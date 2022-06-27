Переславль-Залесский — один из городов «Золотого кольца» с длинной историей. Он появился на карте еще в XII веке, а на его улочках сохранилось множество исторических памятников.
С нами вы отправитесь на прогулку по историческому центру и познакомитесь с историей Переславля-Залесского. Городище Клещин, Александрова гора, Троице-Данилов монастырь — все это будет на нашем пути.
С нами вы отправитесь на прогулку по историческому центру и познакомитесь с историей Переславля-Залесского. Городище Клещин, Александрова гора, Троице-Данилов монастырь — все это будет на нашем пути.
Описание экскурсииСначала вас ждет пешеходная экскурсия по историческому центру Переславля-Залесского — Красная Площадь, Спасо-Преображенский собор и еще масса всего интересного. После прогулки по историческому центру вы переместитесь на северо-восточный берег Плещеева озера. Там можно насладиться живописные пейзажами берегов озера, посмотреть городище Клещин, загадать желание у Синего камня и подняться на Александрову гору. Так же вы увидите Никитский святой источник, Никитский монастырь, Свято-Никольский монастырь, Троице-Данилов монастырь, Феодоровский монастырь. Экскурсия предусматривает передвижения по городу на значительные расстояния и выезд за город, поэтому необходимо наличие у вас транспорта. Важная информация: Экскурсия предусматривает передвижения по городу на значительные расстояния и выезд за город, поэтому необходимо наличие у вас транспорта.
Ежедневно, в любое время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Спасо-Преображенский собор
- Церковь Александра Невского
- Владимирский собор
- Церковь Петра Митрополита
- Пушкинский сад
- Фрагмент стены с хозяйственными постройками бывшего Богородице-Сретенского монастыря и др
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспорт (на транспорте туристов)
- Вход на территорию комплекса «Синий камень» - 200 руб. /чел.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия предусматривает передвижения по городу на значительные расстояния и выезд за город
- Поэтому необходимо наличие у вас транспорта
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Меня поразил Переславль Залесский своей историей и количеством православных святынь.
Огромное спасибо гиду Елене, которая так разработала маршрут, что мы смогли максимально посетить все достопримечательности. Ее великолепный, яркий рассказ про свой город и его памятники навсегда запечатлелся в наших умах и оставил след в наших сердцах.
Огромное спасибо гиду Елене, которая так разработала маршрут, что мы смогли максимально посетить все достопримечательности. Ее великолепный, яркий рассказ про свой город и его памятники навсегда запечатлелся в наших умах и оставил след в наших сердцах.
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С
Меня поразил Переславль Залесский своей историей и количеством православных святынь.
Огромное спасибо гиду Елене, которая так разработала маршрут, что мы смогли максимально посетить все достопримечательности. Ее великолепный, яркий рассказ про свой город и его памятники навсегда запечатлелся в наших умах и оставил след в наших сердцах.
Огромное спасибо гиду Елене, которая так разработала маршрут, что мы смогли максимально посетить все достопримечательности. Ее великолепный, яркий рассказ про свой город и его памятники навсегда запечатлелся в наших умах и оставил след в наших сердцах.
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А
Все понравилось. Экскурсия проходила на нашей машине. Посетили много мест, пешком тоже немало погуляли. Экскурсовод Елена коммуникабельная, активная, позитивная. Много интересной информации
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О
Все понравилось. Экскурсия проходила на нашей машине. Посетили много мест, пешком тоже немало погуляли. Экскурсовод Елена коммуникабельная, активная, позитивная. Много интересной информации
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С
Спасибо экскурсоводу Татьяне за увлекательную экскурсию!
Посетили много мест и в городе и на берегу Плещеевского озера.
Каждую минуту не скучали, слушали много интересной информации
Посетили много мест и в городе и на берегу Плещеевского озера.
Каждую минуту не скучали, слушали много интересной информации
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В
Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Татьяна. 4 часа прошли очень быстро. Дети 10 и 5 лет впечатлились историями, легендами и достопримечательностями.
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