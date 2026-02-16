Привет отважным искателям прогулок по диким местам и уральским ландшафтам! Отправляемся к северным лесам Пермского края — восхищаться мощью гор, открывать древние места силы манси и делать сказочные снимки. Вас ждёт путешествие на весь день с треккингом на Помяненный камень — к священной горе вогулов. Тех самых, с которых начинается сюжет фильма «Сердце пармы».
Описание фото-прогулки
Куда отправимся
Помяненный (он же Колчимский) камень обязан названием словам «поманить» или «помянуть». Обе версии подтверждают сакральное значении горы для древних манси. Мы покорим одну из вершин Уральских гор, встретим на пути останцы высотой до 30 метров. И осмотрим камень с самых выразительных ракурсов, которые не найти на фото в сети!
Программа с примерным таймингом
Мы продумали путешествие в мельчайших деталях, исходя из своего опыта. Оптимальная программа выглядит так:
- Выезжаем из Перми в 4 утра, чтобы везде у нас было достаточно времени.
- Около 6 утра завтракаем в кафе с домашней кухней (но можно и взять перекус с собой). В 9 утра мы сделаем остановку в Красновишерске, где можно купить продукты. А после нас ждёт ещё 40 км лесной дороги к месту старта треккинга.
- Пешком туда-обратно мы преодолеем примерно 16-19 км. Треккинг займет 8 часов — вы посетите примечательные уголки Северного Урала с интересными названиями: полка, конь, телевизор и т. п. Пройдёте по альпийским лугам и побываете в Криволесье, откуда не возвращаются… без потрясающих фотографий!
- На вершине отдохнём, перекусим, насладимся видами и непередаваемой — первозданной и мистической — атмосферой Помяненного камня.
- На обратном пути остановимся на ужин. Обратно в Пермь вернёмся ближе к полуночи.
Кому подойдёт поездка
Любителям активных пеших прогулок, заповедной природы, искателям мест силы и красивейших видов.
Обратите внимание: нужна минимальная физическая и моральная готовность ходить на большие расстояния.
Организационные детали
- Отправление из Перми в 4:00, возвращение — ориентировочно в 23:50. Нам предстоит проехать примерно 750 км. Если хотите увидеть закат с вершины камня, напишите при бронировании, скорректируем время выезда и возвращения в Пермь.
- Трансфер входит в стоимость, мы встретим вас в удобном вам месте — в аэропорту, на вокзале, в отеле в Перми
- Погода в этих местах переменчивая, но у гида всегда с собой навигация, дождевики, треккинговые палки, термос с чаем, фонари, аптечка и другие вещи для комфорта и безопасности
- Для группы 4-7 человек возможно арендовать минивэн с водителем. Стоимость уточняйте в переписке с гидом.
Дополнительные расходы
- Питание в проверенных местах с домашней кухней, средний чек — 400 ₽. На маршрут можно взять с собой перекус.
- Посещения природного парка «Пермский» — 150 ₽ с человека за 3 дня
- С декабря по март: заброска на снегоходе до подножья. Сокращаем 12 км пешего пути туда и обратно. Цену и подробности уточняйте при бронировании.
- Аренда снегоступов — 500 ₽ с человека
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном месте в Перми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юра — Организатор в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 1761 туриста
Путешествия с нами — это насыщенно, комфортно и без спешки. Мы выезжаем рано утром, чтобы встречать рассветы и бывать в местах до появления туристов. Создаём нешаблонные программы с 2014 года —
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Выбирала между данной экскурсией и поездкой на Ветлан и Полюд. Юрий очень подробно рассказал про обе, ответил на все вопросы, подсказал по одежде и экипировке. По погодным условиям Юрий посоветовал
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П
С командой Юрия мы путешествуем уже второй раз, и в этот раз тоже не прогадали.
По организации: гид Константин, пунктуально приехал в назначенное время, заранее уточнил всю необходимую информацию, всё расписал,
По организации: гид Константин, пунктуально приехал в назначенное время, заранее уточнил всю необходимую информацию, всё расписал,
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Л
Организация тура на отличном уровне, гид пунктуальный, все вовремя. Комфортабельная машина. Внимательный и тактичный молодой человек гид Константин рассказывал исторические интересные факты. Мы брали в аренду снегоходы, о чем не
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Тур оказался просто великолепным. Зимние пейзажи, которые мы увидели, были просто ошеломительными. Прогулка со снегоступам среди прекрасных елей и камней дала ощущение участия в интереснейшей экспедиции. Попали в облачную погоду,
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