Шудья-Пендыш — очень красивая гора, крутая и острая

На вершине расположены скалы-останцы 💃, напоминающие лапу росомахи. Поэтому по-другому её называют Вишерской Манарагой. Манарага — вершина на приполярном Урале, название которой произошло от ненецких слов «мана» и «раха» — «подобная медвежьей лапе». Шудья-Пендыш получила своё прозвище Вишерской Манараги именно из-за сходства гребней.

Высота Шудьи-Пендыш — 1050 метров над уровнем моря 🌊. Крутые склоны покрывает пихтово-еловый и кедровый лес 🌳. Поход на гору не сложный, дорога подходит почти к самому подъёму, а далее по хорошо натоптанной тропе осуществляется подъём, с горы ⛰️ открываются прекрасные виды на окрестности.

Важная информация: