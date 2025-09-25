Фотопрогулка
до 3 чел.
Прогулка в Долгих горах
Откройте для себя живописные Долгие горы в Оренбурге! Пройдите 6-8 км налегке, наслаждаясь природой и получая незабываемые фотографии
25 сен в 09:00
26 сен в 09:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбург: от Европы до Азии
Путешествие по Оренбургу - это возможность прикоснуться к истории, где Европа встречается с Азией. Уникальные памятники и легенды ждут вас на каждом шагу
Начало: На набережной Урала
Завтра в 15:00
25 сен в 17:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Мастер-класс по живописи «Оренбургские шали»
Погрузитесь в искусство и создайте картину с оренбургскими узорами. Узнайте историю знаменитых шалей и насладитесь чаем с местными травами
Начало: Возле гимназии №1
Сегодня в 19:30
Завтра в 11:00
1800 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Оренбургу в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Оренбурге
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Оренбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Оренбургу в сентябре 2025
Сейчас в Оренбурге в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 1800 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Оренбурге на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 11 ⭐ отзывов, цены от 1800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь