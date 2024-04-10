1 чел.
По популярности
Мини-группа
6 часов
Уникальное путешествие на север Ольхона: от смотровых площадок до мраморных скал
Познакомьтесь с неизведанным севером Ольхона: смотровые площадки, песчаные дюны и традиционная байкальская уха ждут вас
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 300₽ за человека
Мини-группа
7 часов
День на Ольхоне: Путешествие по легендарным местам в мини-группе
Погрузитесь в мир природной красоты и древних легенд, посетив самые знаковые места Ольхона в уютной компании
Начало: Хужир. От вашего отеля
Расписание: с 10:00 до 17:00 ежедневно
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальное путешествие на север Ольхона: магия Байкала
Познайте всю красоту и магию Байкала, отправившись в индивидуальное путешествие на север Ольхона на комфортабельном внедорожнике
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
от 17 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по острову Ольхон: Мыс Хобой и дегустация ухи
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по острову Ольхон с посещением его самой северной точки - мыса Хобой
Начало: Остров Ольхон п. Хужир, водитель забирает с отеля
Расписание: Каждый день в 10.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
22 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССофья10 апреля 2024Впервые была на ольхоне! Долго не могли найти экскурсию, так как не сезон, но к счастью наткнулись на данный сайт и
- ААнастасия29 марта 2024Экскурсия на север острова Ольхон очень понравилась! Байкал неимоверно красив😍 Александр отвечал на все интересующие вопросы. На каждой остановке предоставляли достаточно времени, чтобы насладиться красотами.
- ЮЮлия14 марта 2024Все прошло отлично! Солнечная погода сопровождала на всем пути Ледяные гроты, лед Уха отличная) Попили водички из самого Байкала Водитель Сергей Семенович был позитивен всю поездку На другой день от Вас ездили и на юг, где тоже очень понравилось. Спасибо!! За знакомство с Байкалом
- ММаксим5 марта 2024Отличная поездка по Байкальскому льду с гидом-водителем Матвеем до мыса Хобой. Поели вкуснейшей ухи, делали остановки для катания на коньках, поцелуя Байкала. Отлично провели день))
- ППавел14 февраля 2024Понравилось абсолютно всё! Эмоции, которые были получены на экскурсии, останутся в памяти на всю жизнь! Спасибо!
- ВВалерия14 февраля 2024Организация прекрасна! Галина оперативно ответила на все вопросы. Водитель Роман сделал поездку очень запоминающейся. Он внимателен к деталям, помогает создать
- ЕЕвгений17 сентября 2023Впечатлений море!!!
- ВВожик3 сентября 2023Отличная экскурсия! Все очень понравилось! Спасибо за впечатления!
- ЕЕлена13 августа 2023Выбор экскурсии и гида - это всегда в некотором роде лотерея, но с нашим гидом по острову Ольхон Сергеем мы
- ДДмитрий11 августа 2023Шикарные виды острова Ольхон. Очень интересный рассказ об истории острова от гида Тамары Матвеевны Чечиковой.
Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Экскурсии на мыс Хобой на Ольхоне из Хужира»
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