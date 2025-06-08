Индивидуальная
до 4 чел.
День на Ольхоне: захватывающий джип-тур из Иркутска по острову Байкала
Погрузитесь в уникальный мир Ольхона: от древних наскальных рисунков до священных мест шаманизма и купания в Байкале
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
36 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
На джипе - по северу острова Ольхон
Индивидуальная поездка на джипе по северу Ольхона. Увидите уникальные места, узнаете легенды и насладитесь природой Байкала. Пикник с видом включён
Начало: Посёлок Хужир
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
26 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Прогулка на карбасе «Эвон»
Насладитесь водной прогулкой на Байкале, узнайте о традициях судоходства и почувствуйте дух приключений на карбасе «Эвон»
Начало: В Хужирском порту
Завтра в 00:00
22 июн в 00:00
от 6199 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр8 июня 2025Спасибо Алексею огромное за такое море впечатлений! Хотели полностью забыть об организационных моментах и сосредоточиться только на отдыхе. Алексей организовал
- ААлексей7 июня 2025Все очень понравилось, гиду Андрею большое спасибо за классную экскурсию.
- ЕЕкатерина19 мая 2025Изначально была запланирована экскурсия на остров Ольхон. Но в связи с тем, что еще на запустили паромную переправу, нам предложили
- ААндрей9 мая 2025Водитель-гид Сергей заехал за мной в гостиницу в семь утра, в 10:12 мы были на паромной переправе и через 15
- ЛЛариса6 мая 2025Все прошло отлично, Алексей очень хороший и ответственный организатор и экскурсовод. Поездка получилась очень душевной. Было ощущение, что мы приехали не на экскурсию, а в гости. Всем очень рекомендую!
- ВВладимир17 марта 2025Получил огромное удовольствие от путешествия с Алексеем! Исследовали север острова Ольхон, таким образом, чтобы рядом с нами было поменьше людей,
Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Ночные»
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