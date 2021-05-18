Полезная информация об Орле

Что нужно знать об Орле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 13 экскурсий
Местное время в Орле
21:3633
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаОрёл
По-английскиOrel
Столица регионаОрёл является столицей региона
Население города324 200 чел.
АэропортОрел OEL (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота154 м. от уровня моря

Где находится Орёл на карте

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