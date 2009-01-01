Сначала вас ждет пешеходная экскурсия ⛳ по историческому центру Переславля-Залесского — Красная Площадь, Спасо-Преображенский собор и еще масса всего интересного. После прогулки по историческому центру вы переместитесь на северо-восточный берег Плещеева озера. Там можно насладиться живописные пейзажами берегов озера, посмотреть городище Клещин, загадать желание у Синего камня и подняться на Александрову гору. Так же вы увидите Никитский святой источник, Никитский монастырь, Свято-Никольский монастырь, Троице-Данилов монастырь, Феодоровский монастырь.

Экскурсия предусматривает передвижения по городу на значительные расстояния и выезд за город 🏙️, поэтому необходимо наличие у вас транспорта.