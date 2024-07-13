Водная прогулка по Вишере с восхождением на Ветлан + село Говорливое

Проплыть по красавице реке, устроить перекличку с Говорливым Камнем и подняться на Ветлан
На моторной лодке мы пройдём по Вишере. Вы увидите Ветлан с разных сторон и подниметесь на него, чтобы прочувствовать мощь этого места. С вершины полюбуетесь на острова-ряжи, зелёное море Пармы и парус Полюда. А также зайдёте в возрождающийся храм прибрежного села.

Это насыщенная, но комфортная поездка, в которой мы не забудем про баланс между активностями и релаксом.
Водная прогулка по Вишере с восхождением на Ветлан + село Говорливое
Водная прогулка по Вишере с восхождением на Ветлан + село Говорливое
Водная прогулка по Вишере с восхождением на Ветлан + село Говорливое
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00

Описание водной прогулки

Легенды Красновишерской и Чердынской земель. Богатыри и ряжи.
Священная река вогулов и их святилище. Скалы и краски уральской природы. В нашей программе:

Река Вишера — презентация Урала, его самая заповедная часть. Мы проплывём каменные берега и тайгу, за которой не очередной город, а дикие земли. Нежный шёпот воды и пение птиц. Чистая и тёплая вода. Здесь не только можно, здесь нужно искупаться. Перед прогулкой вас ждёт инструктаж по технике безопасности. Также каждый участник получит спасательный жилет.

Перекличка с Говорливым Камнем. На Урале в любом природном объекте есть свой дух. А дух Говорливого Камня даже общается с путешественниками! Если обратиться к нему голосом с определённой точки на реке, он непременно ответит.

Село Говорливое и Троицкий храм. Плоский каменный массив украшает храм. Долгое время он был в запустении, а теперь возрождается. Мы расскажем историю этого места.

Скала Ветлан. Вы подниметесь на вершину с захватывающим видом на гору Полюд, бескрайнюю уральскую тайгу и Вишеру с островами-ряжами. Подъём и спуск занимает около 2,5 часов. Маршрут несложный и доступен всем активным путешественникам.

Примерный тайминг:

  • 06:00 — выезд из Перми
  • 10:30 — завтрак в кафе Красновишерске
  • 11:30 — прогулка на моторной лодке
  • 13:30 — обед в кафе в Красновишерске
  • 14:30 — восхождение на Ветлан
  • 17:00 — ужин и выезд в Пермь
  • 22:00 — прибытие в Пермь

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 14 лет
  • Экскурсия проходит на премиальном кроссовере Chery Tiggo 8 Pro Max 2023 или седане бизнес-класса KIA K7
  • Экскурсия возможна и для большего количества участников, стоимость за каждого следующего участника — 7000 руб.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно — средний чек 300–500 руб. По запросу сможем остановиться на завтрак, обед и ужин в любом другом месте по дороге
  • Рекомендуем надеть треккинговые ботинки или кроссовки с нескользящей подошвой. Также вам понадобятся купальные принадлежности (по желанию)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Перми

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа выходныеНа весь деньГора ВетланПопулярные местаВодные развлеченияПо рекам и каналамВосхождения

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