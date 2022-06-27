Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Переславль-Залесский — один из городов «Золотого кольца» с длинной историей. Он появился на карте еще в XII веке, а на его улочках сохранилось множество исторических памятников.



С нами вы отправитесь на прогулку по историческому центру и познакомитесь с историей Переславля-Залесского. Городище Клещин, Александрова гора, Троице-Данилов монастырь — все это будет на нашем пути. 4.8 21 отзыв

Gidy Gorode Ваш гид в Переславле-Залесском Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 10 500 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.8 21 отзыв 4 часа 1-4 человека На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Сначала вас ждет пешеходная экскурсия по историческому центру Переславля-Залесского — Красная Площадь, Спасо-Преображенский собор и еще масса всего интересного. После прогулки по историческому центру вы переместитесь на северо-восточный берег Плещеева озера. Там можно насладиться живописные пейзажами берегов озера, посмотреть городище Клещин, загадать желание у Синего камня и подняться на Александрову гору. Так же вы увидите Никитский святой источник, Никитский монастырь, Свято-Никольский монастырь, Троице-Данилов монастырь, Феодоровский монастырь. Экскурсия предусматривает передвижения по городу на значительные расстояния и выезд за город, поэтому необходимо наличие у вас транспорта. Важная информация: Экскурсия предусматривает передвижения по городу на значительные расстояния и выезд за город, поэтому необходимо наличие у вас транспорта.

Ежедневно, в любое время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Спасо-Преображенский собор

Церковь Александра Невского

Владимирский собор

Церковь Петра Митрополита

Пушкинский сад

Фрагмент стены с хозяйственными постройками бывшего Богородице-Сретенского монастыря и др Что включено Услуги гида Что не входит в цену Транспорт (на транспорте туристов)

Вход на территорию комплекса «Синий камень» - 200 руб. /чел. Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, в любое время Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Важная информация Экскурсия предусматривает передвижения по городу на значительные расстояния и выезд за город

Поэтому необходимо наличие у вас транспорта Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.