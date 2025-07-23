Экскурсия погружает в историю питейных заведений Перми, раскрывая их эволюцию за 200 лет. Прогулка начинается в Театральном сквере, проходит по улице Советской и завершается в одной из популярных рюмочных. Участники узнают, как менялись представления о жизни и досуге, и смогут попробовать авторские настойки. Дегустация не включена в стоимость и не обязательна. Экскурсию проводит опытный гид Дмитрий

за 1–4 человек или 1400 ₽ за человека, если вас больше

Время начала: 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Начнём прогулку в Театральном сквере. Выясним, кого можно обнаружить в фонтане, кроме десантника.

На улице Советской посмотрим на здания, построенные в те годы, когда она звалась Торговой. Обсудим, что дошло из тех времён до наших дней.

В сквере Уральских добровольцев выясним, почему на Чёрном рынке был Белый трактир.

По ходу прогулки будем заходить в бары и разговаривать о том, как изменились представления людей об устройстве их жизни.

Закончим возле (или внутри) одной из самых популярных рюмочных города, где обобщим услышанное и обменяемся впечатлениями.

Вы сможете продегустировать большое количество авторских настоек на травах, пряностях, конфетах и совсем неожиданных ингредиентах — например, на попкорне.

