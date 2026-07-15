Чудеса природы: Камень Ветлан на реке Вишере Ветлан представляет собой практически отвесную систему высоких скалистых утёсов. Камень Ветлан вытянулся вдоль реки на 1750 метров. Высота скал достигает 100 метров. Скалы начинаются не у самой кромки воды реки Вишеры, а чуть поодаль, на высоте 40-50 метров от уреза реки. С вершины камня Ветлан открывается безумно красивый вид на реку Вишеру и окрестности. Важная информация:

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