Ю Юлия Оренбург: один шаг от Европы до Азии читать дальше самые интересные основные вехи истории города. Для меня особенно было интересно, как много общего между Петербургом и Оренбургом. Людмила - настоящий экскурсовод с глубокими знаниями истории города и большой любовью к городу. Очень рекомендую! Огромная благодарность Людмиле! Я из Санкт-Петербурга, в первый раз в Оренбурге. Людмила смогла показать основные исторические достопримечательности города и раскрыть

О Ольга Оренбург: один шаг от Европы до Азии Великолепная экскурсия, узнали много интересного. Стало понятно, что в Оренбург стоит приехать ещё раз. Несмотря ни погоду - а был туман, мы смогли прогуляться по всему маршруту и город выглядел загадочным и таинственным!

А Алсу Оренбург: один шаг от Европы до Азии читать дальше многое подчерпнула для себя. Родилась и выросла в Оренбурге, но некоторые вещи и вовсе не знала. Благодарю Людмилу за познавательную экскурсию! Даже дождь не испортил впечатления об экскурсии. Все по полочкам, четко, интересно. Заказала экскурсию для родственников из соседней Башкирии и

И Индира Оренбург: один шаг от Европы до Азии Хорошая экскурсия, насыщенная. Все понравилось, гид Людмила просто молодец.

Е Екатерина Оренбург: один шаг от Европы до Азии Хорошая экскурсия, рада, что решили прогуляться с профессионалом. Не смотря на то, что провела детство в Оренбурге, открыла его для себя с новой стороны.

Е Евгения Оренбург: один шаг от Европы до Азии читать дальше все наши многочисленные вопросы по экскурсии и не только. Дала много важных советов какие еще экскурсии посетить и что еще интересного посмотреть. Чувствуется, что знания глубокие, а не поверхностные. Очень эрудирована. Экскурсию проводила Людмила. Очень много полезной информации, помимо основных исторических сведений рассказала нам и малоизвестные факты. С удовольствием отвечала на

П Перехожева Прогулка в Долгих горах 11 октября ездили с Михаилом в Долгие горы. От поездки получили гору незабываемых впечатлений, от красоты увиденного.

Михаил прекрасный гид, с хорошим знанием местности, аккуратный водитель и очень легкий в общении. Всем рекомендуем!

А Андрей Прогулка в Долгих горах читать дальше не поставлю, ставлю ПЯТЬ С ПЛЮСОМ! Впечатления превзошли все ожидания! Ух, красотища! Михаил - гид супер! Предложил изменить нам время выезда, о чём мы нисколько не пожалели. Вам нужны палки для ходьбы - пожалуйста, вот они; помочь нести вещи - легко, давайте; хотите горячего чаю или кофе - да с удовольствием; поделиться фото и обалденным видео на память - с радостью! А ещё, Михаил хороший собеседник и аккуратный водитель. Ну вот и осуществилась одна из моих хотелок - побывали в Долгих горах. Если оценивать экскурсию по пятибальной системе, пятёрку

О Оксана Прогулка в Долгих горах читать дальше который не просто предоставляет качественную услугу (комфортные условия передвижения, предусмотрительность в выборе одежды, остановок по пути и проч.), а еще и искренне любит те места, которые показывает, о которых говорит! Это тот "внутренний туризм", который достоин уважения и восхищения! Уже рекомендую своим знакомым и друзьям! Отдельное спасибо за фотографии и панорамные видео! Большое спасибо Михаилу за чудесную прогулку - путешествие в Долгих горах! Это было незабываемо! Всегда приятно иметь дело с человеком,

Б Борис Прогулка в Долгих горах Очень красивая экскурсия с очень хорошим гидом. Рекомендую!

А Анна Прогулка в Долгих горах Это было незабываемо красиво, Нам повезло с погодой и виды тоже были прекрасны. Миша один из лучших гидов, которых я встречала. Забота, доброта, юмор. Все идеально ❤️ надеюсь вернусь к вам еще за новыми эмоциями и воспоминаниями ☀️🫶🏻

A Adam Прогулка в Долгих горах Это было увлекательное путешествие по Долгим горам. Мы прошли пеший маршрут и осмотрели все значимые вершины. Поезда прошла комфортно и интересно. На горы нас ждал кофе и отличное закатное солнце.

Л Лилия Оренбург: один шаг от Европы до Азии Экскурсия очень понравилась, интересно было послушать про город из уст человека, который любит свой город. Людмила спокойная, интеллигентная, образованная, было интересно слушать ее, как рассказчика. Два часа пролетели незаметно. Благодарю вас Людмила за приятное знакомство с городом.

Н Надежда Оренбург: один шаг от Европы до Азии Шикарная экскурсия, экскурсовод - супер! Узнали много интересного. Были с детьми.

Д Дмитрий Прогулка в Долгих горах читать дальше мест сами бы мы не нашли и забрались бы наверное только на одну самую близкую гору. На экскурсии нас отвезли на отличные видовые места, далее мы прогулялись ещё и по другим высотам, нас никто не торопил. В целом очень интересная локация, рекомендую! Думали сами арендовать авто и ехать смотреть долгие горы, но случайно увидели экскурсию туда. Размышляя после экскурсии поняли, что таких

А Анатолий Прогулка в Долгих горах Экскурсия понравилась. Есть возможность сделать отличные фотографии, панорамные виды просто изумительные. По сложности маршрут доступен для неподготовленных туристов. Михаил - очень увлеченный и эрудированный собеседник.