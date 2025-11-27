Мои заказы

Казанский монастырь – экскурсии в Оренбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Казанский монастырь» в Оренбурге, цены от 2800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Оренбург: один шаг от Европы до Азии
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбург: от Европы до Азии
Путешествие по Оренбургу - это возможность прикоснуться к истории, где Европа встречается с Азией. Уникальные памятники и легенды ждут вас на каждом шагу
Начало: На набережной Урала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Оренбург в стиле модерн
Пешая
2 часа
100 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбург в стиле модерн
В Оренбурге каждый дом хранит свою тайну. Вы отыщете образцы архитектуры модерна, почувствуете настроения и нравы конца XIX-начала XX веков
Начало: В районе Драматического театра
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Прогулка по оренбургскому Арбату
Пешая
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Оренбурга
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга, узнайте его историю и полюбуйтесь уникальными архитектурными памятниками, которые делают город особенным
Начало: В районе Дома Советов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    27 ноября 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Огромная благодарность Людмиле! Я из Санкт-Петербурга, в первый раз в Оренбурге. Людмила смогла показать основные исторические достопримечательности города и раскрыть
    самые интересные основные вехи истории города. Для меня особенно было интересно, как много общего между Петербургом и Оренбургом. Людмила - настоящий экскурсовод с глубокими знаниями истории города и большой любовью к городу. Очень рекомендую!

    Огромная благодарность Людмиле! Я из Санкт-Петербурга, в первый раз в Оренбурге. Людмила смогла показать основные исторические достопримечательности города и раскрыть самые интересные основные вехи истории города. Для меня особенно было интересно, как много общего между Петербургом и Оренбургом. Людмила - настоящий экскурсовод с глубокими знаниями истории города и большой любовью к городу. Очень рекомендую!
  • О
    Ольга
    16 ноября 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Великолепная экскурсия, узнали много интересного. Стало понятно, что в Оренбург стоит приехать ещё раз. Несмотря ни погоду - а был туман, мы смогли прогуляться по всему маршруту и город выглядел загадочным и таинственным!
    Великолепная экскурсия, узнали много интересного. Стало понятно, что в Оренбург стоит приехать ещё раз. Несмотря ни погоду - а был туман, мы смогли прогуляться по всему маршруту и город выглядел загадочным и таинственным!
  • А
    Алсу
    4 ноября 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Даже дождь не испортил впечатления об экскурсии. Все по полочкам, четко, интересно. Заказала экскурсию для родственников из соседней Башкирии и
    многое подчерпнула для себя. Родилась и выросла в Оренбурге, но некоторые вещи и вовсе не знала. Благодарю Людмилу за познавательную экскурсию!

  • И
    Индира
    4 ноября 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Хорошая экскурсия, насыщенная. Все понравилось, гид Людмила просто молодец.
  • Е
    Екатерина
    29 октября 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Хорошая экскурсия, рада, что решили прогуляться с профессионалом. Не смотря на то, что провела детство в Оренбурге, открыла его для себя с новой стороны.
    Хорошая экскурсия, рада, что решили прогуляться с профессионалом. Не смотря на то, что провела детство в Оренбурге, открыла его для себя с новой стороны.
  • А
    Алексей
    18 октября 2025
    Оренбург в стиле модерн
    Интересная и познавательная экскурсия.
    Интересная и познавательная экскурсия.
  • Е
    Евгения
    16 октября 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Экскурсию проводила Людмила. Очень много полезной информации, помимо основных исторических сведений рассказала нам и малоизвестные факты. С удовольствием отвечала на
    все наши многочисленные вопросы по экскурсии и не только. Дала много важных советов какие еще экскурсии посетить и что еще интересного посмотреть. Чувствуется, что знания глубокие, а не поверхностные. Очень эрудирована.

  • O
    OLGA
    6 октября 2025
    Оренбург в стиле модерн
    Экскурсия проходила в исторической части города. Рассказ шел не только в историческом поле, но и культурном, современном. Людмила рассказала о
    людях, оставивших след в истории города, наших современниках, чем живет город в современных реалиях. Дополнила прогулку фотографиями, ответила на все наши вопросы. Было легко, комфортно и познавательно. Рекомендую.

  • А
    Анастасия
    2 октября 2025
    Оренбург в стиле модерн
    Хочется выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу за увлекательную экскурсию! Профессионализм, знание материала и умение интересно подать информацию приятно удивили и впечатлили. Мы получили массу новых знаний и эмоций, благодаря живым рассказам и ярким иллюстрациям исторических фактов.
  • Н
    Наталья
    24 сентября 2025
    Оренбург в стиле модерн
    Все понравилось. Полюбовались красотой исторических домов и усадеб. Хороший гид, отличные впечатления от увиденного!
  • С
    Софья
    18 сентября 2025
    Оренбург в стиле модерн
    Великолепная экскурсия, узнали много нового и интересного. Рекомендую эту экскурсию
  • А
    Александр
    18 сентября 2025
    Оренбург в стиле модерн
    Удобный поиск т бронирование экскурсии.
    Экскурсовод на запрос отвечает быстро.
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод Людмила рассказывает интересно, информативно. Но, в то же время, не загружает излишней информацией.
    Два часа пешеходной прогулки проходят легко.
    Подойдёт тому, кто интересуется историей, архитектурой.
  • Е
    Елена
    14 сентября 2025
    Оренбург в стиле модерн
    Экскурсия прошла замечательно)!
    В полном объёме прошло как было заявлено и время и программа 👌🏻 спасибо вам за таких экскурсоводов🙏🏼 обязательно обратимся ещё!
  • М
    Марина
    13 сентября 2025
    Оренбург в стиле модерн
    Здравствуйте! Да мы посетили обзорную пешую экскурсию по Оренбургу.
    Экскурсия нам очень понравилась. Экскурсовод пришла вовремя, была приветлива, сразу сумела расположить
    нас к себе.
    Молодец!
    Что касается рассказа об Оренбурге - твёрдая пятёрка! Чувствуется, что Людмила владеет информацией и любит и свой город, и нас - туристов! Это очень ценное сочетание для экскурсовода. Ответила на все наши вопросы. Спасибо огромное Людмиле за любовь к городу, к истории. Спасибо Tripster за экскурсию!

  • Е
    Евгения
    13 сентября 2025
    Оренбург в стиле модерн
    Добрый день. Все прошло отлично! Экскурсовод интересно рассказывала, отвечала на вопросы!
  • Р
    Руфина
    8 сентября 2025
    Оренбург в стиле модерн
    Экскурсия интересная! Красивые дома! Неожиданные факты! Я люблю архитектурные прогулки по городам! Рекомендую экскурсовода: Людмила -профи!
  • Ц
    Цынгаева
    30 августа 2025
    Оренбург в стиле модерн
    Людмила провела замечательную экскурсию. Приятный и прекрасно образованный экскурсовод 🫶🏻
  • Л
    Лилия
    15 августа 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Экскурсия очень понравилась, интересно было послушать про город из уст человека, который любит свой город. Людмила спокойная, интеллигентная, образованная, было интересно слушать ее, как рассказчика. Два часа пролетели незаметно. Благодарю вас Людмила за приятное знакомство с городом.
  • Н
    Надежда
    15 августа 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Шикарная экскурсия, экскурсовод - супер! Узнали много интересного. Были с детьми.
  • С
    Сергей
    2 августа 2025
    Оренбург в стиле модерн
    Все понравилось!) Спасибо большое!)

