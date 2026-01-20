Водная прогулка
Поездка на джипе по югу острова Ольхон
Увидеть Байкал, полюбоваться врастающими в озеро скалами и попробовать настоящую местную уху
Начало: В поселке Хужир
«Озеро Сердце — минеральное озеро в форме сердца»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
26 900 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Байкал: путешествие по острову Ольхон
Проедьте по северной части Ольхона на УАЗе «буханке». В сопровождении водителя и гида (по желанию) посетите шесть живописных мест острова
Начало: Отель проживания в Хужире
«Мыс Хобой — северная оконечность острова и место силы, расположенное в самом широком месте озера»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
32 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Конная прогулка вдоль озера Байкал
Начало: Остров Ольхон, по договоренности
Расписание: По договоренности
3000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Самый крупный остров Байкала - Ольхон (из Иркутска в мини-группе)
Полюбоваться необычной природой острова и увидеть великое озеро с высоты горных утесов
Начало: В Иркутске на ул. Сухэ-Батора
«Вас ждут переправа через озеро, прогулка по Тажеранским степям и священный мыс Бурхан»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
15 000 ₽ за человека
