Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбург: от Европы до Азии
Путешествие по Оренбургу - это возможность прикоснуться к истории, где Европа встречается с Азией. Уникальные памятники и легенды ждут вас на каждом шагу
Начало: На набережной Урала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбург в стиле модерн
В Оренбурге каждый дом хранит свою тайну. Вы отыщете образцы архитектуры модерна, почувствуете настроения и нравы конца XIX-начала XX веков
Начало: В районе Драматического театра
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Оренбурга
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга, узнайте его историю и полюбуйтесь уникальными архитектурными памятниками, которые делают город особенным
Начало: В районе Дома Советов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбургский пуховый платок: прогулка и музей
Погрузитесь в атмосферу старого Оренбурга, узнайте секреты вязания пуховых платков и посетите уникальный музей. Незабываемое путешествие ждёт вас
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия27 ноября 2025Огромная благодарность Людмиле! Я из Санкт-Петербурга, в первый раз в Оренбурге. Людмила смогла показать основные исторические достопримечательности города и раскрыть
- ООльга16 ноября 2025Великолепная экскурсия, узнали много интересного. Стало понятно, что в Оренбург стоит приехать ещё раз. Несмотря ни погоду - а был туман, мы смогли прогуляться по всему маршруту и город выглядел загадочным и таинственным!
- ААлсу4 ноября 2025Даже дождь не испортил впечатления об экскурсии. Все по полочкам, четко, интересно. Заказала экскурсию для родственников из соседней Башкирии и
- ИИндира4 ноября 2025Хорошая экскурсия, насыщенная. Все понравилось, гид Людмила просто молодец.
- ЕЕкатерина29 октября 2025Хорошая экскурсия, рада, что решили прогуляться с профессионалом. Не смотря на то, что провела детство в Оренбурге, открыла его для себя с новой стороны.
- ЕЕвгения16 октября 2025Экскурсию проводила Людмила. Очень много полезной информации, помимо основных исторических сведений рассказала нам и малоизвестные факты. С удовольствием отвечала на
- ЛЛилия15 августа 2025Экскурсия очень понравилась, интересно было послушать про город из уст человека, который любит свой город. Людмила спокойная, интеллигентная, образованная, было интересно слушать ее, как рассказчика. Два часа пролетели незаметно. Благодарю вас Людмила за приятное знакомство с городом.
- ННадежда15 августа 2025Шикарная экскурсия, экскурсовод - супер! Узнали много интересного. Были с детьми.
