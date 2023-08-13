Авторские туры по Орловской области

Туры в городах Орловской области

Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Орловской области или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
НАЙТИ
Мценск
Орёл

Индивидуальные экскурсии

Двухдневное путешествие по Орловскому Полесью
Двухдневное путешествие по Орловскому Полесью
от
21300
за чел.
Двухдневный тур, который познакомит вас с красотой Полесья. Прогуляемся по музею-заповеднику «Спасское Лутовиново» и посетим усадьбу Тургенева, побыва...
Орёл
Двухдневный тур «По следам орловского купечества»
Двухдневный тур «По следам орловского купечества»
от
18700
за чел.
На нашей двухдневной экскурсии вы познакомитесь с историческим центром Орла и отыщите знаменитый «плоский дом», побываете в гостях у И. А. Бунина и ув...
Орёл
Двухдневный тур выходного дня «Литературный край»
Двухдневный тур выходного дня «Литературный край»
от
18500
за чел.
Наша литературная экскурсия окунет вас в мир писателей-орловцев. В тематическом музее вы сможете рассмотреть интерьеры и артефакты творцов, прогуляете...
Орёл
Двухдневный тур выходного дня «По родной земле Тургенева»
Двухдневный тур выходного дня «По родной земле Тургенева»
от
12700
за чел.
Приглашаем вас в двухдневный тур по орловским местам, связанным с именем Тургенева. За два дня вы посетите музей И. С. Тургенева, побываете в природно...
Орёл

Водные прогулки

Сплав на байдарках в Орловской области с проживанием в глэмпинге
Сплав на байдарках в Орловской области с проживанием в глэмпинге
5
3 отзыва
от
11900
за чел.
Из Тульской в Орловскую область стремительно несет свои воды река Зуша. Новый маршрут насыщен интересными местами, и отлично подходит для семейного от...
Мценск
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
5
3 отзыва
от
16900
за чел.
Тур выходного дня для всей семьи, который сочетает все 4 природные стихии. Это Земля, Огонь, Вода и Воздух. И этот тур магическим образом помогает пер...
Мценск

Экскурсионные туры на несколько дней

Новогодний разгуляй в Орловской области
Новогодний разгуляй в Орловской области
5
3 отзыва
29900
за чел.
Веселые новогодние гуляния в русской глубинке. Будет интересно и взрослым, и детям! Нас ждет поход в лес за елочкой, каверзные испытания от «лешего» и...
Мценск
Велотур по полям Орловщины. Отдых в глэмпинге
Велотур по полям Орловщины. Отдых в глэмпинге
5
3 отзыва
от
11900
за чел.
Интересный маршрут, во время которого путешественники смогут насладиться динамичной велопрогулкой по природным и историческим достопримечательностям Ц...
Мценск
Сплав на байдарках в Орловской области с проживанием в глэмпинге
Сплав на байдарках в Орловской области с проживанием в глэмпинге
5
3 отзыва
от
11900
за чел.
Из Тульской в Орловскую область стремительно несет свои воды река Зуша. Новый маршрут насыщен интересными местами, и отлично подходит для семейного от...
Мценск
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
5
3 отзыва
от
16900
за чел.
Тур выходного дня для всей семьи, который сочетает все 4 природные стихии. Это Земля, Огонь, Вода и Воздух. И этот тур магическим образом помогает пер...
Мценск
Зимний отдых на лыжах в Орловской области
Зимний отдых на лыжах в Орловской области
5
3 отзыва
11900
за чел.
Это яркий тур для любителей приключений и активного отдыха всей семьей. Выходные будут насыщены играми, развлечениями и лыжными прогулками. Отдых на с...
Мценск
Двухдневное путешествие по Орловскому Полесью
Двухдневное путешествие по Орловскому Полесью
от
21300
за чел.
Двухдневный тур, который познакомит вас с красотой Полесья. Прогуляемся по музею-заповеднику «Спасское Лутовиново» и посетим усадьбу Тургенева, побыва...
Орёл
Двухдневный тур «По следам орловского купечества»
Двухдневный тур «По следам орловского купечества»
от
18700
за чел.
На нашей двухдневной экскурсии вы познакомитесь с историческим центром Орла и отыщите знаменитый «плоский дом», побываете в гостях у И. А. Бунина и ув...
Орёл
Двухдневный тур выходного дня «Литературный край»
Двухдневный тур выходного дня «Литературный край»
от
18500
за чел.
Наша литературная экскурсия окунет вас в мир писателей-орловцев. В тематическом музее вы сможете рассмотреть интерьеры и артефакты творцов, прогуляете...
Орёл
Двухдневный тур выходного дня «По родной земле Тургенева»
Двухдневный тур выходного дня «По родной земле Тургенева»
от
12700
за чел.
Приглашаем вас в двухдневный тур по орловским местам, связанным с именем Тургенева. За два дня вы посетите музей И. С. Тургенева, побываете в природно...
Орёл

