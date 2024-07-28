В живописном порту вас встретит опытный капитан.После несложного инструктажа берём весла и отправляемся в путь - ловить дзен на просторах Байкала, проникаться сибирской природой и смотреть на озёрные пейзажи, которые

ещё долго будут вам сниться. Поднимем паруса - но только если позволит погода. Или вновь возьмёмся за вёсла и отправимся в обратный путь. Я расскажу вам о культуре и быте поморов, технике гребли и основах парусного дела. Вы попробуете сами управлять судном под руководством капитана

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Описание водной прогулки

Курс на Шаманку

В живописном порту вас встретит опытный капитан. После несложного инструктажа берём весла и отправляемся в путь — ловить дзен на просторах Байкала, проникаться сибирской природой и смотреть на озёрные пейзажи, которые ещё долго будут вам сниться.

Остановимся у знаменитой Шаманки — священного места, окружённого множеством легенд. Вы узнаете о её истории и значении для местных жителей, услышите мифы и легенды. И конечно, сможете сделать удивительные фотографии.

Поднимем паруса — но только если позволит погода. Или вновь возьмёмся за вёсла и отправимся в обратный путь.

И это ещё не всё! Я расскажу вам о:

истории парусно-вёсельного судна «Эвон», его особенностях и важности для поморов

культуре и быте поморов: вы узнаете, как они жили, работали и взаимодействовали с природой, повлияли на северное мореплавание

технике гребли и основах парусного дела. И я не только о теории — вы попробуете сами управлять судном под руководством капитана;)

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