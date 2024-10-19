Приглашаем посетить интереснейший Коми-Пермяцкий автономный округ! Это самобытный уголок страны со своими традициями, языком и кухней.
Вы увидите главные места Кудымкара, осмотрите экспозицию краеведческого музея и поучаствуете в мастер-классе по лепке пельменей. А ещё попробуете блюда местной кухни в аутентичном кафе.
Вы увидите главные места Кудымкара, осмотрите экспозицию краеведческого музея и поучаствуете в мастер-классе по лепке пельменей. А ещё попробуете блюда местной кухни в аутентичном кафе.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание мастер-класса
Обзорная экскурсия по Кудымкару. Вы увидите скульптуру Кудым-Оша, Свято-Никольский храм и древнее городище Изъюр.
Коми-пермяцкий краеведческий музей. Вы осмотрите артефакты разных времён, посвящённые истории, культуре и повседневной жизни коми-пермяков.
Мастер-класс по лепке пельменей. Вы научитесь лепить местные пельмени и продегустируете коми-пермяцкий напиток сур.
Организационные детали
- Время в пути в одну сторону — 3,5 часа
- В стоимость всё включено: транспорт, мастер-класс, входные билеты, обед в кафе коми-пермяцкой кухни
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в субботу в 08:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Театра-Театра
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Перми
Провела экскурсии для 0 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Наталья, я представляю официальное туристическое агентство в Перми. Мы проводим экскурсии по городу и краю. Все наши гиды — профессионалы своего дела, транспорт — современный и комфортный. Ждём вас на наших экскурсиях.Задать вопрос
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