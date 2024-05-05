Р Роман Прогулка на катере к острову Чаек Нам очень понравилось! Рекомендуем! Байкал очень красивый с воды!

А Алёна Индивидуальная на внедорожнике по югу острова Ольхон и к острову Огой Нам очень понравилась экскурсия по Югу и Северу Ольхона в сопровождении гида Алексея. Обе экскурсии были индивидуальными на личном транспорте Алексея (новый патриот). Провез без толп туристов, организовал пикник с ухой и домашними настойками. Вернемся зимой! Спасибо

К Кирилл Прогулка на катере к острову Чаек Отличная прогулка

Е Елена Прогулка на катере к острову Чаек Прогулка на катере прошла хорошо. Можно запечатлеть интересные кадры ловли печенек чайками на лету. Плюс потрясающий закат. Дополнительно капитан катера покажет вам вид на Шаманку со стороны озера. Пофантазируете, сможете увидеть дракона)

С Светлана Вечерний круиз на остров Чаек Красивые острова и положительные эмоции от чаек.

Н НАТАЛЬЯ Индивидуальная на внедорожнике по югу острова Ольхон и к острову Огой Шикарная экскурсия! Спасибо Алексею огромное! И за экскурсию и за вкуснейшую еду! Очень рекомендую) ПС-лучше ехать раньше,пока народу мало на «центровых» местах)