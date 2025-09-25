Мои заказы

Прогулка в Долгих горах
Пешая
7 часов
8 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Прогулка в Долгих горах
Откройте для себя живописные Долгие горы в Оренбурге! Пройдите 6-8 км налегке, наслаждаясь природой и получая незабываемые фотографии
25 сен в 09:00
26 сен в 09:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Оренбург: один шаг от Европы до Азии
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбург: от Европы до Азии
Путешествие по Оренбургу - это возможность прикоснуться к истории, где Европа встречается с Азией. Уникальные памятники и легенды ждут вас на каждом шагу
Начало: На набережной Урала
Завтра в 15:00
25 сен в 17:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Мастер-класс по живописи «Оренбургские шали»
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Мастер-класс по живописи «Оренбургские шали»
Погрузитесь в искусство и создайте картину с оренбургскими узорами. Узнайте историю знаменитых шалей и насладитесь чаем с местными травами
Начало: Возле гимназии №1
Сегодня в 19:30
Завтра в 11:00
1800 ₽ за человека

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Оренбурге
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка в Долгих горах
  2. Оренбург: один шаг от Европы до Азии
  3. Мастер-класс по живописи «Оренбургские шали»
Какие места ещё посмотреть в Оренбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Гостиный Двор
  3. Советская улица
  4. Набережная
  5. Мечеть Караван-Сарай
  6. Пешеходный мост
  7. Национальная деревня
  8. Дом Советов
  9. Драматический театр
  10. Ротонда
Сколько стоит экскурсия по Оренбургу в сентябре 2025
Сейчас в Оренбурге в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 1800 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
