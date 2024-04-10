С Софья Групповая экскурсия на север острова Ольхон читать дальше компанию. Галина оперативно и доброжелательно ответила, а так же порекомендовала маршрут. Мы прилетали в аэропорт, был предложен трансфер. Экскурсоводом был Михаил, который приготовил отличную уху, и мы посетили около 6 локаций южного Ольхона! Хочется поблагодарить данную компанию за предоставление своих услуг на острове Ольхон! Впервые была на ольхоне! Долго не могли найти экскурсию, так как не сезон, но к счастью наткнулись на данный сайт и

А Анастасия День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе Экскурсия на север острова Ольхон очень понравилась! Байкал неимоверно красив😍 Александр отвечал на все интересующие вопросы. На каждой остановке предоставляли достаточно времени, чтобы насладиться красотами.

Ю Юлия Групповая экскурсия на север острова Ольхон Все прошло отлично! Солнечная погода сопровождала на всем пути Ледяные гроты, лед Уха отличная) Попили водички из самого Байкала Водитель Сергей Семенович был позитивен всю поездку На другой день от Вас ездили и на юг, где тоже очень понравилось. Спасибо!! За знакомство с Байкалом

М Максим Индивидуальная экскурсия на север Ольхона Отличная поездка по Байкальскому льду с гидом-водителем Матвеем до мыса Хобой. Поели вкуснейшей ухи, делали остановки для катания на коньках, поцелуя Байкала. Отлично провели день))

П Павел День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе Понравилось абсолютно всё! Эмоции, которые были получены на экскурсии, останутся в памяти на всю жизнь! Спасибо!

В Валерия Индивидуальная экскурсия на север Ольхона читать дальше комфорт. Ребята даже нашли газовую плитку и кастрюльку для глинтвейна. Единственный недостаток – в машине грохочет так, что ничего не слышно, но это мелочи Организация прекрасна! Галина оперативно ответила на все вопросы. Водитель Роман сделал поездку очень запоминающейся. Он внимателен к деталям, помогает создать

Е Евгений Индивидуальная экскурсия на север Ольхона Впечатлений море!!!

В Вожик День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе Отличная экскурсия! Все очень понравилось! Спасибо за впечатления!

Е Елена Путешествие по острову Ольхон читать дальше вытащили счастливый билет. Сергей - местный житель, который родился и практически всю жизнь провел на Ольхоне. Наверно поэтому он сумел передать нам свое отношение и любовь к родным местам. На каждой остановке он рассказывал нам интересные факты и предания, ответил абсолютно на все наши вопросы, а во время остановки на мысе Хобой приготовил нам прекрасный обед. Большое спасибо! Выбор экскурсии и гида - это всегда в некотором роде лотерея, но с нашим гидом по острову Ольхон Сергеем мы