Последние отзывы о турах по Орловской области

  • М
    Мария
    13 августа 2023
    Праздничный велотур по Орловской области. Отдых в глэмпинге
    Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!
    Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!Все прекрасно! Организаторам огромное спасибо!!!
  • М
    Мария
    13 августа 2023
    Сплав на байдарках в Орловской области с проживанием в глэмпинге
    Все очень продуманно, организованно и красиво! Спасибо за замечательно проведенное время с моими тремя детьми, им очень понравилось. А мои дочки-подростки очень требовательны, им угодить очень непросто! Но тент со всеми удобствами и байдарки им реально понравились! Это был их и мой первый сплав, я немного волновалась, что без мужчины мне не справиться, но оказавшись с младшим (9летним сыном) в одной лодке, поняла, что в любом случае приплыву, так как течение несет самостоятельно. И опытный инструктор рассказал мне, как правильно держать весло и грести. Так что мы даже и не были последними. И сын был в восторге, он тоже научился немного грести.
    Все очень продуманно, организованно и красиво! Спасибо за замечательно проведенное время с моими тремя детьми, имВсе очень продуманно, организованно и красиво! Спасибо за замечательно проведенное время с моими тремя детьми, имВсе очень продуманно, организованно и красиво! Спасибо за замечательно проведенное время с моими тремя детьми, имВсе очень продуманно, организованно и красиво! Спасибо за замечательно проведенное время с моими тремя детьми, имВсе очень продуманно, организованно и красиво! Спасибо за замечательно проведенное время с моими тремя детьми, им
  • Н
    Наталья
    25 июля 2023
    Праздничный велотур по Орловской области. Отдых в глэмпинге
    все быстро и организованно
  • Н
    Наталья
    25 июля 2023
    Сплав на байдарках в Орловской области с проживанием в глэмпинге
    все очень понравилось! Еда вкусная, люди приветливые, само место очень красивое. Инструкторы классные. советую!!!
  • А
    Алина
    19 июля 2023
    Веселые колядки в деревне
    Я очень довольна! Не ошиблась в выборе вас для турпохода! Спасибо!
  • С
    Скобелев
    8 января 2023
    Новогодний разгуляй в Орловской области
    Прекрасно провели время, отлично встретили Новый год! Интересные квесты, динамичная развлекательная программа, уютная почти домашняя обстановка и потрясающий стол изобилующий вкуснейшими и разнообразнейшими блюдами. Такое чувство что приехал к старым друзьям! Хочу выразить огромную благодарность всем кто организовал нам этот праздник: организаторам Ольге и Игорю а также инструктору Георгию, ну и конечно же поварам! Ребята вы лучшие обязательно приедем к вам ещё!!!
  • О
    Ольга
    22 августа 2022
    Сплав на байдарках в Орловской области с проживанием в глэмпинге
    Отлично отдохнули!!!! Организация на всё 10 баллов! Прекрасная природа, удобное размещение, насыщенная программа. Ездили с ребёнком 9 лет, всё довольны. Поедем снова, обязательно. Ольге отдельное спасибо?
  • А
    Анна
    14 июня 2022
    Праздничный велотур по Орловской области. Отдых в глэмпинге
    Все класс!
All Airlines
ХорошоТам