В живописном порту вас встретит опытный капитан.
После несложного инструктажа берём весла и отправляемся в путь - ловить дзен на просторах Байкала, проникаться сибирской природой и смотреть на озёрные пейзажи, которые
После несложного инструктажа берём весла и отправляемся в путь - ловить дзен на просторах Байкала, проникаться сибирской природой и смотреть на озёрные пейзажи, которые
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Насладитесь пейзажами Байкала
- 🛶 Узнайте о традициях судоходства
- 📸 Сделайте удивительные фотографии
- 🌲 Почувствуйте дух приключений
- 🚣♂️ Попробуйте управлять судном
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 03:00
Что можно увидеть
- Шаманка
Описание водной прогулки
Курс на Шаманку
В живописном порту вас встретит опытный капитан. После несложного инструктажа берём весла и отправляемся в путь — ловить дзен на просторах Байкала, проникаться сибирской природой и смотреть на озёрные пейзажи, которые ещё долго будут вам сниться.
Остановимся у знаменитой Шаманки — священного места, окружённого множеством легенд. Вы узнаете о её истории и значении для местных жителей, услышите мифы и легенды. И конечно, сможете сделать удивительные фотографии.
Поднимем паруса — но только если позволит погода. Или вновь возьмёмся за вёсла и отправимся в обратный путь.
И это ещё не всё! Я расскажу вам о:
- истории парусно-вёсельного судна «Эвон», его особенностях и важности для поморов
- культуре и быте поморов: вы узнаете, как они жили, работали и взаимодействовали с природой, повлияли на северное мореплавание
- технике гребли и основах парусного дела. И я не только о теории — вы попробуете сами управлять судном под руководством капитана;)
Организационные детали
- Экскурсия предполагает ваше активное участие, включая греблю на вёслах и помощь в управлении парусом. Желательно иметь базовую физическую подготовку
- Поездка подходит для детей старше 14 лет (максимум двое в группе) — это связано с физической нагрузкой и правилами безопасности
- На борту судна имеются спасательные жилеты
- В случае сильного ветра или дождя путешествие может быть перенесено на другой день. Я свяжусь с вами заранее для уточнения деталей
- До места начала поездки вы добираетесь самостоятельно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Хужирском порту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид на Ольхоне
Привет! Меня зовут Иван, и я с радостью приглашаю вас на увлекательное путешествие по Байкалу на карбасе «Эвон». Несколько лет назад я отправился волонтёром в Архангельскую верфь, где влюбился вЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
28 июл 2024
Очень интересно, необычно. Эвон - богиня северных ветров 🌊🌊🌊
Антон
22 июл 2024
Прекрасная необычная прогулка. Плыть под парусом это отдельное удовольствие, совсем другие ощущения, чем на моторной лодке или корабле.
Хотелось даже подольше.
Рекомендую.
Хотелось даже подольше.
Рекомендую.
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