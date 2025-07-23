Мои заказы

История питейных заведений Перми (18+)

Откройте для себя мир пермских питейных заведений. Узнайте, как изменялись вкусы и традиции на протяжении двух веков
Экскурсия погружает в историю питейных заведений Перми, раскрывая их эволюцию за 200 лет.

Прогулка начинается в Театральном сквере, проходит по улице Советской и завершается в одной из популярных рюмочных.

Участники узнают, как менялись представления о жизни и досуге, и смогут попробовать авторские настойки. Дегустация не включена в стоимость и не обязательна. Экскурсию проводит опытный гид Дмитрий
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Уникальная историческая прогулка
  • 🏛️ Знакомство с архитектурой
  • 🗣️ Интересные рассказы гида
  • 🥃 Возможность дегустации настоек
  • 👥 Индивидуальный подход
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Театральный сквер
  • Улица Советская
  • Сквер Уральских добровольцев

Описание экскурсии

Начнём прогулку в Театральном сквере. Выясним, кого можно обнаружить в фонтане, кроме десантника.

На улице Советской посмотрим на здания, построенные в те годы, когда она звалась Торговой. Обсудим, что дошло из тех времён до наших дней.

В сквере Уральских добровольцев выясним, почему на Чёрном рынке был Белый трактир.

По ходу прогулки будем заходить в бары и разговаривать о том, как изменились представления людей об устройстве их жизни.

Закончим возле (или внутри) одной из самых популярных рюмочных города, где обобщим услышанное и обменяемся впечатлениями.

Вы сможете продегустировать большое количество авторских настоек на травах, пряностях, конфетах и совсем неожиданных ингредиентах — например, на попкорне.

Организационные детали

  • Наша прогулка только для совершеннолетних
  • Дегустация алкогольных напитков не включена в стоимость и не является обязательной. Стоимость рюмочки начинается от 220 ₽
  • Экскурсию проведёт Дмитрий — супергид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Театральном сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника
Вероника — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 542 туристов
Есть антикафе, а я и мои коллеги могут провести антиэкскурсию. Экскурсию, на которой не будет скучно, где мы пройдёмся по городу в вашем темпе, учитывая желания и дерзких, и степенных,
и самых маленьких гостей. Наша команда: Вероника — люблю современное искусство и эксперименты. Ищу интересных гидов и представляю их вам. Евгения — человек мира с потрясающей эрудицией. Она знает всё о культурных событиях Перми. А ещё она очень глубокий и интересный гид, влюбляющий в Пермь любого. Наша нежная Марина так витиевато ведёт сюжет, что вы тонете в нём как муха в варенье. Историк, ювелир, романтик и наш Кустурица. Дмитрий — инженер-авиаконструктор по образованию, способный просто и понятно объяснить, как работают сложные устройства и механизмы. Лиана — может утром исследовать виадуки, а вечером вести экскурсию по архитектуре. Яркая, всегда ищущая и открывающая новое в привычном. Архитектура — её страсть, и она заражает ею любого!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Павел
23 июл 2025
Экскурсию нам проводил Дмитрий. Все понятно, структурировано, содержательно и главное интересно. Не просто заученный текст, а рассказ в диалоге - всегда можно задать вопросы и получить на них развернутые ответы
с переходом в обсуждение. Отдельный респект за наушник - сначала показалось, что это лишнее, но потом словил прикол, что не мешает шум и можно отходить в стороны. Экскурсию сопровождали старые фотографии как выглядели здания раньше, это добавляет имерсивности, за что тоже отдельный лайк. Прогулкой остались довольны, крайне рекомендую Дмитрия! Спасибо, за отличную экскурсию

Н
Надежда
23 июл 2025
Классная экскурсия. Очень понравилось, что экскурсовод максимально подстраивался под наши ожидания, интересы и настроение. Был формат и живого общения, что тоже всегда располагает. Экскурсоводу удалось не только рассказать о питейных заведениях, но и заинтересовать городом, его историей и развитием.
Ольга
Ольга
16 июн 2025
Потрясающе провели время! Благодарю Дмитрия за познавательную, динамичную, душевную экскурсию. Все объекты, которые мы увидели очень интересны.

Входит в следующие категории Перми

