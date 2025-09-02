Атмосферная сап-прогулка у скалы Шаманка на Ольхоне - это уникальная возможность насладиться тишиной и красотой Байкала. Участники получают сап-доску, весло и спасательный жилет. Прогулка подходит даже новичкам благодаря устойчивым доскам и опытному инструктору. Вечер завершается наблюдением заката с воды, что делает это приключение незабываемым. Дети допускаются с 8 лет в сопровождении родителей
6 причин купить эту прогулку
- 🌅 Уникальный закат на Байкале
- 🛶 Подходит для новичков
- 🏞 Виды на скалу Шаманка
- 📸 Идеальные фото моменты
- 👨🏫 Опытный инструктор
- 🌊 Спокойствие и природа
Что можно увидеть
- Скала Шаманка
- Мыс Бурхан
- Мыс Богатырь
- Гроты на мысе Татайском
Описание водной прогулки
- Встреча на Сарайском пляже, где пройдёт короткий инструктаж и выдача экипировки
- Подготовка: обучение, объяснение техники безопасности, настройка инвентаря
- Выход на воду и прогулка вдоль побережья — к мысу Бурхан, скале Шаманке и мысу Богатырь
- Гроты и пещеры на мысе Татайском — при спокойной воде зайдём в них
- Наблюдение заката с воды — идеальный момент для фото
- Возвращение к месту старта, лёгкая растяжка на берегу
Во время прогулки инструктор расскажет об особенностях озера, скалы Шаманки и значении этого места в культуре бурятского народа. Вы узнаете, как правильно стоять и грести, чтобы чувствовать устойчивость и удовольствие от движения по воде.
Организационные детали
- Все участники получают сап-доску, весло, страховочный лиш и спасательный жилет
- Мы используем широкие сап-доски повышенной устойчивости — они подходят даже новичкам
- Прогулка проходит в сопровождении опытного инструктора
- Уровень физической подготовки — базовый: достаточно уметь держать равновесие
- При необходимости можно взять в аренду гидрокостюм
Особые условия
- В случае ветра и волн прогулка может быть перенесена
- Дети до 8 лет к прогулке не допускаются, с 8 до 18 лет — только в сопровождении родителей
во вторник, четверг и субботу в 18:30
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Сарайском пляже
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 18:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваша команда гидов на Ольхоне
Провели экскурсии для 38 туристов
Меня зовут Егор. Я родился и вырос на острове Ольхон, где с малых лет впитывал историю, культуру, уважительное отношение к старшим, природе, обычаям. Здесь невероятная природа и интересная история со множеством тайн и легенд. Со мной и моей командой гидов вы отправитесь в увлекательное путешествие по живописным местам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Рязанова
2 сен 2025
Сложно описать словами, прогулка была великолепна 🫶❤️👍👍👍 закат был невероятно красив ❤️ Ирина, мастер своего дела, профи, всё организовано на высшем уровне👍👍👍
В
Виктория
17 авг 2025
Мне очень понравилось! Очень милый инструктор Ирина.
Благодарю вас за чудесную прогулку на закате.
Благодарю вас за чудесную прогулку на закате.
Н
Наталья
14 авг 2025
Несмотря на погодные условия смогли перенести нашу экскурсию и встретить рассвет это было очень круто,спасибо большое!
Н
Никита
11 авг 2025
12 из 10
Анастасия
7 авг 2025
Посещали прогулку а августе. Прокатились на сапах вдоль берега, сделали удивительно красивые фотографии на фоне заката. Организация мероприятия прекрасная, были гидрокостюмы, на нашу небольшую группу было 2 соправождаюших. Все очень понавилось!!!
Входит в следующие категории Ольхона
Похожие экскурсии из Ольхона
Индивидуальная
до 8 чел.
Зимний Ольхон вдоль и поперек
Индивидуальная экскурсия на Ольхон: лед, буддийская ступа и скала Шаманка. Погружение в природу и культуру Байкала
18 ноя в 08:00
19 ноя в 08:00
26 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие на джипе по северу острова Ольхон
Песчаные дюны, хвойные леса, фантастические скалы и байкальская уха за один день
Начало: В поселке Хужир
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
26 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка на джипе по югу острова Ольхон
Увидеть Байкал, полюбоваться врастающими в озеро скалами и попробовать настоящую местную уху
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 10:00
18 ноя в 10:00
26 900 ₽ за всё до 3 чел.