Сергей Ч.
Сергей Ч. – Гид из Перми
«Счастливый», «удачливый» — так называли эту относительно невысокую гору проживающие здесь в XVII–XIX веках коми-язьвинцы.

Сложенный из нагромождения гранитных плит Пендыш, очень похож на красавицу приполярного Урала — Манарагу.

Многие поколения туристов и по сей день называют его «маленькой Манарагой».
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Экскурсия

7 000 ₽ за человека

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Гора Шудья-Пендыш
Гора Шудья-Пендыш

Что вы увидите

  • Живописные виды с горы Шудья-Пендыш
Шудья-Пендыш — очень красивая гора, крутая и острая
На вершине расположены скалы-останцы 💃, напоминающие лапу росомахи. Поэтому по-другому её называют Вишерской Манарагой. Манарага — вершина на приполярном Урале, название которой произошло от ненецких слов «мана» и «раха» — «подобная медвежьей лапе». Шудья-Пендыш получила своё прозвище Вишерской Манараги именно из-за сходства гребней.
Высота Шудьи-Пендыш — 1050 метров над уровнем моря 🌊. Крутые склоны покрывает пихтово-еловый и кедровый лес 🌳. Поход на гору не сложный, дорога подходит почти к самому подъёму, а далее по хорошо натоптанной тропе осуществляется подъём, с горы ⛰️ открываются прекрасные виды на окрестности.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
+Что входит
  • Трансфер от города Красновишерск до начала маршрута
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 г. Пермь
Гора Шудья-Пендыш
Гора Шудья-Пендыш

Экскурсия проводится Ежедневно, время по согласованию

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сергей Ч.
Сергей Ч.
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