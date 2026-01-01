Индивидуальная
до 6 чел.
Вкусные истории у Плещеева озера (на вашем автомобиле)
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, узнайте мифы о Синем камне и насладитесь дегустацией местных продуктов
Начало: В центре Переславля-Залесского
«Кроме того, вы услышите малоизвестные факты о заповедном живописном Плещеевом озере и его обитателях»
23 янв в 09:00
26 янв в 09:00
6667 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Берега и истории Плещеева озера
Прогулка по берегам Плещеева озера раскроет тайны древних славян и царской селёдки. Откройте для себя исторические моменты и природные красоты
«Озеро Плещеево — водоём ледникового происхождения, которому около 30 тысяч лет»
Завтра в 10:00
22 янв в 13:00
5734 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Добро пожаловать в Переславль-Залесский! (на вашем автомобиле)
Переславль-Залесский: история, легенды и живописные виды. Погружение в прошлое и настоящее древнего города с профессиональным гидом
Начало: На улице Садовая
«Кроме того, погуляете по живописному берегу Плещеева озера и посетите один из древних переславских монастырей»
Завтра в 09:30
22 янв в 09:30
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по центру города и северо-восточному берегу Плещеева озера
Начало: По согласованию с гидом
«После прогулки по историческому центру вы переместитесь на северо-восточный берег Плещеева озера»
Расписание: Ежедневно, в любое время
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
От Красной площади до Плещеева озера (Переславль-Залесский на вашем авто)
Выяснить, как Синий камень спасал от наводнений и какие тайны хранят монастыри
«Услышите о сакральной роли северо-восточного берега Плещеева озера, ритуалах и целительных свойствах воды и земли, в которые верили наши предки»
22 янв в 09:00
23 янв в 09:00
9600 ₽ за всё до 5 чел.
