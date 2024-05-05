Активности – экскурсии на Ольхоне

Найдено 4 экскурсии в категории «Активности» на Ольхоне, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по южной части острова Ольхон
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Путешествие по южной части острова Ольхон
Исследуйте южную часть Ольхона за один день: Харгойский перевал, замок Хулы, бухта Малый Харгой и другие удивительные места ждут вас на этом маршруте
Начало: У места вашего проживания в Хужире
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
24 000 за всё до 8 чел.
Прогулка на катере к острову Чаек
🚤 На катере
Групповая
1 час
8 отзывов
Прогулка на катере к острову Чаек на Байкале
Путешествие на катере к острову Чаек на Байкале. В группе до 30 человек вы увидите мыс Бурхан, скалу Шаманка и сможете покормить чаек
Начало: На пристани посёлка Хужир
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
2 500 за человека
Зимняя рыбалка на острове Ольхон
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
Зимняя рыбалка на острове Ольхон: сибирские красоты и подледная ловля
Откройте для себя магию зимнего Ольхона с эксклюзивной экскурсией зимней рыбалки. Полюбуйтесь замерзшими чудесами и научитесь ловить рыбу подо льдом
Начало: В поселке Хужир
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 6 900 за человека
Омулевая рыбалка на льду Байкала (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
6.5 часов
Зимняя рыбалка на Байкале: ловля омуля в комфорте
Комфортная зимняя рыбалка на Байкале: тёплые палатки, мастер-классы, вкусный обед и редкий омуль. Присоединяйтесь к увлекательному приключению
Начало: в районе посёлка Хужир на острове Ольхон
1 фев в 09:00
2 фев в 09:00
11 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    5 мая 2024
    Прогулка на катере к острову Чаек
    Нам очень понравилось! Рекомендуем! Байкал очень красивый с воды!
  • Р
    Роман
    16 марта 2024
    Путешествие по южной части острова Ольхон
    Очень интересная и насыщенная экскурсия,много локаций, узнали много всего нового о природе, жизни и особенностях края. Отдельная благодарность Сергею, было очень
    читать дальше

    интересно, легко и не принужденно, никуда не подгонял, ответил на все наши вопросы, помог и подсказал все, просто молодец, экскурсией довольны, всем советуем посетить

  • К
    Кирилл
    4 октября 2023
    Прогулка на катере к острову Чаек
    Отличная прогулка
  • А
    Артем
    26 сентября 2023
    Путешествие по южной части острова Ольхон
    Все отлично) Стоит отметить водителя Сергея) Спасибо за прекрасные впечатления и вкусную уху)
  • Е
    Елена
    13 сентября 2023
    Прогулка на катере к острову Чаек
    Прогулка на катере прошла хорошо. Можно запечатлеть интересные кадры ловли печенек чайками на лету. Плюс потрясающий закат. Дополнительно капитан катера покажет вам вид на Шаманку со стороны озера. Пофантазируете, сможете увидеть дракона)
  • С
    Светлана
    1 марта 2023
    Путешествие по южной части острова Ольхон
    Благодарим водителя Ярослава! Много показал, накормил вкусной ухой и создал дружелюбную и веселую атмосферу в группе)

Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Ольхоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Путешествие по южной части острова Ольхон
  2. Прогулка на катере к острову Чаек
  3. Зимняя рыбалка на острове Ольхон
  4. Омулевая рыбалка на льду Байкала (в группе)
Какие места ещё посмотреть на Ольхоне
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Мыс Харанцы
  3. Мыс Саган-Хушун
  4. Мыс Любви
  5. Озеро Сердце
  6. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в июне 2024
Сейчас на Ольхоне в категории "Активности" можно забронировать 4 экскурсии от 2 500 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Забронируйте экскурсию на Ольхоне на 2024 год по теме «Активности», 22 ⭐ отзыва, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам