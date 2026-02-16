Привет отважным искателям прогулок по диким местам и уральским ландшафтам! Отправляемся к северным лесам Пермского края — восхищаться мощью гор, открывать древние места силы манси и делать сказочные снимки. Вас ждёт путешествие на весь день с треккингом на Помяненный камень — к священной горе вогулов. Тех самых, с которых начинается сюжет фильма «Сердце пармы».

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Куда отправимся

Помяненный (он же Колчимский) камень обязан названием словам «поманить» или «помянуть». Обе версии подтверждают сакральное значении горы для древних манси. Мы покорим одну из вершин Уральских гор, встретим на пути останцы высотой до 30 метров. И осмотрим камень с самых выразительных ракурсов, которые не найти на фото в сети!

Программа с примерным таймингом

Мы продумали путешествие в мельчайших деталях, исходя из своего опыта. Оптимальная программа выглядит так:

Выезжаем из Перми в 4 утра, чтобы везде у нас было достаточно времени.

Около 6 утра завтракаем в кафе с домашней кухней (но можно и взять перекус с собой). В 9 утра мы сделаем остановку в Красновишерске, где можно купить продукты. А после нас ждёт ещё 40 км лесной дороги к месту старта треккинга.

Пешком туда-обратно мы преодолеем примерно 16-19 км. Треккинг займет 8 часов — вы посетите примечательные уголки Северного Урала с интересными названиями: полка, конь, телевизор и т. п. Пройдёте по альпийским лугам и побываете в Криволесье, откуда не возвращаются… без потрясающих фотографий!

На вершине отдохнём, перекусим, насладимся видами и непередаваемой — первозданной и мистической — атмосферой Помяненного камня.

На обратном пути остановимся на ужин. Обратно в Пермь вернёмся ближе к полуночи.

Кому подойдёт поездка

Любителям активных пеших прогулок, заповедной природы, искателям мест силы и красивейших видов.

Обратите внимание: нужна минимальная физическая и моральная готовность ходить на большие расстояния.

Организационные детали

Отправление из Перми в 4:00, возвращение — ориентировочно в 23:50. Нам предстоит проехать примерно 750 км. Если хотите увидеть закат с вершины камня, напишите при бронировании, скорректируем время выезда и возвращения в Пермь.

Трансфер входит в стоимость, мы встретим вас в удобном вам месте — в аэропорту, на вокзале, в отеле в Перми

Погода в этих местах переменчивая, но у гида всегда с собой навигация, дождевики, треккинговые палки, термос с чаем, фонари, аптечка и другие вещи для комфорта и безопасности

Для группы 4-7 человек возможно арендовать минивэн с водителем. Стоимость уточняйте в переписке с гидом.

Дополнительные расходы