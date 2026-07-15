Экскурсия на самую высокую и красивую скалу, на известной своими удивительными красотами уральской реке Вишере — камень Ветлан.
Эти природные достопримечательности привлекли Алексея Иванова и Леонида Парфенова — создателей документального фильма «Хребет России» и стали одним из самых ярких объектов в фильме.
Эти природные достопримечательности привлекли Алексея Иванова и Леонида Парфенова — создателей документального фильма «Хребет России» и стали одним из самых ярких объектов в фильме.
Описание экскурсии
Чудеса природы: Камень Ветлан на реке Вишере Ветлан представляет собой практически отвесную систему высоких скалистых утёсов. Камень Ветлан вытянулся вдоль реки на 1750 метров. Высота скал достигает 100 метров. Скалы начинаются не у самой кромки воды реки Вишеры, а чуть поодаль, на высоте 40-50 метров от уреза реки. С вершины камня Ветлан открывается безумно красивый вид на реку Вишеру и окрестности. Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Камень Ветлан
- Полюдов камень
- Река Вишера
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Обед - 300 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Красновишерск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
в
Отличный маршрут! Ветлан — главная точка, но и остальное было интересно. Краеведческий музей, Зимний сад, экотропа — всё познавательно. Трансфер комфортный, обед вкусный. Рекомендую всем, кто хочет увидеть настоящий Урал!
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М
Невероятно красиво! Камень Ветлан — это та самая скала, которую показывали в «Хребте России». Виды на Вишеру с высоты 100 метров захватывают дух. Экотропа и музеи очень порадовали, всё организовано отлично.
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Н
Восторг от поездки! Камень Ветлан — одно из самых красивых мест, которые я видела. Река Вишера внизу, скалы вокруг, воздух чистый. Краеведческий музей и Зимний сад дополнили программу. Очень рекомендую!
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Е
Ветлан — это любовь с первого взгляда! Такие места нельзя пропустить, если вы на Урале. Экологическая тропа «Легенды Вишеры» просто сказка, а виды с вершины заставляют забыть обо всём на свете. Спасибо за этот день!
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А
Ветлан — топ! 1750 метров скал вдоль реки, высота 100 метров — виды шикарные. Музей природы и экотропа «Легенды Вишеры» — дополнительные плюсы. Обувь удобную берите, и будет вам счастье.
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А
Классная экскурсия! Ветлан — настоящий хребет России, как в фильме Иванова и Парфёнова. Понравились и музей природы, и Зимний сад. Обед был вкусным, а трансфер комфортным. Всем советую!
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