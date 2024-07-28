Прогулка на карбасе «Эвон»

Байкал невероятно красив - особенно с водной глади. В этом путешествии вы насладитесь пейзажами, узнаете о традициях судоходства и почувствуете дух приключений
В живописном порту вас встретит опытный капитан.

После несложного инструктажа берём весла и отправляемся в путь - ловить дзен на просторах Байкала, проникаться сибирской природой и смотреть на озёрные пейзажи, которые
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ещё долго будут вам сниться. Поднимем паруса - но только если позволит погода. Или вновь возьмёмся за вёсла и отправимся в обратный путь. Я расскажу вам о культуре и быте поморов, технике гребли и основах парусного дела. Вы попробуете сами управлять судном под руководством капитана

5
2 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  1. 🌊 Насладитесь пейзажами Байкала
  2. 🛶 Узнайте о традициях судоходства
  3. 📸 Сделайте удивительные фотографии
  4. 🌲 Почувствуйте дух приключений
  5. 🚣‍♂️ Попробуйте управлять судном
Прогулка на карбасе «Эвон»
Прогулка на карбасе «Эвон»
Прогулка на карбасе «Эвон»
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 03:00

Что можно увидеть

  • Шаманка

Описание водной прогулки

Курс на Шаманку

В живописном порту вас встретит опытный капитан. После несложного инструктажа берём весла и отправляемся в путь — ловить дзен на просторах Байкала, проникаться сибирской природой и смотреть на озёрные пейзажи, которые ещё долго будут вам сниться.

Остановимся у знаменитой Шаманки — священного места, окружённого множеством легенд. Вы узнаете о её истории и значении для местных жителей, услышите мифы и легенды. И конечно, сможете сделать удивительные фотографии.

Поднимем паруса — но только если позволит погода. Или вновь возьмёмся за вёсла и отправимся в обратный путь.

И это ещё не всё! Я расскажу вам о:

  • истории парусно-вёсельного судна «Эвон», его особенностях и важности для поморов
  • культуре и быте поморов: вы узнаете, как они жили, работали и взаимодействовали с природой, повлияли на северное мореплавание
  • технике гребли и основах парусного дела. И я не только о теории — вы попробуете сами управлять судном под руководством капитана;)

Организационные детали

  • Экскурсия предполагает ваше активное участие, включая греблю на вёслах и помощь в управлении парусом. Желательно иметь базовую физическую подготовку
  • Поездка подходит для детей старше 14 лет (максимум двое в группе) — это связано с физической нагрузкой и правилами безопасности
  • На борту судна имеются спасательные жилеты
  • В случае сильного ветра или дождя путешествие может быть перенесено на другой день. Я свяжусь с вами заранее для уточнения деталей
  • До места начала поездки вы добираетесь самостоятельно

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Хужирском порту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анна
28 июл 2024
Очень интересно, необычно. Эвон - богиня северных ветров 🌊🌊🌊
Очень интересно, необычно. Эвон - богиня северных ветров 🌊🌊🌊Очень интересно, необычно. Эвон - богиня северных ветров 🌊🌊🌊Очень интересно, необычно. Эвон - богиня северных ветров 🌊🌊🌊Очень интересно, необычно. Эвон - богиня северных ветров 🌊🌊🌊
Антон
22 июл 2024
Прекрасная необычная прогулка. Плыть под парусом это отдельное удовольствие, совсем другие ощущения, чем на моторной лодке или корабле.
Хотелось даже подольше.
Рекомендую.

Входит в следующие категории Ольхона

ИндивидуальныеВодные развлеченияМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровНеобычныеЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа выходныеРечные прогулкиСкала ШаманкаПопулярные местаДля студентовУникальный опытАктивности

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