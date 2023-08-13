Туры в городах Орловской области
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Орловской области или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Индивидуальные экскурсии
от
21300
₽
за чел.
Двухдневный тур, который познакомит вас с красотой Полесья. Прогуляемся по музею-заповеднику «Спасское Лутовиново» и посетим усадьбу Тургенева, побыва...
от
18700
₽
за чел.
На нашей двухдневной экскурсии вы познакомитесь с историческим центром Орла и отыщите знаменитый «плоский дом», побываете в гостях у И. А. Бунина и ув...
от
18500
₽
за чел.
Наша литературная экскурсия окунет вас в мир писателей-орловцев. В тематическом музее вы сможете рассмотреть интерьеры и артефакты творцов, прогуляете...
от
12700
₽
за чел.
Приглашаем вас в двухдневный тур по орловским местам, связанным с именем Тургенева. За два дня вы посетите музей И. С. Тургенева, побываете в природно...
Водные прогулки
5
3 отзыва
от
11900
₽
за чел.
Из Тульской в Орловскую область стремительно несет свои воды река Зуша. Новый маршрут насыщен интересными местами, и отлично подходит для семейного от...
5
3 отзыва
от
16900
₽
за чел.
Тур выходного дня для всей семьи, который сочетает все 4 природные стихии. Это Земля, Огонь, Вода и Воздух. И этот тур магическим образом помогает пер...
Экскурсионные туры на несколько дней
5
3 отзыва
29900
₽
за чел.
Веселые новогодние гуляния в русской глубинке. Будет интересно и взрослым, и детям! Нас ждет поход в лес за елочкой, каверзные испытания от «лешего» и...
5
3 отзыва
от
11900
₽
за чел.
Интересный маршрут, во время которого путешественники смогут насладиться динамичной велопрогулкой по природным и историческим достопримечательностям Ц...
5
3 отзыва
от
11900
₽
за чел.
Из Тульской в Орловскую область стремительно несет свои воды река Зуша. Новый маршрут насыщен интересными местами, и отлично подходит для семейного от...
5
3 отзыва
от
16900
₽
за чел.
Тур выходного дня для всей семьи, который сочетает все 4 природные стихии. Это Земля, Огонь, Вода и Воздух. И этот тур магическим образом помогает пер...
5
3 отзыва
11900
₽
за чел.
Это яркий тур для любителей приключений и активного отдыха всей семьей. Выходные будут насыщены играми, развлечениями и лыжными прогулками. Отдых на с...
от
21300
₽
за чел.
Двухдневный тур, который познакомит вас с красотой Полесья. Прогуляемся по музею-заповеднику «Спасское Лутовиново» и посетим усадьбу Тургенева, побыва...
от
18700
₽
за чел.
На нашей двухдневной экскурсии вы познакомитесь с историческим центром Орла и отыщите знаменитый «плоский дом», побываете в гостях у И. А. Бунина и ув...
от
18500
₽
за чел.
Наша литературная экскурсия окунет вас в мир писателей-орловцев. В тематическом музее вы сможете рассмотреть интерьеры и артефакты творцов, прогуляете...
от
12700
₽
за чел.
Приглашаем вас в двухдневный тур по орловским местам, связанным с именем Тургенева. За два дня вы посетите музей И. С. Тургенева, побываете в природно...
Последние отзывы о турах по Орловской области
- ММария13 августа 2023Праздничный велотур по Орловской области. Отдых в глэмпингеВсе прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!
- ММария13 августа 2023Все очень продуманно, организованно и красиво! Спасибо за замечательно проведенное время с моими тремя детьми, им очень понравилось. А мои дочки-подростки очень требовательны, им угодить очень непросто! Но тент со всеми удобствами и байдарки им реально понравились! Это был их и мой первый сплав, я немного волновалась, что без мужчины мне не справиться, но оказавшись с младшим (9летним сыном) в одной лодке, поняла, что в любом случае приплыву, так как течение несет самостоятельно. И опытный инструктор рассказал мне, как правильно держать весло и грести. Так что мы даже и не были последними. И сын был в восторге, он тоже научился немного грести.
- ННаталья25 июля 2023Праздничный велотур по Орловской области. Отдых в глэмпингевсе быстро и организованно
- ННаталья25 июля 2023все очень понравилось! Еда вкусная, люди приветливые, само место очень красивое. Инструкторы классные. советую!!!
- ААлина19 июля 2023Веселые колядки в деревнеЯ очень довольна! Не ошиблась в выборе вас для турпохода! Спасибо!
- ССкобелев8 января 2023Прекрасно провели время, отлично встретили Новый год! Интересные квесты, динамичная развлекательная программа, уютная почти домашняя обстановка и потрясающий стол изобилующий вкуснейшими и разнообразнейшими блюдами. Такое чувство что приехал к старым друзьям! Хочу выразить огромную благодарность всем кто организовал нам этот праздник: организаторам Ольге и Игорю а также инструктору Георгию, ну и конечно же поварам! Ребята вы лучшие обязательно приедем к вам ещё!!!
- ООльга22 августа 2022Отлично отдохнули!!!! Организация на всё 10 баллов! Прекрасная природа, удобное размещение, насыщенная программа. Ездили с ребёнком 9 лет, всё довольны. Поедем снова, обязательно. Ольге отдельное спасибо?
- ААнна14 июня 2022Праздничный велотур по Орловской области. Отдых в глэмпингеВсе класс!