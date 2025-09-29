Л Людмила

Я хотя и бывший житель Оренбурга, но благодаря отличному экскурсоводу Людмиле, узнала и увидела много нового о своём родном городе. Несмотря на не совсем благоприятную погоду экскурсия прошла замечательно. Благодарю Людмилу за познавательную экскурсию.