Пушкинский сад и фрагмент стены с хозяйственными постройками бывшего Богородице-Сретенского монастыря и др.
Сначала вас ждет пешеходная экскурсия ⛳ по историческому центру Переславля-Залесского — Красная Площадь, Спасо-Преображенский собор и еще масса всего интересного. После прогулки по историческому центру вы переместитесь на северо-восточный берег Плещеева озера. Там можно насладиться живописные пейзажами берегов озера, посмотреть городище Клещин, загадать желание у Синего камня и подняться на Александрову гору. Так же вы увидите Никитский святой источник, Никитский монастырь, Свято-Никольский монастырь, Троице-Данилов монастырь, Феодоровский монастырь.
Экскурсия предусматривает передвижения по городу на значительные расстояния и выезд за город 🏙️, поэтому необходимо наличие у вас транспорта.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Входные билеты в музеи и аренда автомобиля оплачиваются дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.