгорь16 марта 2025Мы провели прекрасный солнечный день на юге Ольхона. У нас был замечательный гид Григорий, который с любовью показал нам красивейшие
- ААнастасия10 марта 2025Экскурсия понравилась. Ездили с этим организатором на север и на юг (в разные дни). Водители (Артем и Дмитрий) рассказывали о
- ВВиктория17 февраля 2025Спасибо огромное Александру за интересную и познавательную экскурсию, всё вовремя и чётко по времени. Байкал нас встретил потрясающей красоты льдом,
- ЕЕлена12 ноября 2024Было интересно, за исключением того, что гида с нами как такового не было. И снова в маленьком катере, как селедки
- ИИрина20 июля 2024Экскурсия понравилась, времени хватило на все локации, капитан Максим оказался доброжелательтным,внимательным,очень приятным.
- ННаталья18 июля 2024Не хватает сопровождения гида очень, по сути вся организация заключается лишь в том, что тебя доставляют в нужное место, если
Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Большие Ушканьи острова»
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