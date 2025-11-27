Индивидуальная
Оренбург: от Европы до Азии
Путешествие по Оренбургу - это возможность прикоснуться к истории, где Европа встречается с Азией. Уникальные памятники и легенды ждут вас на каждом шагу
Начало: На набережной Урала
«Введенский собор — один из духовных символов города»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Оренбург в стиле модерн
В Оренбурге каждый дом хранит свою тайну. Вы отыщете образцы архитектуры модерна, почувствуете настроения и нравы конца XIX-начала XX веков
Начало: В районе Драматического театра
«А также увидим место, где в разные времена находились оренбургская крепость и великолепный Казанский собор»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Оренбурга
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга: стела "Добрый ангел мира", мост из Европы в Азию, Марсово поле, культурный комплекс "Национальная деревня" и Караван-сарай
«А еще я покажу Егорьевскую церковь, которую упоминает в «Капитанской дочке» Пушкин»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
7200 ₽ за всё до 3 чел.
Оренбург в трёх веках: от Соборной до Беловки
Начало: Советская улица, 52, Оренбург
Расписание: Любое свободное в календаре время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
- ЮЮлия27 ноября 2025Огромная благодарность Людмиле! Я из Санкт-Петербурга, в первый раз в Оренбурге. Людмила смогла показать основные исторические достопримечательности города и раскрыть
- ООксана16 ноября 2025Имею богатый опыт индивидуальных экскурсий! Ольга великолепна! Такой любви и увлеченности своим краем наблюдается редко! От души рекомендую!
- ООльга16 ноября 2025Великолепная экскурсия, узнали много интересного. Стало понятно, что в Оренбург стоит приехать ещё раз. Несмотря ни погоду - а был туман, мы смогли прогуляться по всему маршруту и город выглядел загадочным и таинственным!
- ААлсу4 ноября 2025Даже дождь не испортил впечатления об экскурсии. Все по полочкам, четко, интересно. Заказала экскурсию для родственников из соседней Башкирии и
- ИИндира4 ноября 2025Хорошая экскурсия, насыщенная. Все понравилось, гид Людмила просто молодец.
- ЕЕкатерина29 октября 2025Хорошая экскурсия, рада, что решили прогуляться с профессионалом. Не смотря на то, что провела детство в Оренбурге, открыла его для себя с новой стороны.
- ЕЕвгения16 октября 2025Экскурсию проводила Людмила. Очень много полезной информации, помимо основных исторических сведений рассказала нам и малоизвестные факты. С удовольствием отвечала на
- ВВалерий26 сентября 2025Экскурсия понравилась!
- ЮЮлия22 сентября 2025Экскурсия прошла отлично! Огромная благодарность Людмиле. Было интересно и нашим гостям города, и нам жителям! Людмила сопровождает свой рассказ фотографиями, картинками. Говорит в микрофон, всем прекрасно слышно. Было супер!
- ЛЛилия15 августа 2025Экскурсия очень понравилась, интересно было послушать про город из уст человека, который любит свой город. Людмила спокойная, интеллигентная, образованная, было интересно слушать ее, как рассказчика. Два часа пролетели незаметно. Благодарю вас Людмила за приятное знакомство с городом.
- ННадежда15 августа 2025Шикарная экскурсия, экскурсовод - супер! Узнали много интересного. Были с детьми.
- ААндрей7 августа 2025Большое спасибо Людмиле за прекрасную экскурсию!
Экскурсовод очень ярко и увлекательно рассказывала о достопримечательностях города!
- ЯЯна29 июля 2025Вчера посетили первую экскурсию у Людмила от Европы до Азии, а сегодня, решили продолжить знакомиться с городом и заказали у
- ННаталья29 июня 2025У нас была смена гида и экскурсию провела директор Светлана Геннадьевна. Она оказалась очень грамотным и увлеченным человеком, досконально знающим
- ССергей13 мая 2025Оля молодец. Информация интересная, взвешенная, доступная и хорошо подана, экскурсовод любит свой город. Водитель работает грамотно и безопасно.
