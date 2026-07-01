Через уральские леса и скалы, вдоль реки Косьвы, мы доберёмся к Ладейной — гигантскому кораблю, созданному самой природой. Полюбуемся панорамами с вершины горы и изучим интересные локации у подножия.
Это самый протяжённый подвесной мост Пермского края и деревянный Чердынский кремль, построенный к съёмкам фильма «Сердце Пармы».
Это самый протяжённый подвесной мост Пермского края и деревянный Чердынский кремль, построенный к съёмкам фильма «Сердце Пармы».
Описание экскурсии
7:00 — выезд
10:00 — гора Ладейная
В посёлке Загубашка пройдём по подвесному мосту через Косьву, самому протяжённому в Пермском крае. Полюбуемся рекой и скалами. Поднимемся на гору Ладейную — каменный корабль, нависающий над долиной. На вершине отдохнём, перекусим, выпьем чая. Увидим фигуру пещерного медведя, карстовый лог с отвесными утёсами и тысячелетними воронками, Ладейную пещеру. Осмотрим извилистое русло, бескрайние леса, шахтёрские посёлки внизу и спустимся обратно.
13:00 — декорации к фильму «Сердце Пармы»
На берегу Косьвы изучим деревянные строения — воссозданный Чердынский кремль, который служил в исторической картине татарским городком Афкуль.
14:00–17:00 — обратная дорога
Организационные детали
- Едем на Skoda Octavia. Детского кресла нет
- Маршрут средней сложности, подходит людям с базовой физической подготовкой. Протяжённость — 8 км с подъёмом на гору высотой 283,6 м
- Минимальный возраст детей — 12 лет
- Питание оплачивается отдельно. Для обеда в кафе подготовьте наличные
- В целях безопасности вход в пещеру не предусмотрен — только внешний осмотр
- Поездка возможна для большей группы, подробности уточняйте в переписке
- За доплату можем посетить шахтёрский посёлок-призрак Верхняя Губаха
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Перми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 63 туристов
Я аттестованный инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу. Родился и живу в Перми, с детства интересуюсь историей, географией и литературой Пермского края. Уже много лет увлекаюсь активным туризмом, люблю путешествовать, открывать
Входит в следующие категории Перми
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