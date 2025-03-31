Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия на север острова Ольхон
Познакомьтесь с неизведанным севером Ольхона: смотровые площадки, песчаные дюны и традиционная байкальская уха ждут вас
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4250 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие по острову Ольхон: Мыс Хобой и дегустация ухи
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по острову Ольхон с посещением его самой северной точки - мыса Хобой
Начало: Остров Ольхон п. Хужир, водитель забирает с отеля
Расписание: Каждый день в 10.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
26 000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
День на Ольхоне: Путешествие по легендарным местам в мини-группе
Погрузитесь в мир природной красоты и древних легенд, посетив самые знаковые места Ольхона в уютной компании
Начало: Хужир. От вашего отеля
Расписание: с 10:00 до 17:00 ежедневно
Завтра в 10:00
17 апр в 10:00
3350 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Лед Байкала: Экскурсия к мысу Хобой
Откройте для себя ледяные просторы Байкала! Мыс Хобой, гроты и торосы Ольхона подарят вам незабываемые впечатления на хивусе
Начало: П. Хужир, ул. Прибрежная, 3с
Расписание: Каждый день в 10:00
1 июн в 10:00
2 июн в 10:00
5500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда31 марта 2025У нас был хороший водитель Александр. По ходу экскурсии рассказывал об истории острова, какие-то интересные факты и легенды, охотно отвечал на вопросы. На стоянке накрыл красивый стол и тактично оставил нас пообщаться. Ну а природа Байкала в отзывах не нуждается)
- ААнна20 марта 2025Понравилось абсолютно всё! Экскурсия была 13 марта, а накануне ездили на другую с тем же водителем-гидом. С уверенностью могу сказать-Сергей
- ВВиктория17 февраля 2025Спасибо огромное Александру за интересную и познавательную экскурсию, всё вовремя и чётко по времени. Байкал нас встретил потрясающей красоты льдом,
- ЕЕлена13 августа 2023Выбор экскурсии и гида - это всегда в некотором роде лотерея, но с нашим гидом по острову Ольхон Сергеем мы
Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Мысы Хобой и Шунтэ-Левый»
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Сколько стоит экскурсия по Ольхону в апреле 2025
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