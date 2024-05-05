Экскурсии на острова из Ольхона

Найдено 6 экскурсий в категории «На острова» на Ольхоне, цены от 2 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на катере к острову Чаек
🚤 На катере
Групповая
1 час
8 отзывов
Прогулка на катере к острову Чаек на Байкале
Путешествие на катере к острову Чаек на Байкале. В группе до 30 человек вы увидите мыс Бурхан, скалу Шаманка и сможете покормить чаек
Начало: На пристани посёлка Хужир
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
2 500 за человека
Индивидуальная на внедорожнике по югу острова Ольхон и к острову Огой
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Индивидуальная на внедорожнике по югу острова Ольхон и к острову Огой
Путешествие по югу Ольхона и к острову Огой на внедорожнике. Величественные пейзажи и захватывающие виды ждут вас
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
«Озеро Ялга — самое крупное озеро на острове, отделенное от Байкала тонкой естественной песчаной косой»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
17 900 за всё до 4 чел.
Вечерний круиз на остров Чаек
Круиз
1 час 10 минут
2 отзыва
Вечерний круиз на остров Чаек: незабываемое приключение среди природы
Погрузитесь в волшебство Ольхона с вечерним круизом на остров Чаек. Покормите чаек и насладитесь неповторимыми видами
Начало: П. Хужир. Пристань или нижний пляж мыса Бурхан
«На острове живут одни чайки и бакланы»
Расписание: Ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
2 200 за человека
Зимняя рыбалка на острове Ольхон
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
Зимняя рыбалка на острове Ольхон: сибирские красоты и подледная ловля
Откройте для себя магию зимнего Ольхона с эксклюзивной экскурсией зимней рыбалки. Полюбуйтесь замерзшими чудесами и научитесь ловить рыбу подо льдом
Начало: В поселке Хужир
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 6 900 за человека
Сердце Байкала: Рыбалка на острове Ольхон
Мини-группа
12 часов
Сердце Байкала: Рыбалка на острове Ольхон - уникальное приключение
Приглашаем вас на увлекательную рыбалку на острове Ольхон, где вы не только насладитесь красотами Байкала, но и освоите рыбную ловлю
Начало: По договоренности
Расписание: с 25 июня по 15 августа
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
15 000 за человека
Рыбалка в сердце Байкала - на острове Ольхон
Мини-группа
12 часов
Рыбалка в сердце Байкала - на острове Ольхон: улов и приключения
Присоединяйтесь к нам в путешествии по живописным бухтам острова Ольхон, где вы не только научитесь ловить хариуса, но и попробуете его на вкус
Начало: Ольхон
Расписание: с 25 июня по 15 августа
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
15 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «На острова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Ольхоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Прогулка на катере к острову Чаек
  2. Индивидуальная на внедорожнике по югу острова Ольхон и к острову Огой
  3. Вечерний круиз на остров Чаек
  4. Зимняя рыбалка на острове Ольхон
  5. Сердце Байкала: Рыбалка на острове Ольхон
Какие места ещё посмотреть на Ольхоне
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Мыс Харанцы
  3. Мыс Саган-Хушун
  4. Мыс Любви
  5. Озеро Сердце
  6. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в июне 2024
Сейчас на Ольхоне в категории "На острова" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 200 до 17 900. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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