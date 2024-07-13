Водная прогулка по Вишере с восхождением на Ветлан + село Говорливое
Проплыть по красавице реке, устроить перекличку с Говорливым Камнем и подняться на Ветлан
На моторной лодке мы пройдём по Вишере. Вы увидите Ветлан с разных сторон и подниметесь на него, чтобы прочувствовать мощь этого места. С вершины полюбуетесь на острова-ряжи, зелёное море Пармы и парус Полюда. А также зайдёте в возрождающийся храм прибрежного села.
Это насыщенная, но комфортная поездка, в которой мы не забудем про баланс между активностями и релаксом.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00
Описание водной прогулки
Легенды Красновишерской и Чердынской земель. Богатыри и ряжи. Священная река вогулов и их святилище. Скалы и краски уральской природы. В нашей программе:
Река Вишера — презентация Урала, его самая заповедная часть. Мы проплывём каменные берега и тайгу, за которой не очередной город, а дикие земли. Нежный шёпот воды и пение птиц. Чистая и тёплая вода. Здесь не только можно, здесь нужно искупаться. Перед прогулкой вас ждёт инструктаж по технике безопасности. Также каждый участник получит спасательный жилет.
Перекличка с Говорливым Камнем. На Урале в любом природном объекте есть свой дух. А дух Говорливого Камня даже общается с путешественниками! Если обратиться к нему голосом с определённой точки на реке, он непременно ответит.
Село Говорливое и Троицкий храм. Плоский каменный массив украшает храм. Долгое время он был в запустении, а теперь возрождается. Мы расскажем историю этого места.
Скала Ветлан. Вы подниметесь на вершину с захватывающим видом на гору Полюд, бескрайнюю уральскую тайгу и Вишеру с островами-ряжами. Подъём и спуск занимает около 2,5 часов. Маршрут несложный и доступен всем активным путешественникам.
Примерный тайминг:
06:00 — выезд из Перми
10:30 — завтрак в кафе Красновишерске
11:30 — прогулка на моторной лодке
13:30 — обед в кафе в Красновишерске
14:30 — восхождение на Ветлан
17:00 — ужин и выезд в Пермь
22:00 — прибытие в Пермь
Организационные детали
Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 14 лет
Экскурсия проходит на премиальном кроссовере Chery Tiggo 8 Pro Max 2023 или седане бизнес-класса KIA K7
Экскурсия возможна и для большего количества участников, стоимость за каждого следующего участника — 7000 руб.
Еда и напитки оплачиваются дополнительно — средний чек 300–500 руб. По запросу сможем остановиться на завтрак, обед и ужин в любом другом месте по дороге
Рекомендуем надеть треккинговые ботинки или кроссовки с нескользящей подошвой. Также вам понадобятся купальные принадлежности (по желанию)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 25 туристов
Добрый день, меня зовут Дмитрий. Я живу в Перми и хочу показать и рассказать вам о нашем крае такое, чего точно не отыщешь в путеводителях… Мои туры всегда адаптированы под читать дальше
клиента, минуя заученные и бесконечно повторяющиеся маршруты, я прикладываю историю к территории — и мы получаем живую и запоминающуюся картинку: вдохновляющую, заряжающую и искреннюю! В наших путешествиях вас ждёт множество легенд, секретных мест и историй. Готовы ли вы увидеть Пермский край по-новому?