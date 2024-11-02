Юлия — ваша команда гидов в Омске

Провели экскурсии для 10 туристов

Привет, мой экскурсант! Я провожу экскурсии по Омску уже 12 лет. С мая 2023 года являюсь аттестованным гидом-экскурсоводом Омской области, а также руководителем экскурсионного проекта, который объединяет настоящих профессионалов, влюблённых в Омск. Вдохновляюсь Омском и считаю его одним из самых красивых городов Сибири! Рассказываю увлекательные истории, руководствуюсь принципом научной достоверности, нахожу яркие факты и показываю Омск в необычном свете.