Полезная информация об Орле
Что нужно знать об Орле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 13 экскурсий
Местное время в Орле
21:3633
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Орёл
|По-английски
|Orel
|Столица региона
|Орёл является столицей региона
|Население города
|324 200 чел.
|Аэропорт
|Орел OEL (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|154 м. от уровня моря
Где находится Орёл на карте
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