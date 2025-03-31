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у вас самый лучший! Обед с ухой и вкусняшками, а перед этим на аперитив пробовали расколотку-очень вкусно! Север Ольхона другой, но не менее красивый и незабываемый. Нам показали и рассказали всё и даже больше! Вернулись довольные и гораздо позже, чем положено-это огромный плюс! Увидели мы точно намного больше остальных)))