Ю Юлия Оренбург: один шаг от Европы до Азии читать дальше самые интересные основные вехи истории города. Для меня особенно было интересно, как много общего между Петербургом и Оренбургом. Людмила - настоящий экскурсовод с глубокими знаниями истории города и большой любовью к городу. Очень рекомендую! Огромная благодарность Людмиле! Я из Санкт-Петербурга, в первый раз в Оренбурге. Людмила смогла показать основные исторические достопримечательности города и раскрыть

О Ольга Оренбург: один шаг от Европы до Азии Великолепная экскурсия, узнали много интересного. Стало понятно, что в Оренбург стоит приехать ещё раз. Несмотря ни погоду - а был туман, мы смогли прогуляться по всему маршруту и город выглядел загадочным и таинственным!

А Алсу Оренбург: один шаг от Европы до Азии читать дальше многое подчерпнула для себя. Родилась и выросла в Оренбурге, но некоторые вещи и вовсе не знала. Благодарю Людмилу за познавательную экскурсию! Даже дождь не испортил впечатления об экскурсии. Все по полочкам, четко, интересно. Заказала экскурсию для родственников из соседней Башкирии и

И Индира Оренбург: один шаг от Европы до Азии Хорошая экскурсия, насыщенная. Все понравилось, гид Людмила просто молодец.

Е Екатерина Оренбург: один шаг от Европы до Азии Хорошая экскурсия, рада, что решили прогуляться с профессионалом. Не смотря на то, что провела детство в Оренбурге, открыла его для себя с новой стороны.

Е Евгения Оренбург: один шаг от Европы до Азии читать дальше все наши многочисленные вопросы по экскурсии и не только. Дала много важных советов какие еще экскурсии посетить и что еще интересного посмотреть. Чувствуется, что знания глубокие, а не поверхностные. Очень эрудирована. Экскурсию проводила Людмила. Очень много полезной информации, помимо основных исторических сведений рассказала нам и малоизвестные факты. С удовольствием отвечала на

Л Лилия Оренбург: один шаг от Европы до Азии Экскурсия очень понравилась, интересно было послушать про город из уст человека, который любит свой город. Людмила спокойная, интеллигентная, образованная, было интересно слушать ее, как рассказчика. Два часа пролетели незаметно. Благодарю вас Людмила за приятное знакомство с городом.