Ветлан представляет собой практически отвесную систему высоких скалистых утёсов. Камень Ветлан вытянулся вдоль реки на 1750 метров. Высота скал достигает 100 метров. Скалы начинаются не у самой кромки воды реки Вишеры, а чуть поодаль, на высоте 40-50 метров от уреза реки.
С вершины камня Ветлан открывается безумно красивый вид на реку Вишеру и окрестности.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
+Что входит
услуги гида
транспортные услуги
посещение музея «Природы»
посещение краеведческого музея
посещение зимнего сада
посещение экологической тропы «Легенды Вишеры».
–Что не входит
обед — 300 руб. /чел.
Начало
🚩 По согласованию с туристом
Место завершения
🏁 г. Пермь
Экскурсия проводится Круглогодично
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.