Мои заказы

Сап-прогулка «Ольхонский закат»

Погрузитесь в атмосферу Байкала на сап-доске у скалы Шаманка. Насладитесь закатом и тишиной, даже если никогда не стояли на сапе
Атмосферная сап-прогулка у скалы Шаманка на Ольхоне - это уникальная возможность насладиться тишиной и красотой Байкала. Участники получают сап-доску, весло и спасательный жилет. Прогулка подходит даже новичкам благодаря устойчивым доскам и опытному инструктору. Вечер завершается наблюдением заката с воды, что делает это приключение незабываемым. Дети допускаются с 8 лет в сопровождении родителей
5
5 отзывов

6 причин купить эту прогулку

  • 🌅 Уникальный закат на Байкале
  • 🛶 Подходит для новичков
  • 🏞 Виды на скалу Шаманка
  • 📸 Идеальные фото моменты
  • 👨‍🏫 Опытный инструктор
  • 🌊 Спокойствие и природа
Сап-прогулка «Ольхонский закат»© Егор
Сап-прогулка «Ольхонский закат»© Егор
Сап-прогулка «Ольхонский закат»© Егор

Что можно увидеть

  • Скала Шаманка
  • Мыс Бурхан
  • Мыс Богатырь
  • Гроты на мысе Татайском

Описание водной прогулки

  • Встреча на Сарайском пляже, где пройдёт короткий инструктаж и выдача экипировки
  • Подготовка: обучение, объяснение техники безопасности, настройка инвентаря
  • Выход на воду и прогулка вдоль побережья — к мысу Бурхан, скале Шаманке и мысу Богатырь
  • Гроты и пещеры на мысе Татайском — при спокойной воде зайдём в них
  • Наблюдение заката с воды — идеальный момент для фото
  • Возвращение к месту старта, лёгкая растяжка на берегу

Во время прогулки инструктор расскажет об особенностях озера, скалы Шаманки и значении этого места в культуре бурятского народа. Вы узнаете, как правильно стоять и грести, чтобы чувствовать устойчивость и удовольствие от движения по воде.

Организационные детали

  • Все участники получают сап-доску, весло, страховочный лиш и спасательный жилет
  • Мы используем широкие сап-доски повышенной устойчивости — они подходят даже новичкам
  • Прогулка проходит в сопровождении опытного инструктора
  • Уровень физической подготовки — базовый: достаточно уметь держать равновесие
  • При необходимости можно взять в аренду гидрокостюм

Особые условия

  • В случае ветра и волн прогулка может быть перенесена
  • Дети до 8 лет к прогулке не допускаются, с 8 до 18 лет — только в сопровождении родителей

во вторник, четверг и субботу в 18:30

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Сарайском пляже
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 18:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор
Егор — ваша команда гидов на Ольхоне
Провели экскурсии для 38 туристов
Меня зовут Егор. Я родился и вырос на острове Ольхон, где с малых лет впитывал историю, культуру, уважительное отношение к старшим, природе, обычаям. Здесь невероятная природа и интересная история со множеством тайн и легенд. Со мной и моей командой гидов вы отправитесь в увлекательное путешествие по живописным местам.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Рязанова
Рязанова
2 сен 2025
Сложно описать словами, прогулка была великолепна 🫶❤️👍👍👍 закат был невероятно красив ❤️ Ирина, мастер своего дела, профи, всё организовано на высшем уровне👍👍👍
Сложно описать словами, прогулка была великолепна 🫶❤️👍👍👍 закат был невероятно красив ❤️ Ирина, мастер своего дела,Сложно описать словами, прогулка была великолепна 🫶❤️👍👍👍 закат был невероятно красив ❤️ Ирина, мастер своего дела,Сложно описать словами, прогулка была великолепна 🫶❤️👍👍👍 закат был невероятно красив ❤️ Ирина, мастер своего дела,Сложно описать словами, прогулка была великолепна 🫶❤️👍👍👍 закат был невероятно красив ❤️ Ирина, мастер своего дела,Сложно описать словами, прогулка была великолепна 🫶❤️👍👍👍 закат был невероятно красив ❤️ Ирина, мастер своего дела,
В
Виктория
17 авг 2025
Мне очень понравилось! Очень милый инструктор Ирина.
Благодарю вас за чудесную прогулку на закате.
Мне очень понравилось! Очень милый инструктор Ирина.
Н
Наталья
14 авг 2025
Несмотря на погодные условия смогли перенести нашу экскурсию и встретить рассвет это было очень круто,спасибо большое!
Н
Никита
11 авг 2025
12 из 10
12 из 1012 из 10
Анастасия
Анастасия
7 авг 2025
Посещали прогулку а августе. Прокатились на сапах вдоль берега, сделали удивительно красивые фотографии на фоне заката. Организация мероприятия прекрасная, были гидрокостюмы, на нашу небольшую группу было 2 соправождаюших. Все очень понавилось!!!

Входит в следующие категории Ольхона

Похожие экскурсии из Ольхона

Зимний Ольхон вдоль и поперек
На машине
6 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Зимний Ольхон вдоль и поперек
Индивидуальная экскурсия на Ольхон: лед, буддийская ступа и скала Шаманка. Погружение в природу и культуру Байкала
18 ноя в 08:00
19 ноя в 08:00
26 000 ₽ за всё до 8 чел.
Путешествие на джипе по северу острова Ольхон
На машине
Джиппинг
6.5 часов
67 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие на джипе по северу острова Ольхон
Песчаные дюны, хвойные леса, фантастические скалы и байкальская уха за один день
Начало: В поселке Хужир
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
26 900 ₽ за всё до 3 чел.
Поездка на джипе по югу острова Ольхон
На машине
Джиппинг
6.5 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка на джипе по югу острова Ольхон
Увидеть Байкал, полюбоваться врастающими в озеро скалами и попробовать настоящую местную уху
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 10:00
18 ноя в 10:00
26 900 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий на Ольхоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Ольхоне