Ю Юлия Оренбург: один шаг от Европы до Азии читать дальше самые интересные основные вехи истории города. Для меня особенно было интересно, как много общего между Петербургом и Оренбургом. Людмила - настоящий экскурсовод с глубокими знаниями истории города и большой любовью к городу. Очень рекомендую! Огромная благодарность Людмиле! Я из Санкт-Петербурга, в первый раз в Оренбурге. Людмила смогла показать основные исторические достопримечательности города и раскрыть

О Оксана Оренбург на авто Имею богатый опыт индивидуальных экскурсий! Ольга великолепна! Такой любви и увлеченности своим краем наблюдается редко! От души рекомендую!

О Ольга Оренбург: один шаг от Европы до Азии Великолепная экскурсия, узнали много интересного. Стало понятно, что в Оренбург стоит приехать ещё раз. Несмотря ни погоду - а был туман, мы смогли прогуляться по всему маршруту и город выглядел загадочным и таинственным!

А Алсу Оренбург: один шаг от Европы до Азии читать дальше многое подчерпнула для себя. Родилась и выросла в Оренбурге, но некоторые вещи и вовсе не знала. Благодарю Людмилу за познавательную экскурсию! Даже дождь не испортил впечатления об экскурсии. Все по полочкам, четко, интересно. Заказала экскурсию для родственников из соседней Башкирии и

И Индира Оренбург: один шаг от Европы до Азии Хорошая экскурсия, насыщенная. Все понравилось, гид Людмила просто молодец.

Е Екатерина Оренбург: один шаг от Европы до Азии Хорошая экскурсия, рада, что решили прогуляться с профессионалом. Не смотря на то, что провела детство в Оренбурге, открыла его для себя с новой стороны.

Е Евгения Оренбург: один шаг от Европы до Азии читать дальше все наши многочисленные вопросы по экскурсии и не только. Дала много важных советов какие еще экскурсии посетить и что еще интересного посмотреть. Чувствуется, что знания глубокие, а не поверхностные. Очень эрудирована. Экскурсию проводила Людмила. Очень много полезной информации, помимо основных исторических сведений рассказала нам и малоизвестные факты. С удовольствием отвечала на

В Валерий Оренбург в трёх веках: от Соборной до Беловки Экскурсия понравилась!

Ю Юлия Оренбург в трёх веках: от Соборной до Беловки Экскурсия прошла отлично! Огромная благодарность Людмиле. Было интересно и нашим гостям города, и нам жителям! Людмила сопровождает свой рассказ фотографиями, картинками. Говорит в микрофон, всем прекрасно слышно. Было супер!

Л Лилия Оренбург: один шаг от Европы до Азии Экскурсия очень понравилась, интересно было послушать про город из уст человека, который любит свой город. Людмила спокойная, интеллигентная, образованная, было интересно слушать ее, как рассказчика. Два часа пролетели незаметно. Благодарю вас Людмила за приятное знакомство с городом.

Н Надежда Оренбург: один шаг от Европы до Азии Шикарная экскурсия, экскурсовод - супер! Узнали много интересного. Были с детьми.

А Андрей Оренбург в трёх веках: от Соборной до Беловки Большое спасибо Людмиле за прекрасную экскурсию!

Экскурсовод очень ярко и увлекательно рассказывала о достопримечательностях города!

Я Яна Оренбург в трёх веках: от Соборной до Беловки читать дальше нее вторую экскурсию от Соборной до Беловки, уж очень интересно и легко она все рассказывает! Прогулка получилась такой же легкой и приятной как и накануне, даже несмотря на то что пару раз начинал моросить мелкий дождик! Рекомендую Вчера посетили первую экскурсию у Людмила от Европы до Азии, а сегодня, решили продолжить знакомиться с городом и заказали у

Н Наталья Оренбург на авто читать дальше и любящим свой город. Двух часов нам, конечно, не хватило, чтобы осмотреть хотя бы основные знаковые места. Экскурсия продлилась почти 4 часа в интересном изложении, обмене мнениями. Спасибо большое за интересный рассказ, увлеченность и любовь к своему городу. Мы увидели Оренбург глазами его жителя, полюбили за ухоженность и опрятность, узнали его историю и нюансы архитектуры. Рекомендую экскурсию. У нас была смена гида и экскурсию провела директор Светлана Геннадьевна. Она оказалась очень грамотным и увлеченным человеком, досконально знающим