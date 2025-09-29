Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбург: от Европы до Азии
Путешествие по Оренбургу - это возможность прикоснуться к истории, где Европа встречается с Азией. Уникальные памятники и легенды ждут вас на каждом шагу
Начало: На набережной Урала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбург в стиле модерн
В Оренбурге каждый дом хранит свою тайну. Вы отыщете образцы архитектуры модерна, почувствуете настроения и нравы конца XIX-начала XX веков
Начало: В районе Драматического театра
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Оренбурга
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга, узнайте его историю и полюбуйтесь уникальными архитектурными памятниками, которые делают город особенным
Начало: В районе Дома Советов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Улица знатного торга в Оренбурге
Пройти по старинной Гостинодворской, рассмотреть дома и раскрыть тайны богатых династий
Начало: В районе парка «Салют, Победа!»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
2600 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила29 сентября 2025Я хотя и бывший житель Оренбурга, но благодаря отличному экскурсоводу Людмиле, узнала и увидела много нового о своём родном городе. Несмотря на не совсем благоприятную погоду экскурсия прошла замечательно. Благодарю Людмилу за познавательную экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Оренбургу в категории «Пожарная каланча»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Оренбурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Оренбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Оренбургу в декабре 2025
Сейчас в Оренбурге в категории "Пожарная каланча" можно забронировать 4 экскурсии от 2600 до 2800. Туристы уже оставили гидам 131 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Оренбурге на 2025 год по теме «Пожарная каланча», 131 ⭐ отзыв, цены от 2600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль