Омулевая рыбалка на льду Байкала (в группе)
Групповая экскурсия в Ольхоне

Отправиться в уютный кемпинг, чтобы понять: зимняя рыбалка - это комфортно и очень увлекательно

Многие считает, что зимняя рыбалка — это холод, ветер, закоченевшие руки и ноги.

Но технологии не стоят на месте! Мы готовы разрушить стереотипы и познакомить вас с комфортной зимней рыбалкой, объектом которой будет байкальский омуль.

Поймать настолько редкий трофей — мечта многих увлечённых рыбаков со всего мира! Теперь сделать это сможете и вы.
Омулевая рыбалка на льду Байкала (в группе)
Омулевая рыбалка на льду Байкала (в группе)
Омулевая рыбалка на льду Байкала (в группе)
Ближайшие даты:
8
фев
9
фев
10
фев
11
фев
12
фев
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14
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет9 000 ₽
Дети до 10 лет4 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Приглашаем вас в мобильный кемпинг, расположившийся в проливе Малое Море. Лагерь состоит из нескольких каркасных палаток на 5-6 человек с печным отоплением и утеплёнными полами. На территории есть природный каток, мангал и коптильня для приготовления улова, самовар на дровах, а также отапливаемый биотуалет.

Мы постоянно ведём разведку по поиску омуля в акватории: лагерь перемещается вслед за миграцией стай. Благодаря этому успех рыбалки кратно возрастает!

На месте вас встретят гиды-рыбаки. Познакомят с лагерем, проводят в вашу персональную палатку-юрту, угостят вкусным чаем. А после завтрака проведут мастер-класс по подлёдной рыбалке на омуля. Порыбачили? Пора бы и подкрепиться! Вам подадут плов, ароматный шашлычок, ушицу с дымком. После обеда вы продолжите «охоту» за уловом. Пойманный трофей можно будет сразу же приготовить.

Примерное расписание дня:

10:00 — Встреча в лагере. Заселение.
10:30 — Мастер-класс по подлёдной рыбалке на омуля.
11:00-13:00 — Рыбалка в тёплых юртах-палатках.
13:00-14:00 — Комплексный обед.
14:20 — Рыбалка.
14:40-16:30 — Мастер-класс по приготовлению строганины из омуля.
16:30-17:00 — Возвращение в гостиницу.

Организационные детали

  • Точное расположение лагеря мы сообщим за сутки до встречи
  • В стоимость включено всё: аренда отапливаемых шатров для рыбалки, мастер-классы, необходимые снасти, лёгкий завтрак (чай со сладостями), комплексный обед (горячее блюдо зависит от меню на день), услуги гидов-рыбаков
  • Добраться до лагеря можно самостоятельно, воспользовавшись услугами местных перевозчиков, либо заказать трансфер у нас. Стоимость из Иркутска — 22000 руб. /машина в одну сторону (около 280 км пути), из Хужира — 8500 руб. /машина туда и обратно.
  • В связи с тем, что лагерь расположен на льду, имеются открытые источники огня. Поэтому действует ограничение на посещение детьми до 5 лет.
  • Рыбалку для вас проведу я или другой гид-рыбак из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе посёлка Хужир на острове Ольхон
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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