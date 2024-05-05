читать дальше интересно, легко и не принужденно, никуда не подгонял, ответил на все наши вопросы, помог и подсказал все, просто молодец, экскурсией довольны, всем советуем посетить

Очень интересная и насыщенная экскурсия,много локаций, узнали много всего нового о природе, жизни и особенностях края. Отдельная благодарность Сергею, было очень