Шудья-Пендыш — очень красивая гора, крутая и острая
На вершине расположены скалы-останцы 💃, напоминающие лапу росомахи. Поэтому по-другому её называют Вишерской Манарагой. Манарага — вершина на приполярном Урале, название которой произошло от ненецких слов «мана» и «раха» — «подобная медвежьей лапе». Шудья-Пендыш получила своё прозвище Вишерской Манараги именно из-за сходства гребней.
Высота Шудьи-Пендыш — 1050 метров над уровнем моря 🌊. Крутые склоны покрывает пихтово-еловый и кедровый лес 🌳. Поход на гору не сложный, дорога подходит почти к самому подъёму, а далее по хорошо натоптанной тропе осуществляется подъём, с горы ⛰️ открываются прекрасные виды на окрестности.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
+Что входит
Трансфер от города Красновишерск до начала маршрута
Услуги гида.
–Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 г. Пермь
Экскурсия проводится Ежедневно, время по согласованию
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.