Сергей Ч.
Сергей Ч. – Гид из Перми
Экскурсия ⛳ на самую высокую и красивую скалу, на известной своими удивительными красотами уральской реке Вишере — камень Ветлан.

Эти природные достопримечательности 🏛️ привлекли Алексея Иванова и Леонида Парфенова — создателей документального фильма «Хребет России» и стали одним из самых ярких объектов в фильме 🎥.
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Экскурсия

3 800 ₽ за человека

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Камень Ветлан
Камень Ветлан

Что вы увидите

  • Камень Ветлан
  • Музей «Природы»
  • Краеведческий музей
  • Зимний сад
  • Экологическая тропа «Легенды Вишеры»
Чудеса природы: Камень Ветлан на реке Вишере
Ветлан представляет собой практически отвесную систему высоких скалистых утёсов. Камень Ветлан вытянулся вдоль реки на 1750 метров. Высота скал достигает 100 метров. Скалы начинаются не у самой кромки воды реки Вишеры, а чуть поодаль, на высоте 40-50 метров от уреза реки.
С вершины камня Ветлан открывается безумно красивый вид на реку Вишеру и окрестности.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
+Что входит
  • услуги гида
  • транспортные услуги
  • посещение музея «Природы»
  • посещение краеведческого музея
  • посещение зимнего сада
  • посещение экологической тропы «Легенды Вишеры».
Что не входит
  • обед — 300 руб. /чел.
Начало
🚩 По согласованию с туристом
Место завершения
🏁 г. Пермь
Камень Ветлан
Камень Ветлан
Камень Ветлан

Экскурсия проводится Круглогодично

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сергей Ч.
Сергей Ч.
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