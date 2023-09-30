4в1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера

4в1

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Живописные утесы, перебраться через реку и встретить закат на горе. Отправимся на север Пермского края на исторические земли княжества Пермь Великая. К горам и скалам, аутентичным деревушкам, пещерам и рукотворным островкам реки Вишера.

Контрасты Северного Урала поражают: летом вас ждут багровые закаты и белые ночи; осенью — царство туманов и золото листвы; зимой — сугробы с человеческий рост и лес причудливых форм на горе Полюд. Сделаем яркие фотографии, прокатимся на снегоходе или моторной лодке!
4в1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
4в1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
4в1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
4в1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
4в1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
4в1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
4в1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
4в1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
4в1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
4в1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Большой Ветлан
  • Реку Вишера
  • «Ряжи на реке Вишера»
  • Гора Полюд
  • Расширенная программа «Релакс» (летом):
  • Малый Ветлан
  • Говорливый камень
  • Тихвинская церковь
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Описание

Что вас ожидает

Большой Ветлан

Известный камень-гора, возвышающийся на сто метров над рекой, окружен множеством легенд и укрыт краснокнижными растениями. С его вершины вы сможете насладиться потрясающими видами на уральскую тайгу, цепочку рукотворных островков, известных как «ряжи», реку Вишера и гору Полюд.

Малый Ветлан

Меньший аналог величественного Ветлана, Малый Ветлан, удивляет своей уникальной формой и пещерами, внутри которых можно обнаружить множество окаменелостей. С вершины этого камня открывается восхитительный панорамный вид на Большой Ветлан, который смотрится еще более величественным с высоты Малого Ветлана.

Вишерские ряжи

Эти островки представляют собой ряд искусственных образований, разделяющих реку на две части: судоходную, предназначенную для плавания судов, и молевую, где производится сплав леса. Поднимитесь на один из них, сделайте фотографии и дайте интересное описание происхождения этих островков.

Гора Полюд

Это поистине одно из самых впечатляющих мест в Пермском крае — гора, приобретшая форму замершей волны. Прогулка по живописной тропе к её вершине позволит забыть обо всех повседневных заботах и наполнит вас вдохновением. С высоты 527 метров вы сможете насладиться потрясающим видом на камень Ветлан и Помяненный камень. Восточное направление откроет перед вами город Чердынь, некогда служивший столицей княжества Пермь Великая.

Особенности маршрута летом и зимой

Летняя программа (май–октябрь)

Программа «Активный отдых»:

  • Начнем с похода на Большой Ветлан (7 км. весь путь туда и обратно — 3 часа неспешной прогулки). После достижения вершины, не забудьте сделать небольшой привал. Это идеальное место для фотографий, общения с друзьями и наслаждения чашечкой чая в окружении потрясающих пейзажей.
  • Отправляемся в поход на Полюд (14 км. весь путь туда и обратно — 6 часов прогулки). Пройдем по живописной тропе, устроим небольшой привал, чтобы отдохнуть и сделать красивые фотографии, запечатлев моменты этой удивительной поездки.

Расширенная программа «Релакс» (за дополнительную плату):

  • Вместо подъема на Ветлан заказываем лодку. Поднимаемся по Вишере вдоль скал Большого Ветлана на 30 км. до Говорливого камня. Затем, на обратном пути, мы заглянем в грот Малого Ветлана и остановимся у ряжей на берегу реки. Все это займет около 4 часов, и это будет отличная возможность насладиться красотами Пермского края и открыть для себя его уникальные места.
  • Закажем заброску на гору Полюд на внедорожнике (10 км. весь маршрут туда и обратно). До вершины останется прогуляться 2 км.
  • Программы можно комбинировать. Например, на Ветлан прогуляться пешком, а на Полюд заказать заброску. Все нюансы обсудим с вами при бронировании.
  • Зимняя программа (декабрь–март).

Программа «Активный отдых»:

  • Пеший поход на Большой Ветлан (7 км. весь путь туда и обратно — 3 часа неспешной прогулки). Небольшой привал на вершине, фотографируемся, общаемся.
  • Отправляемся в поход на Полюд (14 км. весь путь туда и обратно — 6 часов прогулки). Пройдем по живописной тропе, сделаем привал на вершине и пофотографируемся.

Расширенная программа «Релакс» (за дополнительную плату):

  • Заказываем заброску на снегоходе на Большой Ветлан и возвращение обратно.
  • Заказываем заброску на снегоходе на гору Полюд и возвращение обратно. До вершины останется прогуляться 2 км.
  • Программы можно комбинировать. Например, на Ветлан прогуляться пешком, а на Полюд заказать заброску. Все нюансы обсудим с вами при бронировании.

Важная информация:

  • Трансфер входит в стоимость, я встречу в удобном вам месте — в аэропорту, на вокзале, в вашем отеле в Перми.
  • Для группы 4-7 человек возможно арендовать минивэн Toyota/Mercedes с повышенным комфортом. Стоимость уточняйте в переписке с гидом.
  • Отправление из Перми в 04:00, возвращение — не позднее 23:50; нам предстоит проехать 700 км.
  • Если вы хотите увидеть закат с вершины Полюда, напишите об этом при заказе, скорректируем время выезда и возвращения в Пермь.

Ежедневно в 4:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • В удобном месте – аэропорт, вокзал, отель г. Перми.
  • Трансфер.
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Питание. Питаться будем в проверенных местах с домашней кухней, средний чек — 400 руб. (на маршрут возьмите перекус, обедать будем на природе)
  • Посещения природного парка “Пермский” – 100 руб. с одного человека на 3 дня.
  • Расширенная программа «Релакс»:
  • Летом – на лодке до Говорливого камня — 2500 руб. /чел., на внедорожнике к подножью горы Полюд — 1200 руб. /чел.
  • Зимой – на снегоходе до Большого Ветлана – — 1200 руб. /чел., на гору Полюд — 1800 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: В удобном месте - аэропорт, вокзал, отель г. Перми
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 4:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Спасибо за бронирование тура. Ближе к поездке свяжемся с вами для уточнения деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
30 сен 2023
Экскурсия прошла отлично, незабываемые яркие и сочные впечатления остались от увиденного в путешествии!!! Спасибо!

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