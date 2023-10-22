Покорить вершину Северного Урала, раствориться в безлюдной тайге и сделать топ-фотографии
Привет отважным искателям прогулок по диким местам и уральским ландшафтам! Отправляемся к северным лесам Пермского края — восхищаться мощью гор, открывать древние места силы манси и делать сказочные снимки. Вас ждёт путешествие на весь день с треккингом на Помяненный камень — к священной горе вогулов. Тех самых, с которых начинается сюжет фильма «Сердце пармы».
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Куда отправимся
Помяненный (он же Колчимский) камень обязан названием словам «поманить» или «помянуть». Обе версии подтверждают сакральное значении горы для древних манси. Мы покорим одну из вершин Уральских гор, встретим на пути останцы высотой до 30 метров. И осмотрим камень с самых выразительных ракурсов, которые не найти на фото в сети!
Программа с примерным таймингом
Мы продумали путешествие в мельчайших деталях, исходя из своего опыта. Оптимальная программа выглядит так:
- Выезжаем из Перми в 4 утра, чтобы везде у нас было достаточно времени.
- Около 6 утра завтракаем в кафе с домашней кухней (но можно и взять перекус с собой). В 9 утра мы сделаем остановку в Красновишерске, где можно купить продукты. А после нас ждёт ещё 40 км лесной дороги к месту старта треккинга.
- Пешком туда-обратно мы преодолеем примерно 16-19 км. Треккинг займет 8 часов — вы посетите примечательные уголки Северного Урала с интересными названиями: полка, конь, телевизор и т. п. Пройдёте по альпийским лугам и побываете в Криволесье, откуда не возвращаются… без потрясающих фотографий!
- На вершине отдохнём, перекусим, насладимся видами и непередаваемой — первозданной и мистической — атмосферой Помяненного камня.
- На обратном пути остановимся на ужин. Обратно в Пермь вернёмся ближе к полуночи.
Кому подойдёт поездка
Любителям активных пеших прогулок, заповедной природы, искателям мест силы и красивейших видов.
Обратите внимание: нужна минимальная физическая и моральная готовность ходить на большие расстояния.
Организационные детали
- Отправление из Перми в 4:00, возвращение — ориентировочно в 23:50. Нам предстоит проехать примерно 750 км. Если хотите увидеть закат с вершины камня, напишите при бронировании, скорректируем время выезда и возвращения в Пермь.
- Трансфер входит в стоимость, я встречу вас в удобном вам месте — в аэропорту, на вокзале, в отеле в Перми
- Погода в этих местах переменчивая, но у гида всегда с собой навигация, дождевики, треккинговые палки, термос с чаем, фонари, аптечка и другие вещи для комфорта и безопасности
- Для группы 4-7 человек возможно арендовать минивэн Toyota/Mercedes с повышенным комфортом. Стоимость уточняйте в переписке с гидом.
Дополнительные расходы
- Питание в проверенных местах с домашней кухней, средний чек — 400 руб. На маршрут можно взять с собой перекус.
- Посещения природного парка «Пермский» — 100 руб. с человека за 3 дня
- Зимой возможна заброска на снегоходе. Цену и подробности уточняйте при бронировании.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в удобном месте в Перми
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юра — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 766 туристов
Меня зовут Юра, всегда хочу куда-то ехать и что-нибудь фотографировать. Cоздаём насыщенные индивидуальные туры на рассветы и закаты. Путешествия с комфортом — Турция, Урал. Хотите сбежать от суеты? Добро пожаловать на экскурсии нашей команды!
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