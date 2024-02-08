Отправиться в уютный кемпинг, чтобы понять: зимняя рыбалка - это комфортно и очень увлекательно
Но технологии не стоят на месте! Мы готовы разрушить стереотипы и познакомить вас с комфортной зимней рыбалкой, объектом которой будет байкальский омуль.
Поймать настолько редкий трофей — мечта многих увлечённых рыбаков со всего мира! Теперь сделать это сможете и вы.
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9 000 ₽
|Дети до 10 лет
|4 500 ₽
Описание
Что вас ожидает
Приглашаем вас в мобильный кемпинг, расположившийся в проливе Малое Море. Лагерь состоит из нескольких каркасных палаток на 5-6 человек с печным отоплением и утеплёнными полами. На территории есть природный каток, мангал и коптильня для приготовления улова, самовар на дровах, а также отапливаемый биотуалет.
Мы постоянно ведём разведку по поиску омуля в акватории: лагерь перемещается вслед за миграцией стай. Благодаря этому успех рыбалки кратно возрастает!
На месте вас встретят гиды-рыбаки. Познакомят с лагерем, проводят в вашу персональную палатку-юрту, угостят вкусным чаем. А после завтрака проведут мастер-класс по подлёдной рыбалке на омуля. Порыбачили? Пора бы и подкрепиться! Вам подадут плов, ароматный шашлычок, ушицу с дымком. После обеда вы продолжите «охоту» за уловом. Пойманный трофей можно будет сразу же приготовить.
Примерное расписание дня:
10:00 — Встреча в лагере. Заселение.
10:30 — Мастер-класс по подлёдной рыбалке на омуля.
11:00-13:00 — Рыбалка в тёплых юртах-палатках.
13:00-14:00 — Комплексный обед.
14:20 — Рыбалка.
14:40-16:30 — Мастер-класс по приготовлению строганины из омуля.
16:30-17:00 — Возвращение в гостиницу.
Организационные детали
- Точное расположение лагеря мы сообщим за сутки до встречи
- В стоимость включено всё: аренда отапливаемых шатров для рыбалки, мастер-классы, необходимые снасти, лёгкий завтрак (чай со сладостями), комплексный обед (горячее блюдо зависит от меню на день), услуги гидов-рыбаков
- Добраться до лагеря можно самостоятельно, воспользовавшись услугами местных перевозчиков, либо заказать трансфер у нас. Стоимость из Иркутска — 22000 руб. /машина в одну сторону (около 280 км пути), из Хужира — 8500 руб. /машина туда и обратно.
- В связи с тем, что лагерь расположен на льду, имеются открытые источники огня. Поэтому действует ограничение на посещение детьми до 5 лет.
- Рыбалку для вас проведу я или другой гид-рыбак из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе посёлка Хужир на острове Ольхон
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.