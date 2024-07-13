На моторной лодке мы пройдём по Вишере. Вы увидите Ветлан с разных сторон и подниметесь на него, чтобы прочувствовать мощь этого места. С вершины полюбуетесь на острова-ряжи, зелёное море Пармы и парус Полюда. А также зайдёте в возрождающийся храм прибрежного села. Это насыщенная, но комфортная поездка, в которой мы не забудем про баланс между активностями и релаксом.

Описание водной прогулки

Легенды Красновишерской и Чердынской земель. Богатыри и ряжи.

Священная река вогулов и их святилище. Скалы и краски уральской природы. В нашей программе:

Река Вишера — презентация Урала, его самая заповедная часть. Мы проплывём каменные берега и тайгу, за которой не очередной город, а дикие земли. Нежный шёпот воды и пение птиц. Чистая и тёплая вода. Здесь не только можно, здесь нужно искупаться. Перед прогулкой вас ждёт инструктаж по технике безопасности. Также каждый участник получит спасательный жилет.

Перекличка с Говорливым Камнем. На Урале в любом природном объекте есть свой дух. А дух Говорливого Камня даже общается с путешественниками! Если обратиться к нему голосом с определённой точки на реке, он непременно ответит.

Село Говорливое и Троицкий храм. Плоский каменный массив украшает храм. Долгое время он был в запустении, а теперь возрождается. Мы расскажем историю этого места.

Скала Ветлан. Вы подниметесь на вершину с захватывающим видом на гору Полюд, бескрайнюю уральскую тайгу и Вишеру с островами-ряжами. Подъём и спуск занимает около 2,5 часов. Маршрут несложный и доступен всем активным путешественникам.

Примерный тайминг:

06:00 — выезд из Перми

10:30 — завтрак в кафе Красновишерске

11:30 — прогулка на моторной лодке

13:30 — обед в кафе в Красновишерске

14:30 — восхождение на Ветлан

17:00 — ужин и выезд в Пермь

22:00 — прибытие в Пермь

Организационные детали