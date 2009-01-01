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Экскурсия по центру города и северо-восточному берегу Плещеева озера

5
1 отзыв
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Переславля-Залесского
Экскурсия по центру города и северо-восточному берегу Плещеева озера
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

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Экскурсия по центру города и северо-восточному берегу Плещеева озера
Экскурсия по центру города и северо-восточному берегу Плещеева озера

Что вы увидите

  • Спасо-Преображенский собор
  • Церковь Александра Невского
  • Владимирский собор
  • Церковь Петра Митрополита
  • Пушкинский сад и фрагмент стены с хозяйственными постройками бывшего Богородице-Сретенского монастыря и др.
Сначала вас ждет пешеходная экскурсия ⛳ по историческому центру Переславля-Залесского — Красная Площадь, Спасо-Преображенский собор и еще масса всего интересного. После прогулки по историческому центру вы переместитесь на северо-восточный берег Плещеева озера. Там можно насладиться живописные пейзажами берегов озера, посмотреть городище Клещин, загадать желание у Синего камня и подняться на Александрову гору. Так же вы увидите Никитский святой источник, Никитский монастырь, Свято-Никольский монастырь, Троице-Данилов монастырь, Феодоровский монастырь.
Экскурсия предусматривает передвижения по городу на значительные расстояния и выезд за город 🏙️, поэтому необходимо наличие у вас транспорта.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музеи и аренда автомобиля оплачиваются дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Экскурсия по центру города и северо-восточному берегу Плещеева озера
Экскурсия по центру города и северо-восточному берегу Плещеева озера

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гиды В.
Гиды В.
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