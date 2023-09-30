4в1
Живописные утесы, перебраться через реку и встретить закат на горе. Отправимся на север Пермского края на исторические земли княжества Пермь Великая. К горам и скалам, аутентичным деревушкам, пещерам и рукотворным островкам реки Вишера.
Контрасты Северного Урала поражают: летом вас ждут багровые закаты и белые ночи; осенью — царство туманов и золото листвы; зимой — сугробы с человеческий рост и лес причудливых форм на горе Полюд. Сделаем яркие фотографии, прокатимся на снегоходе или моторной лодке!
Контрасты Северного Урала поражают: летом вас ждут багровые закаты и белые ночи; осенью — царство туманов и золото листвы; зимой — сугробы с человеческий рост и лес причудливых форм на горе Полюд. Сделаем яркие фотографии, прокатимся на снегоходе или моторной лодке!
Ближайшие даты:
22
окт
окт
23
окт
окт
24
окт
окт
25
окт
окт
26
окт
окт
27
окт
окт
28
окт
окт
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Большой Ветлан
- Реку Вишера
- «Ряжи на реке Вишера»
- Гора Полюд
- Расширенная программа «Релакс» (летом):
- Малый Ветлан
- Говорливый камень
- Тихвинская церковь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает
Большой Ветлан
Известный камень-гора, возвышающийся на сто метров над рекой, окружен множеством легенд и укрыт краснокнижными растениями. С его вершины вы сможете насладиться потрясающими видами на уральскую тайгу, цепочку рукотворных островков, известных как «ряжи», реку Вишера и гору Полюд.
Малый Ветлан
Меньший аналог величественного Ветлана, Малый Ветлан, удивляет своей уникальной формой и пещерами, внутри которых можно обнаружить множество окаменелостей. С вершины этого камня открывается восхитительный панорамный вид на Большой Ветлан, который смотрится еще более величественным с высоты Малого Ветлана.
Вишерские ряжи
Эти островки представляют собой ряд искусственных образований, разделяющих реку на две части: судоходную, предназначенную для плавания судов, и молевую, где производится сплав леса. Поднимитесь на один из них, сделайте фотографии и дайте интересное описание происхождения этих островков.
Гора Полюд
Это поистине одно из самых впечатляющих мест в Пермском крае — гора, приобретшая форму замершей волны. Прогулка по живописной тропе к её вершине позволит забыть обо всех повседневных заботах и наполнит вас вдохновением. С высоты 527 метров вы сможете насладиться потрясающим видом на камень Ветлан и Помяненный камень. Восточное направление откроет перед вами город Чердынь, некогда служивший столицей княжества Пермь Великая.
Особенности маршрута летом и зимой
Летняя программа (май–октябрь)
Программа «Активный отдых»:
- Начнем с похода на Большой Ветлан (7 км. весь путь туда и обратно — 3 часа неспешной прогулки). После достижения вершины, не забудьте сделать небольшой привал. Это идеальное место для фотографий, общения с друзьями и наслаждения чашечкой чая в окружении потрясающих пейзажей.
- Отправляемся в поход на Полюд (14 км. весь путь туда и обратно — 6 часов прогулки). Пройдем по живописной тропе, устроим небольшой привал, чтобы отдохнуть и сделать красивые фотографии, запечатлев моменты этой удивительной поездки.
Расширенная программа «Релакс» (за дополнительную плату):
- Вместо подъема на Ветлан заказываем лодку. Поднимаемся по Вишере вдоль скал Большого Ветлана на 30 км. до Говорливого камня. Затем, на обратном пути, мы заглянем в грот Малого Ветлана и остановимся у ряжей на берегу реки. Все это займет около 4 часов, и это будет отличная возможность насладиться красотами Пермского края и открыть для себя его уникальные места.
- Закажем заброску на гору Полюд на внедорожнике (10 км. весь маршрут туда и обратно). До вершины останется прогуляться 2 км.
- Программы можно комбинировать. Например, на Ветлан прогуляться пешком, а на Полюд заказать заброску. Все нюансы обсудим с вами при бронировании.
- Зимняя программа (декабрь–март).
Программа «Активный отдых»:
- Пеший поход на Большой Ветлан (7 км. весь путь туда и обратно — 3 часа неспешной прогулки). Небольшой привал на вершине, фотографируемся, общаемся.
- Отправляемся в поход на Полюд (14 км. весь путь туда и обратно — 6 часов прогулки). Пройдем по живописной тропе, сделаем привал на вершине и пофотографируемся.
Расширенная программа «Релакс» (за дополнительную плату):
- Заказываем заброску на снегоходе на Большой Ветлан и возвращение обратно.
- Заказываем заброску на снегоходе на гору Полюд и возвращение обратно. До вершины останется прогуляться 2 км.
- Программы можно комбинировать. Например, на Ветлан прогуляться пешком, а на Полюд заказать заброску. Все нюансы обсудим с вами при бронировании.
Важная информация:
- Трансфер входит в стоимость, я встречу в удобном вам месте — в аэропорту, на вокзале, в вашем отеле в Перми.
- Для группы 4-7 человек возможно арендовать минивэн Toyota/Mercedes с повышенным комфортом. Стоимость уточняйте в переписке с гидом.
- Отправление из Перми в 04:00, возвращение — не позднее 23:50; нам предстоит проехать 700 км.
- Если вы хотите увидеть закат с вершины Полюда, напишите об этом при заказе, скорректируем время выезда и возвращения в Пермь.
Ежедневно в 4:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- В удобном месте – аэропорт, вокзал, отель г. Перми.
- Трансфер.
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Питание. Питаться будем в проверенных местах с домашней кухней, средний чек — 400 руб. (на маршрут возьмите перекус, обедать будем на природе)
- Посещения природного парка “Пермский” – 100 руб. с одного человека на 3 дня.
- Расширенная программа «Релакс»:
- Летом – на лодке до Говорливого камня — 2500 руб. /чел., на внедорожнике к подножью горы Полюд — 1200 руб. /чел.
- Зимой – на снегоходе до Большого Ветлана – — 1200 руб. /чел., на гору Полюд — 1800 руб. /чел
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: В удобном месте - аэропорт, вокзал, отель г. ПермиЗавершение: По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 4:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Спасибо за бронирование тура. Ближе к поездке свяжемся с вами для уточнения деталей
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
30 сен 2023
Экскурсия прошла отлично, незабываемые яркие и сочные впечатления остались от увиденного в путешествии!!! Спасибо!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Перми
Индивидуальные
Пешеходные
Выездные
На весь день
По уралу
Природа и пейзажи
Горы
Пещеры
Похожие туры из Перми
Индивидуальная
13 часов
5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце Пармы», подвесной мост
Впечатлиться красотой Урала, пройти по подвесному мосту и посетить крепость «Сердце Пармы» в Губахе
Завтра
23 окт
24 окт
25 окт
19 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Кунгурская пещера - ледяное подземное царство
Путешествие в купеческий город Кунгур и спуск в ледяные лабиринты
Сегодня
Завтра
24 окт
26 окт
13 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
Покорить живописные утесы, перебраться через реку и встретить закат на горе
Завтра
23 окт
24 окт
25 окт
21 900₽ за всё до 3 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии