Живописные утесы, перебраться через реку и встретить закат на горе. Отправимся на север Пермского края на исторические земли княжества Пермь Великая. К горам и скалам, аутентичным деревушкам, пещерам и рукотворным
Описание экскурсии
Что вас ожидает Большой Ветлан Известный камень-гора, возвышающийся на сто метров над рекой, окружен множеством легенд и укрыт краснокнижными растениями. С его вершины вы сможете насладиться потрясающими видами на уральскую тайгу, цепочку рукотворных островков, известных как «ряжи», реку Вишера и гору Полюд. Малый Ветлан Меньший аналог величественного Ветлана, Малый Ветлан, удивляет своей уникальной формой и пещерами, внутри которых можно обнаружить множество окаменелостей. С вершины этого камня открывается восхитительный панорамный вид на Большой Ветлан, который смотрится еще более величественным с высоты Малого Ветлана. Вишерские ряжи Эти островки представляют собой ряд искусственных образований, разделяющих реку на две части: судоходную, предназначенную для плавания судов, и молевую, где производится сплав леса. Поднимитесь на один из них, сделайте фотографии и дайте интересное описание происхождения этих островков. Гора Полюд Это поистине одно из самых впечатляющих мест в Пермском крае — гора, приобретшая форму замершей волны. Прогулка по живописной тропе к её вершине позволит забыть обо всех повседневных заботах и наполнит вас вдохновением. С высоты 527 метров вы сможете насладиться потрясающим видом на камень Ветлан и Помяненный камень. Восточное направление откроет перед вами город Чердынь, некогда служивший столицей княжества Пермь Великая. Особенности маршрута летом и зимой Летняя программа (май–октябрь) Программа «Активный отдых»:
Начнем с похода на Большой Ветлан (7 км. весь путь туда и обратно — 3 часа неспешной прогулки). После достижения вершины, не забудьте сделать небольшой привал. Это идеальное место для фотографий, общения с друзьями и наслаждения чашечкой чая в окружении потрясающих пейзажей.
Вместо подъема на Ветлан заказываем лодку. Поднимаемся по Вишере вдоль скал Большого Ветлана на 30 км. до Говорливого камня. Затем, на обратном пути, мы заглянем в грот Малого Ветлана и остановимся у ряжей на берегу реки. Все это займет около 4 часов, и это будет отличная возможность насладиться красотами Пермского края и открыть для себя его уникальные места.
Пеший поход на Большой Ветлан (7 км. весь путь туда и обратно — 3 часа неспешной прогулки). Небольшой привал на вершине, фотографируемся, общаемся.
- Отправляемся в поход на Полюд (14 км. весь путь туда и обратно — 6 часов прогулки). Пройдем по живописной тропе, устроим небольшой привал, чтобы отдохнуть и сделать красивые фотографии, запечатлев моменты этой удивительной поездки. Расширенная программа «Релакс» (за дополнительную плату):.
- Закажем заброску на гору Полюд на внедорожнике (10 км. весь маршрут туда и обратно). До вершины останется прогуляться 2 км. Программы можно комбинировать. Например, на Ветлан прогуляться пешком, а на Полюд заказать заброску. Все нюансы обсудим с вами при бронировании. Зимняя программа (декабрь–март) Программа «Активный отдых»:.
- Отправляемся в поход на Полюд (14 км. весь путь туда и обратно — 6 часов прогулки). Пройдем по живописной тропе, сделаем привал на вершине и пофотографируемся. Расширенная программа «Релакс» (за дополнительную плату):.
Отправляемся в поход на Полюд (14 км. весь путь туда и обратно — 6 часов прогулки). Пройдем по живописной тропе, сделаем привал на вершине и пофотографируемся. Расширенная программа «Релакс» (за дополнительную плату):.
• Отправляемся в поход на Полюд (14 км. весь путь туда и обратно — 6 часов прогулки). Пройдем по живописной тропе, сделаем привал на вершине и пофотографируемся. Расширенная программа «Релакс» (за дополнительную плату):
- Заказываем заброску на снегоходе на Большой Ветлан и возвращение обратно • Заказываем заброску на снегоходе на гору Полюд и возвращение обратно. До вершины останется прогуляться 2 км. Программы можно комбинировать. Например, на Ветлан прогуляться пешком, а на Полюд заказать заброску. Все нюансы обсудим с вами при бронировании. Важная информация:.
- Трансфер входит в стоимость, гид встретит в удобном для вас месте — в аэропорту, на вокзале, в вашем отеле в Перми.
- Для группы 4-7 человек за дополнительную плату возможно арендовать минивэн Toyota/Mercedes с повышенным комфортом. Стоимость уточняйте в переписке с гидом.
- Отправление из Перми в 04:00, возвращение — не позднее 23:50; нам предстоит проехать 700 км.
- Если вы хотите увидеть закат с вершины Полюда, напишите об этом при заказе, скорректируем время выезда и возвращения в Пермь.
Ежедневно в 4:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большой Ветлан
- Реку Вишера
- Ряжи на реке Вишера
- Гора Полюд
- Расширенная программа «Релакс» (летом):
- Малый Ветлан
- Говорливый камень
- Тихвинская церковь
Что включено
- Трансфер
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Питание
- Посещениt природного парка «Пермский» - 150 руб/чел
- Расширенная программа «Релакс»: /n летом на лодке до Говорливого камня - 3500 руб/чел, на внедорожнике к подножью горы Полюд - 2000 руб/чел/n зимой на снегоходе до Большого Ветлана - 1500 руб/чел, на гору Полюд - 2000 руб/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: В удобном месте - аэропорт, вокзал, отель г. Перми
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 4:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Трансфер входит в стоимость, гид встретит в удобном для вас месте - в аэропорту, на вокзале, в вашем отеле в Перми
- Для группы 4-7 человек за дополнительную плату возможно арендовать минивэн Toyota/Mercedes с повышенным комфортом. Стоимость уточняйте в переписке с гидом
- Отправление из Перми в 04:00, возвращение - не позднее 23:50 нам предстоит проехать 700 км
- Если вы хотите увидеть закат с вершины Полюда, напишите об этом при заказе, скорректируем время выезда и возвращения в Пермь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Увидела прекрасный вид с Полюда - и сами скалы Полюда, это очень впечатляющий вид. И путь до подножья на внедорожнике- это еще одно, особое удовольствие, где колея местами доходит до
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Е
Экскурсия прошла отлично, незабываемые яркие и сочные впечатления остались от увиденного в путешествии!!! Спасибо!
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М
Экскурсия прошла отлично, незабываемые яркие и сочные впечатления остались от увиденного в путешествии!!! Спасибо!
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