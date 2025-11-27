Мои заказы

Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Оренбурга

Найдено 4 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Оренбурге, цены от 2800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Оренбург: один шаг от Европы до Азии
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбург: от Европы до Азии
Путешествие по Оренбургу - это возможность прикоснуться к истории, где Европа встречается с Азией. Уникальные памятники и легенды ждут вас на каждом шагу
Начало: На набережной Урала
«Введенский собор — один из духовных символов города»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Оренбург в стиле модерн
Пешая
2 часа
100 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбург в стиле модерн
В Оренбурге каждый дом хранит свою тайну. Вы отыщете образцы архитектуры модерна, почувствуете настроения и нравы конца XIX-начала XX веков
Начало: В районе Драматического театра
«А также увидим место, где в разные времена находились оренбургская крепость и великолепный Казанский собор»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Оренбург на авто
На машине
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Оренбурга
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга: стела "Добрый ангел мира", мост из Европы в Азию, Марсово поле, культурный комплекс "Национальная деревня" и Караван-сарай
«А еще я покажу Егорьевскую церковь, которую упоминает в «Капитанской дочке» Пушкин»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
7200 ₽ за всё до 3 чел.
Оренбург в трёх веках: от Соборной до Беловки
Пешая
2 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбург в трёх веках: от Соборной до Беловки
Начало: Советская улица, 52, Оренбург
Расписание: Любое свободное в календаре время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    27 ноября 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Огромная благодарность Людмиле! Я из Санкт-Петербурга, в первый раз в Оренбурге. Людмила смогла показать основные исторические достопримечательности города и раскрыть
    читать дальше

    самые интересные основные вехи истории города. Для меня особенно было интересно, как много общего между Петербургом и Оренбургом. Людмила - настоящий экскурсовод с глубокими знаниями истории города и большой любовью к городу. Очень рекомендую!

  • О
    Оксана
    16 ноября 2025
    Оренбург на авто
    Имею богатый опыт индивидуальных экскурсий! Ольга великолепна! Такой любви и увлеченности своим краем наблюдается редко! От души рекомендую!
  • О
    Ольга
    16 ноября 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Великолепная экскурсия, узнали много интересного. Стало понятно, что в Оренбург стоит приехать ещё раз. Несмотря ни погоду - а был туман, мы смогли прогуляться по всему маршруту и город выглядел загадочным и таинственным!
  • А
    Алсу
    4 ноября 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Даже дождь не испортил впечатления об экскурсии. Все по полочкам, четко, интересно. Заказала экскурсию для родственников из соседней Башкирии и
    читать дальше

    многое подчерпнула для себя. Родилась и выросла в Оренбурге, но некоторые вещи и вовсе не знала. Благодарю Людмилу за познавательную экскурсию!

  • И
    Индира
    4 ноября 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Хорошая экскурсия, насыщенная. Все понравилось, гид Людмила просто молодец.
  • Е
    Екатерина
    29 октября 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Хорошая экскурсия, рада, что решили прогуляться с профессионалом. Не смотря на то, что провела детство в Оренбурге, открыла его для себя с новой стороны.
  • Е
    Евгения
    16 октября 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Экскурсию проводила Людмила. Очень много полезной информации, помимо основных исторических сведений рассказала нам и малоизвестные факты. С удовольствием отвечала на
    читать дальше

    все наши многочисленные вопросы по экскурсии и не только. Дала много важных советов какие еще экскурсии посетить и что еще интересного посмотреть. Чувствуется, что знания глубокие, а не поверхностные. Очень эрудирована.

  • В
    Валерий
    26 сентября 2025
    Оренбург в трёх веках: от Соборной до Беловки
    Экскурсия понравилась!
  • Ю
    Юлия
    22 сентября 2025
    Оренбург в трёх веках: от Соборной до Беловки
    Экскурсия прошла отлично! Огромная благодарность Людмиле. Было интересно и нашим гостям города, и нам жителям! Людмила сопровождает свой рассказ фотографиями, картинками. Говорит в микрофон, всем прекрасно слышно. Было супер!
  • Л
    Лилия
    15 августа 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Экскурсия очень понравилась, интересно было послушать про город из уст человека, который любит свой город. Людмила спокойная, интеллигентная, образованная, было интересно слушать ее, как рассказчика. Два часа пролетели незаметно. Благодарю вас Людмила за приятное знакомство с городом.
  • Н
    Надежда
    15 августа 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Шикарная экскурсия, экскурсовод - супер! Узнали много интересного. Были с детьми.
  • А
    Андрей
    7 августа 2025
    Оренбург в трёх веках: от Соборной до Беловки
    Большое спасибо Людмиле за прекрасную экскурсию!
    Экскурсовод очень ярко и увлекательно рассказывала о достопримечательностях города!
  • Я
    Яна
    29 июля 2025
    Оренбург в трёх веках: от Соборной до Беловки
    Вчера посетили первую экскурсию у Людмила от Европы до Азии, а сегодня, решили продолжить знакомиться с городом и заказали у
    читать дальше

    нее вторую экскурсию от Соборной до Беловки, уж очень интересно и легко она все рассказывает! Прогулка получилась такой же легкой и приятной как и накануне, даже несмотря на то что пару раз начинал моросить мелкий дождик! Рекомендую

  • Н
    Наталья
    29 июня 2025
    Оренбург на авто
    У нас была смена гида и экскурсию провела директор Светлана Геннадьевна. Она оказалась очень грамотным и увлеченным человеком, досконально знающим
    читать дальше

    и любящим свой город. Двух часов нам, конечно, не хватило, чтобы осмотреть хотя бы основные знаковые места. Экскурсия продлилась почти 4 часа в интересном изложении, обмене мнениями. Спасибо большое за интересный рассказ, увлеченность и любовь к своему городу. Мы увидели Оренбург глазами его жителя, полюбили за ухоженность и опрятность, узнали его историю и нюансы архитектуры. Рекомендую экскурсию.

  • С
    Сергей
    13 мая 2025
    Оренбург на авто
    Оля молодец. Информация интересная, взвешенная, доступная и хорошо подана, экскурсовод любит свой город. Водитель работает грамотно и безопасно.

Ответы на вопросы от путешественников по Оренбургу в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Оренбурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Оренбург: один шаг от Европы до Азии
  2. Оренбург в стиле модерн
  3. Оренбург на авто
  4. Оренбург в трёх веках: от Соборной до Беловки
Какие места ещё посмотреть в Оренбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Мечеть Караван-Сарай
  3. Гостиный Двор
  4. Пешеходный мост
  5. Национальная деревня
  6. Марсовое поле
  7. Советская улица
  8. Набережная
  9. Драматический театр
  10. Дом Советов
Сколько стоит экскурсия по Оренбургу в декабре 2025
Сейчас в Оренбурге в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 4 экскурсии от 2800 до 7200. Туристы уже оставили гидам 162 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Оренбурге на 2025 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 162 ⭐ отзыва, цены от 2800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль