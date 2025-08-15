Мои заказы

Елизаветинские ворота – экскурсии в Оренбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Елизаветинские ворота» в Оренбурге, цены от 2600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Добро пожаловать в Оренбург
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Оренбург
Узнайте тайны Оренбурга: Пушкин, Даль и Гагарин оставили здесь свой след. Прогулка по историческому центру и загадочные истории ждут вас
Начало: На ул. Набережная 29
31 авг в 09:00
1 сен в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Оренбург: один шаг от Европы до Азии
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбург: от Европы до Азии
Путешествие по Оренбургу - это возможность прикоснуться к истории, где Европа встречается с Азией. Уникальные памятники и легенды ждут вас на каждом шагу
Начало: На набережной Урала
Завтра в 11:00
30 авг в 11:00
2600 ₽ за всё до 5 чел.
По Оренбургу - на автобусе и пешком
На автобусе
На микроавтобусе
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По Оренбургу - на автобусе и пешком
От набережной Урала до исторических памятников - вы увидите главное в Оренбурге и узнаете его тайны. Увлекательное путешествие ждет вас
30 авг в 19:30
31 авг в 08:00
12 700 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    15 августа 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Экскурсия очень понравилась, интересно было послушать про город из уст человека, который любит свой город. Людмила спокойная, интеллигентная, образованная, было интересно слушать ее, как рассказчика. Два часа пролетели незаметно. Благодарю вас Людмила за приятное знакомство с городом.
  • Н
    Надежда
    15 августа 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Шикарная экскурсия, экскурсовод - супер! Узнали много интересного. Были с детьми.

Ответы на вопросы от путешественников по Оренбургу в категории «Елизаветинские ворота»

