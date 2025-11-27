читать дальше

силой молота))) В этой мастерской оказалось удивительная обстановка: мастер явно знаток своего дела, рассказал много интересного про доспехи и в целом изготовление оружия, отвечал на все многочисленные вопросы, все показал и дал потрогать))) сам процесс изготовления подковы полностью с нуля! Лёша с поддержкой мастера сам ковал горячий металл! Восторг! Получилось очень красивое изделие. Обязательно придем еще! Спасибо вам большое за такую возможность!