Еще несколько необычных экскурсий в Ольхоне

Что вас ожидает

Сибирские красоты

20 минут в пути — и мы на внутреннем озере Ялга, отделенном от Байкала небольшой песчаной косой. Это место прекрасно в любое время года, но зимой здесь случаются настоящие чудеса: озеро покрывается прозрачным голубым льдом, который пронизывают «иглы», «гвозди» и «пузыри». Вы полюбуетесь сюрреалистической игрой света и льда, оцените величие мыса Елгай и сфотографируетесь 📸 на фоне огромного замершего сибирского озера.

Подледная рыбалка

Мы сделаем все, чтобы рыбалка 🐟 удалась! Пробурим лунки, поставим в правильных местах стулья и предоставим все рыболовные принадлежности: удочки, приманку и подкормку. Поделимся своим опытом, раскроем особенности подледной рыбалки и расскажем, какая рыба водится в местных водах.

Организационные детали