Ю Юлия Оренбург: один шаг от Европы до Азии читать дальше самые интересные основные вехи истории города. Для меня особенно было интересно, как много общего между Петербургом и Оренбургом. Людмила - настоящий экскурсовод с глубокими знаниями истории города и большой любовью к городу. Очень рекомендую! Огромная благодарность Людмиле! Я из Санкт-Петербурга, в первый раз в Оренбурге. Людмила смогла показать основные исторические достопримечательности города и раскрыть

О Ольга Оренбург: один шаг от Европы до Азии Великолепная экскурсия, узнали много интересного. Стало понятно, что в Оренбург стоит приехать ещё раз. Несмотря ни погоду - а был туман, мы смогли прогуляться по всему маршруту и город выглядел загадочным и таинственным!

А Алсу Оренбург: один шаг от Европы до Азии читать дальше многое подчерпнула для себя. Родилась и выросла в Оренбурге, но некоторые вещи и вовсе не знала. Благодарю Людмилу за познавательную экскурсию! Даже дождь не испортил впечатления об экскурсии. Все по полочкам, четко, интересно. Заказала экскурсию для родственников из соседней Башкирии и

И Индира Оренбург: один шаг от Европы до Азии Хорошая экскурсия, насыщенная. Все понравилось, гид Людмила просто молодец.

Е Екатерина Оренбург: один шаг от Европы до Азии Хорошая экскурсия, рада, что решили прогуляться с профессионалом. Не смотря на то, что провела детство в Оренбурге, открыла его для себя с новой стороны.

А Алексей Оренбург в стиле модерн Интересная и познавательная экскурсия.

Е Евгения Оренбург: один шаг от Европы до Азии читать дальше все наши многочисленные вопросы по экскурсии и не только. Дала много важных советов какие еще экскурсии посетить и что еще интересного посмотреть. Чувствуется, что знания глубокие, а не поверхностные. Очень эрудирована. Экскурсию проводила Людмила. Очень много полезной информации, помимо основных исторических сведений рассказала нам и малоизвестные факты. С удовольствием отвечала на

O OLGA Оренбург в стиле модерн читать дальше людях, оставивших след в истории города, наших современниках, чем живет город в современных реалиях. Дополнила прогулку фотографиями, ответила на все наши вопросы. Было легко, комфортно и познавательно. Рекомендую. Экскурсия проходила в исторической части города. Рассказ шел не только в историческом поле, но и культурном, современном. Людмила рассказала о

А Анастасия Оренбург в стиле модерн Хочется выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу за увлекательную экскурсию! Профессионализм, знание материала и умение интересно подать информацию приятно удивили и впечатлили. Мы получили массу новых знаний и эмоций, благодаря живым рассказам и ярким иллюстрациям исторических фактов.

Н Наталья Оренбург в стиле модерн Все понравилось. Полюбовались красотой исторических домов и усадеб. Хороший гид, отличные впечатления от увиденного!

С Софья Оренбург в стиле модерн Великолепная экскурсия, узнали много нового и интересного. Рекомендую эту экскурсию

А Александр Оренбург в стиле модерн Удобный поиск т бронирование экскурсии.

Экскурсовод на запрос отвечает быстро.

Экскурсия понравилась. Экскурсовод Людмила рассказывает интересно, информативно. Но, в то же время, не загружает излишней информацией.

Два часа пешеходной прогулки проходят легко.

Подойдёт тому, кто интересуется историей, архитектурой.

Е Елена Оренбург в стиле модерн Экскурсия прошла замечательно)!

В полном объёме прошло как было заявлено и время и программа 👌🏻 спасибо вам за таких экскурсоводов🙏🏼 обязательно обратимся ещё!

М Марина Оренбург в стиле модерн

Экскурсия нам очень понравилась. Экскурсовод пришла вовремя, была приветлива, сразу сумела расположить читать дальше нас к себе.

Молодец!

Что касается рассказа об Оренбурге - твёрдая пятёрка! Чувствуется, что Людмила владеет информацией и любит и свой город, и нас - туристов! Это очень ценное сочетание для экскурсовода. Ответила на все наши вопросы. Спасибо огромное Людмиле за любовь к городу, к истории. Спасибо Tripster за экскурсию! Здравствуйте! Да мы посетили обзорную пешую экскурсию по Оренбургу.Экскурсия нам очень понравилась. Экскурсовод пришла вовремя, была приветлива, сразу сумела расположить

Е Евгения Оренбург в стиле модерн Добрый день. Все прошло отлично! Экскурсовод интересно рассказывала, отвечала на вопросы!

Р Руфина Оренбург в стиле модерн Экскурсия интересная! Красивые дома! Неожиданные факты! Я люблю архитектурные прогулки по городам! Рекомендую экскурсовода: Людмила -профи!

Ц Цынгаева Оренбург в стиле модерн Людмила провела замечательную экскурсию. Приятный и прекрасно образованный экскурсовод 🫶🏻

Л Лилия Оренбург: один шаг от Европы до Азии Экскурсия очень понравилась, интересно было послушать про город из уст человека, который любит свой город. Людмила спокойная, интеллигентная, образованная, было интересно слушать ее, как рассказчика. Два часа пролетели незаметно. Благодарю вас Людмила за приятное знакомство с городом.

Н Надежда Оренбург: один шаг от Европы до Азии Шикарная экскурсия, экскурсовод - супер! Узнали много интересного. Были с детьми.