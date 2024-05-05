1 чел.
По популярности
Групповая
1 час
Прогулка на катере к острову Чаек на Байкале
Путешествие на катере к острову Чаек на Байкале. В группе до 30 человек вы увидите мыс Бурхан, скалу Шаманка и сможете покормить чаек
Начало: На пристани посёлка Хужир
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная на внедорожнике по югу острова Ольхон и к острову Огой
Путешествие по югу Ольхона и к острову Огой на внедорожнике. Величественные пейзажи и захватывающие виды ждут вас
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
«Озеро Ялга — самое крупное озеро на острове, отделенное от Байкала тонкой естественной песчаной косой»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
17 900₽ за всё до 4 чел.
Круиз
1 час 10 минут
Вечерний круиз на остров Чаек: незабываемое приключение среди природы
Погрузитесь в волшебство Ольхона с вечерним круизом на остров Чаек. Покормите чаек и насладитесь неповторимыми видами
Начало: П. Хужир. Пристань или нижний пляж мыса Бурхан
«На острове живут одни чайки и бакланы»
Расписание: Ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
2 200₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Зимняя рыбалка на острове Ольхон: сибирские красоты и подледная ловля
Откройте для себя магию зимнего Ольхона с эксклюзивной экскурсией зимней рыбалки. Полюбуйтесь замерзшими чудесами и научитесь ловить рыбу подо льдом
Начало: В поселке Хужир
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 6 900₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Сердце Байкала: Рыбалка на острове Ольхон - уникальное приключение
Приглашаем вас на увлекательную рыбалку на острове Ольхон, где вы не только насладитесь красотами Байкала, но и освоите рыбную ловлю
Начало: По договоренности
Расписание: с 25 июня по 15 августа
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Рыбалка в сердце Байкала - на острове Ольхон: улов и приключения
Присоединяйтесь к нам в путешествии по живописным бухтам острова Ольхон, где вы не только научитесь ловить хариуса, но и попробуете его на вкус
Начало: Ольхон
Расписание: с 25 июня по 15 августа
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
15 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман5 мая 2024Нам очень понравилось! Рекомендуем! Байкал очень красивый с воды!
- ААлёна3 декабря 2023Нам очень понравилась экскурсия по Югу и Северу Ольхона в сопровождении гида Алексея. Обе экскурсии были индивидуальными на личном транспорте Алексея (новый патриот). Провез без толп туристов, организовал пикник с ухой и домашними настойками. Вернемся зимой! Спасибо
- ККирилл4 октября 2023Отличная прогулка
- ЕЕлена13 сентября 2023Прогулка на катере прошла хорошо. Можно запечатлеть интересные кадры ловли печенек чайками на лету. Плюс потрясающий закат. Дополнительно капитан катера покажет вам вид на Шаманку со стороны озера. Пофантазируете, сможете увидеть дракона)
- ССветлана20 июля 2023Красивые острова и положительные эмоции от чаек.
- ННАТАЛЬЯ24 марта 2023Шикарная экскурсия! Спасибо Алексею огромное! И за экскурсию и за вкуснейшую еду! Очень рекомендую) ПС-лучше ехать раньше,пока народу мало на «центровых» местах)
- ВВИТАЛИЙ25 сентября 2022Потрясающие виды Ольхона на закате!
Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «На острова»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Ольхоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть на Ольхоне
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в июне 2024
Сейчас на Ольхоне в категории "На острова" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 200 до 17 900. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий на Ольхоне на 2024 год на острова, 18 ⭐ отзывов, цены от 2200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август