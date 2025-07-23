Экскурсия погружает в историю питейных заведений Перми, раскрывая их эволюцию за 200 лет.
Прогулка начинается в Театральном сквере, проходит по улице Советской и завершается в одной из популярных рюмочных.
Участники узнают, как менялись представления о жизни и досуге, и смогут попробовать авторские настойки. Дегустация не включена в стоимость и не обязательна. Экскурсию проводит опытный гид Дмитрий
Прогулка начинается в Театральном сквере, проходит по улице Советской и завершается в одной из популярных рюмочных.
Участники узнают, как менялись представления о жизни и досуге, и смогут попробовать авторские настойки. Дегустация не включена в стоимость и не обязательна. Экскурсию проводит опытный гид Дмитрий
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Уникальная историческая прогулка
- 🏛️ Знакомство с архитектурой
- 🗣️ Интересные рассказы гида
- 🥃 Возможность дегустации настоек
- 👥 Индивидуальный подход
Что можно увидеть
- Театральный сквер
- Улица Советская
- Сквер Уральских добровольцев
Описание экскурсии
Начнём прогулку в Театральном сквере. Выясним, кого можно обнаружить в фонтане, кроме десантника.
На улице Советской посмотрим на здания, построенные в те годы, когда она звалась Торговой. Обсудим, что дошло из тех времён до наших дней.
В сквере Уральских добровольцев выясним, почему на Чёрном рынке был Белый трактир.
По ходу прогулки будем заходить в бары и разговаривать о том, как изменились представления людей об устройстве их жизни.
Закончим возле (или внутри) одной из самых популярных рюмочных города, где обобщим услышанное и обменяемся впечатлениями.
Вы сможете продегустировать большое количество авторских настоек на травах, пряностях, конфетах и совсем неожиданных ингредиентах — например, на попкорне.
Организационные детали
- Наша прогулка только для совершеннолетних
- Дегустация алкогольных напитков не включена в стоимость и не является обязательной. Стоимость рюмочки начинается от 220 ₽
- Экскурсию проведёт Дмитрий — супергид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Театральном сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 542 туристов
Есть антикафе, а я и мои коллеги могут провести антиэкскурсию. Экскурсию, на которой не будет скучно, где мы пройдёмся по городу в вашем темпе, учитывая желания и дерзких, и степенных,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Павел
23 июл 2025
Экскурсию нам проводил Дмитрий. Все понятно, структурировано, содержательно и главное интересно. Не просто заученный текст, а рассказ в диалоге - всегда можно задать вопросы и получить на них развернутые ответы
Н
Надежда
23 июл 2025
Классная экскурсия. Очень понравилось, что экскурсовод максимально подстраивался под наши ожидания, интересы и настроение. Был формат и живого общения, что тоже всегда располагает. Экскурсоводу удалось не только рассказать о питейных заведениях, но и заинтересовать городом, его историей и развитием.
Ольга
16 июн 2025
Потрясающе провели время! Благодарю Дмитрия за познавательную, динамичную, душевную экскурсию. Все объекты, которые мы увидели очень интересны.
Входит в следующие категории Перми
Похожие экскурсии из Перми
Индивидуальная
до 4 чел.
Пермь: лицом к лицу - индивидуальная экскурсия
Пермь: лицом к лицу - экскурсия от коренного пермяка. Узнайте, как маленькая деревушка стала современным мегаполисом
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Пермь: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Перми, открывая исторические тайны и архитектурные шедевры на уникальной экскурсии
Начало: У скульптуры «Пермяк соленые уши»
Сегодня в 11:00
Завтра в 17:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборВлюбиться в Пермь за 2,5 часа: индивидуальная экскурсия
На этой экскурсии вы увидите Пермь с разных сторон: театральную, промышленную, купеческую и многоконфессиональную. Узнайте о прошлом и настоящем города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6825 ₽ за всё до 4 чел.