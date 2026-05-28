Что вас ожидает Большой Ветлан Известный камень-гора, возвышающийся на сто метров над рекой, окружен множеством легенд и укрыт краснокнижными растениями. С его вершины вы сможете насладиться потрясающими видами на уральскую тайгу, цепочку рукотворных островков, известных как «ряжи», реку Вишера и гору Полюд. Малый Ветлан Меньший аналог величественного Ветлана, Малый Ветлан, удивляет своей уникальной формой и пещерами, внутри которых можно обнаружить множество окаменелостей. С вершины этого камня открывается восхитительный панорамный вид на Большой Ветлан, который смотрится еще более величественным с высоты Малого Ветлана. Вишерские ряжи Эти островки представляют собой ряд искусственных образований, разделяющих реку на две части: судоходную, предназначенную для плавания судов, и молевую, где производится сплав леса. Поднимитесь на один из них, сделайте фотографии и дайте интересное описание происхождения этих островков. Гора Полюд Это поистине одно из самых впечатляющих мест в Пермском крае — гора, приобретшая форму замершей волны. Прогулка по живописной тропе к её вершине позволит забыть обо всех повседневных заботах и наполнит вас вдохновением. С высоты 527 метров вы сможете насладиться потрясающим видом на камень Ветлан и Помяненный камень. Восточное направление откроет перед вами город Чердынь, некогда служивший столицей княжества Пермь Великая. Особенности маршрута летом и зимой Летняя программа (май–октябрь) Программа «Активный отдых»:

Начнем с похода на Большой Ветлан (7 км. весь путь туда и обратно — 3 часа неспешной прогулки). После достижения вершины, не забудьте сделать небольшой привал. Это идеальное место для фотографий, общения с друзьями и наслаждения чашечкой чая в окружении потрясающих пейзажей.

Вместо подъема на Ветлан заказываем лодку. Поднимаемся по Вишере вдоль скал Большого Ветлана на 30 км. до Говорливого камня. Затем, на обратном пути, мы заглянем в грот Малого Ветлана и остановимся у ряжей на берегу реки. Все это займет около 4 часов, и это будет отличная возможность насладиться красотами Пермского края и открыть для себя его уникальные места.

Пеший поход на Большой Ветлан (7 км. весь путь туда и обратно — 3 часа неспешной прогулки). Небольшой привал на вершине, фотографируемся, общаемся.

Отправляемся в поход на Полюд (14 км. весь путь туда и обратно — 6 часов прогулки). Пройдем по живописной тропе, устроим небольшой привал, чтобы отдохнуть и сделать красивые фотографии, запечатлев моменты этой удивительной поездки. Расширенная программа «Релакс» (за дополнительную плату):.

Закажем заброску на гору Полюд на внедорожнике (10 км. весь маршрут туда и обратно). До вершины останется прогуляться 2 км. Программы можно комбинировать. Например, на Ветлан прогуляться пешком, а на Полюд заказать заброску. Все нюансы обсудим с вами при бронировании. Зимняя программа (декабрь–март) Программа «Активный отдых»:.

Отправляемся в поход на Полюд (14 км. весь путь туда и обратно — 6 часов прогулки). Пройдем по живописной тропе, сделаем привал на вершине и пофотографируемся. Расширенная программа «Релакс» (за дополнительную плату):.

Отправляемся в поход на Полюд (14 км. весь путь туда и обратно — 6 часов прогулки). Пройдем по живописной тропе, сделаем привал на вершине и пофотографируемся. Расширенная программа «Релакс» (за дополнительную плату):.

• Отправляемся в поход на Полюд (14 км. весь путь туда и обратно — 6 часов прогулки). Пройдем по живописной тропе, сделаем привал на вершине и пофотографируемся. Расширенная программа «Релакс» (за дополнительную плату):