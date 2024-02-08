Многие считает, что зимняя рыбалка — это холод, ветер, закоченевшие руки и ноги. Но технологии не стоят на месте! Мы готовы разрушить стереотипы и познакомить вас с комфортной зимней рыбалкой, объектом которой будет байкальский омуль. Поймать настолько редкий трофей — мечта многих увлечённых рыбаков со всего мира! Теперь сделать это сможете и вы.

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Приглашаем вас в мобильный кемпинг, расположившийся в проливе Малое Море. Лагерь состоит из нескольких каркасных палаток на 5-6 человек с печным отоплением и утеплёнными полами. На территории есть природный каток, мангал и коптильня для приготовления улова, самовар на дровах, а также отапливаемый биотуалет.

Мы постоянно ведём разведку по поиску омуля в акватории: лагерь перемещается вслед за миграцией стай. Благодаря этому успех рыбалки кратно возрастает!

На месте вас встретят гиды-рыбаки. Познакомят с лагерем, проводят в вашу персональную палатку-юрту, угостят вкусным чаем. А после завтрака проведут мастер-класс по подлёдной рыбалке на омуля. Порыбачили? Пора бы и подкрепиться! Вам подадут плов, ароматный шашлычок, ушицу с дымком. После обеда вы продолжите «охоту» за уловом. Пойманный трофей можно будет сразу же приготовить.

Примерное расписание дня:

10:00 — Встреча в лагере. Заселение.

10:30 — Мастер-класс по подлёдной рыбалке на омуля.

11:00-13:00 — Рыбалка в тёплых юртах-палатках.

13:00-14:00 — Комплексный обед.

14:20 — Рыбалка.

14:40-16:30 — Мастер-класс по приготовлению строганины из омуля.

16:30-17:00 — Возвращение в гостиницу.

Организационные детали