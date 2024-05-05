1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по южной части острова Ольхон
Исследуйте южную часть Ольхона за один день: Харгойский перевал, замок Хулы, бухта Малый Харгой и другие удивительные места ждут вас на этом маршруте
Начало: У места вашего проживания в Хужире
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
24 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
1 час
Прогулка на катере к острову Чаек на Байкале
Путешествие на катере к острову Чаек на Байкале. В группе до 30 человек вы увидите мыс Бурхан, скалу Шаманка и сможете покормить чаек
Начало: На пристани посёлка Хужир
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Зимняя рыбалка на острове Ольхон: сибирские красоты и подледная ловля
Откройте для себя магию зимнего Ольхона с эксклюзивной экскурсией зимней рыбалки. Полюбуйтесь замерзшими чудесами и научитесь ловить рыбу подо льдом
Начало: В поселке Хужир
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 6 900₽ за человека
Групповая
6.5 часов
Зимняя рыбалка на Байкале: ловля омуля в комфорте
Комфортная зимняя рыбалка на Байкале: тёплые палатки, мастер-классы, вкусный обед и редкий омуль. Присоединяйтесь к увлекательному приключению
Начало: в районе посёлка Хужир на острове Ольхон
1 фев в 09:00
2 фев в 09:00
11 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман5 мая 2024Нам очень понравилось! Рекомендуем! Байкал очень красивый с воды!
- РРоман16 марта 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия,много локаций, узнали много всего нового о природе, жизни и особенностях края. Отдельная благодарность Сергею, было очень
- ККирилл4 октября 2023Отличная прогулка
- ААртем26 сентября 2023Все отлично) Стоит отметить водителя Сергея) Спасибо за прекрасные впечатления и вкусную уху)
- ЕЕлена13 сентября 2023Прогулка на катере прошла хорошо. Можно запечатлеть интересные кадры ловли печенек чайками на лету. Плюс потрясающий закат. Дополнительно капитан катера покажет вам вид на Шаманку со стороны озера. Пофантазируете, сможете увидеть дракона)
- ССветлана1 марта 2023Благодарим водителя Ярослава! Много показал, накормил вкусной ухой и создал дружелюбную и веселую атмосферу в группе)
Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Активности»
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