Экскурсии на мыс Хобой на Ольхоне из Хужира

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии на мыс Хобой на Ольхоне из Хужира» на Ольхоне, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия на север острова Ольхон
🛣 Джиппинг
Мини-группа
6 часов
76 отзывов
Уникальное путешествие на север Ольхона: от смотровых площадок до мраморных скал
Познакомьтесь с неизведанным севером Ольхона: смотровые площадки, песчаные дюны и традиционная байкальская уха ждут вас
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 300 за человека
День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе
Мини-группа
7 часов
43 отзыва
День на Ольхоне: Путешествие по легендарным местам в мини-группе
Погрузитесь в мир природной красоты и древних легенд, посетив самые знаковые места Ольхона в уютной компании
Начало: Хужир. От вашего отеля
Расписание: с 10:00 до 17:00 ежедневно
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 000 за человека
Индивидуальная экскурсия на север Ольхона
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Индивидуальное путешествие на север Ольхона: магия Байкала
Познайте всю красоту и магию Байкала, отправившись в индивидуальное путешествие на север Ольхона на комфортабельном внедорожнике
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
от 17 900 за всё до 4 чел.
Путешествие по острову Ольхон
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Путешествие по острову Ольхон: Мыс Хобой и дегустация ухи
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по острову Ольхон с посещением его самой северной точки - мыса Хобой
Начало: Остров Ольхон п. Хужир, водитель забирает с отеля
Расписание: Каждый день в 10.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
22 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Софья
    10 апреля 2024
    Групповая экскурсия на север острова Ольхон
    Впервые была на ольхоне! Долго не могли найти экскурсию, так как не сезон, но к счастью наткнулись на данный сайт и
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    компанию. Галина оперативно и доброжелательно ответила, а так же порекомендовала маршрут. Мы прилетали в аэропорт, был предложен трансфер. Экскурсоводом был Михаил, который приготовил отличную уху, и мы посетили около 6 локаций южного Ольхона! Хочется поблагодарить данную компанию за предоставление своих услуг на острове Ольхон!

  • А
    Анастасия
    29 марта 2024
    День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе
    Экскурсия на север острова Ольхон очень понравилась! Байкал неимоверно красив😍 Александр отвечал на все интересующие вопросы. На каждой остановке предоставляли достаточно времени, чтобы насладиться красотами.
  • Ю
    Юлия
    14 марта 2024
    Групповая экскурсия на север острова Ольхон
    Все прошло отлично! Солнечная погода сопровождала на всем пути Ледяные гроты, лед Уха отличная) Попили водички из самого Байкала Водитель Сергей Семенович был позитивен всю поездку На другой день от Вас ездили и на юг, где тоже очень понравилось. Спасибо!! За знакомство с Байкалом
  • М
    Максим
    5 марта 2024
    Индивидуальная экскурсия на север Ольхона
    Отличная поездка по Байкальскому льду с гидом-водителем Матвеем до мыса Хобой. Поели вкуснейшей ухи, делали остановки для катания на коньках, поцелуя Байкала. Отлично провели день))
  • П
    Павел
    14 февраля 2024
    День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе
    Понравилось абсолютно всё! Эмоции, которые были получены на экскурсии, останутся в памяти на всю жизнь! Спасибо!
  • В
    Валерия
    14 февраля 2024
    Индивидуальная экскурсия на север Ольхона
    Организация прекрасна! Галина оперативно ответила на все вопросы. Водитель Роман сделал поездку очень запоминающейся. Он внимателен к деталям, помогает создать
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    комфорт. Ребята даже нашли газовую плитку и кастрюльку для глинтвейна. Единственный недостаток – в машине грохочет так, что ничего не слышно, но это мелочи

  • Е
    Евгений
    17 сентября 2023
    Индивидуальная экскурсия на север Ольхона
    Впечатлений море!!!
  • В
    Вожик
    3 сентября 2023
    День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе
    Отличная экскурсия! Все очень понравилось! Спасибо за впечатления!
  • Е
    Елена
    13 августа 2023
    Путешествие по острову Ольхон
    Выбор экскурсии и гида - это всегда в некотором роде лотерея, но с нашим гидом по острову Ольхон Сергеем мы
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    вытащили счастливый билет. Сергей - местный житель, который родился и практически всю жизнь провел на Ольхоне. Наверно поэтому он сумел передать нам свое отношение и любовь к родным местам. На каждой остановке он рассказывал нам интересные факты и предания, ответил абсолютно на все наши вопросы, а во время остановки на мысе Хобой приготовил нам прекрасный обед. Большое спасибо!

  • Д
    Дмитрий
    11 августа 2023
    Путешествие по острову Ольхон
    Шикарные виды острова Ольхон. Очень интересный рассказ об истории острова от гида Тамары Матвеевны Чечиковой.

Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Экскурсии на мыс Хобой на Ольхоне из Хужира»

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Сколько стоит экскурсия по Ольхону в июне 2024
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