Через уральские леса и скалы, вдоль реки Косьвы, мы доберёмся к Ладейной — гигантскому кораблю, созданному самой природой. Полюбуемся панорамами с вершины горы и изучим интересные локации у подножия. Это самый протяжённый подвесной мост Пермского края и деревянный Чердынский кремль, построенный к съёмкам фильма «Сердце Пармы».

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

7:00 — выезд

10:00 — гора Ладейная

В посёлке Загубашка пройдём по подвесному мосту через Косьву, самому протяжённому в Пермском крае. Полюбуемся рекой и скалами. Поднимемся на гору Ладейную — каменный корабль, нависающий над долиной. На вершине отдохнём, перекусим, выпьем чая. Увидим фигуру пещерного медведя, карстовый лог с отвесными утёсами и тысячелетними воронками, Ладейную пещеру. Осмотрим извилистое русло, бескрайние леса, шахтёрские посёлки внизу и спустимся обратно.

13:00 — декорации к фильму «Сердце Пармы»

На берегу Косьвы изучим деревянные строения — воссозданный Чердынский кремль, который служил в исторической картине татарским городком Афкуль.

14:00–17:00 — обратная дорога

Организационные детали