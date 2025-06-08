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Ночные прогулки и экскурсии Ольхона

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» на Ольхоне, цены от 6199 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
На машине
Джиппинг
13 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
День на Ольхоне: захватывающий джип-тур из Иркутска по острову Байкала
Погрузитесь в уникальный мир Ольхона: от древних наскальных рисунков до священных мест шаманизма и купания в Байкале
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
36 000 ₽ за всё до 4 чел.
На джипе - по северу острова Ольхон
На машине
Джиппинг
7 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
На джипе - по северу острова Ольхон
Индивидуальная поездка на джипе по северу Ольхона. Увидите уникальные места, узнаете легенды и насладитесь природой Байкала. Пикник с видом включён
Начало: Посёлок Хужир
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
26 000 ₽ за всё до 4 чел.
Прогулка на карбасе «Эвон»
На яхте
2 часа
3 отзыва
Водная прогулка
Прогулка на карбасе «Эвон»
Насладитесь водной прогулкой на Байкале, узнайте о традициях судоходства и почувствуйте дух приключений на карбасе «Эвон»
Начало: В Хужирском порту
Завтра в 00:00
22 июн в 00:00
от 6199 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    8 июня 2025
    На джипе - по северу острова Ольхон
    Спасибо Алексею огромное за такое море впечатлений! Хотели полностью забыть об организационных моментах и сосредоточиться только на отдыхе. Алексей организовал
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    трансфер из Иркутска и обратно в удобное нам время, по пути проехались с интересной экскурсией по Тажиранским степям, в конце дня ребята убедились, что мы заселились и только после этого уехали. На следующий день был север Ольхона - Tayota Hilux, которому все нипочём, потрясающие виды, вкуснейшая уха -это, как говорится "mast have"! В конце дня еще захотели прокатиться на конях-нет проблем, прогулка по берегу Байкала верхом была тоже организована без проблем! Самое главное -это умение расположить к себе, в такой обстановке очень комфортно путешествовать. Можете дальше не искать-вы уже нашли то, что нужно))

  • А
    Алексей
    7 июня 2025
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Все очень понравилось, гиду Андрею большое спасибо за классную экскурсию.
    Все очень понравилось, гиду Андрею большое спасибо за классную экскурсию
  • Е
    Екатерина
    19 мая 2025
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Изначально была запланирована экскурсия на остров Ольхон. Но в связи с тем, что еще на запустили паромную переправу, нам предложили
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    замену: поездка по Тажеранскому побережью Байкала. Это было невероятно красиво и интересно. Тажеранская степь, потрясающие смотровые площадки с видами на Байкал и побережье… В начале мая в бухтах еще был лед, смотришь на Байкал, а вокруг идеальная тишина, изредка лед потрескивает, слух пытается уловить плеск воды, а в ответ безмолвие. Это было так необычно и красиво. Также спускались в некоторые бухты. Посетили мраморный карьер. Ландшафты Тажеранских степей пустынные, растительности немного, но от этого они не менее прекрасные, какие-то неземные😁 Наш гид и водитель Сергей рассказывал много интересной информации. С ним было очень комфортно и безопасно. Поездка получилась очень насыщенной, не смотря на долгую дорогу, усталости не ощущалось, получили невероятные эмоции и впечатления. С удовольствием посетим Байкал зимой 😊 Не прощаемся 😊

    Изначально была запланирована экскурсия на остров Ольхон. Но в связи с тем, что еще на запустилиИзначально была запланирована экскурсия на остров Ольхон. Но в связи с тем, что еще на запустилиИзначально была запланирована экскурсия на остров Ольхон. Но в связи с тем, что еще на запустилиИзначально была запланирована экскурсия на остров Ольхон. Но в связи с тем, что еще на запустилиИзначально была запланирована экскурсия на остров Ольхон. Но в связи с тем, что еще на запустилиИзначально была запланирована экскурсия на остров Ольхон. Но в связи с тем, что еще на запустилиИзначально была запланирована экскурсия на остров Ольхон. Но в связи с тем, что еще на запустилиИзначально была запланирована экскурсия на остров Ольхон. Но в связи с тем, что еще на запустилиИзначально была запланирована экскурсия на остров Ольхон. Но в связи с тем, что еще на запустилиИзначально была запланирована экскурсия на остров Ольхон. Но в связи с тем, что еще на запустили
  • А
    Андрей
    9 мая 2025
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Водитель-гид Сергей заехал за мной в гостиницу в семь утра, в 10:12 мы были на паромной переправе и через 15
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    минут уже ехали по Ольхону, повезло, не ждали. Всю дорогу Сергей рассказывал мне о Иркутском крае, Байкале и Ольхоне. Сергей - приветливый, позитивный, знающий и любящий свое дело человек. Мы позавтракали в очень приличном кафе недалеко от известной скалы - Шаманка. И дальше проехали до самой северной оконечности Ольхона, по пути заезжая и останавливаясь в нескольких изумительных местах для фотографирования, где наслаждались потрясающими пейзажами Байкала и острова. На обратном пути опять заехали в то же кафе, но есть не стали, а только выпили кофе, так как спешили на паром. С паромом опять повезло, машин было мало и меньше, чем за полчаса переправились с Ольхона на основной берег. В 22:05 мы уже вернулись в Иркутск, к моей гостинице. В целом поездка и компания мне очень понравились.

  • Л
    Лариса
    6 мая 2025
    На джипе - по северу острова Ольхон
    Все прошло отлично, Алексей очень хороший и ответственный организатор и экскурсовод. Поездка получилась очень душевной. Было ощущение, что мы приехали не на экскурсию, а в гости. Всем очень рекомендую!
  • В
    Владимир
    17 марта 2025
    На джипе - по северу острова Ольхон
    Получил огромное удовольствие от путешествия с Алексеем! Исследовали север острова Ольхон, таким образом, чтобы рядом с нами было поменьше людей,
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    и все получилось. Видели изюбрей, общались с птицами, дышали простором и просто созерцали напитывались и бегали на коньках там, где это было уместно) Можете быть уверены, Алексей окутает заботой, составит компанию на забеге в гору, а так же даст время для самостоятельных медитаций. Авто комфортное, перекус в обед - вкусный!

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Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Ночные»

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  3. Прогулка на карбасе «Эвон»
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  3. Мыс Саган-Хушун
  4. Мыс Любви
  5. Скала Шаманка
  6. Самое главное
  7. Озеро Сердце
  8. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в июне 2025
Сейчас на Ольхоне в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 6199 до 36 000. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
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