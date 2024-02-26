Пройти по купеческому городу, прикоснуться к истокам освоения Урала и насладиться природой края
Но в программе есть и другие интересные места! Сам Кунгур — купеческий городок, где сохранилось немало старинной архитектуры. Скала Ермак, на которую мы поднимемся. И опциональная локация — Белогорский монастырь.
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Описание
Что вас ожидает
Кунгурская ледяная пещера — самая красивая пещера России, гордость Пермского края. Она абсолютно безопасна для посещения, а её гроты необычно освещены для осмотра. Здесь можно ощутить холод и великолепие векового льда, изумиться бездонности и чистоте подземного озера, а также услышать легенды и истории пещерного царства.
Кунгур — город с богатой историей, которая неразрывна связана с освоением Урала. Создание Сибирского тракта позволило местным купцам сколотить огромные капиталы. Наследие купеческого города сохранилось в центре Кунгура. Именно там пройдёт наша пешая прогулка, а с высоты колокольни Тихвинской церкви мы осмотрим окрестности города.
Камень Ермак — природный объект на берегу реки Сылва. Подъём на скалу доступен для всех категорий путешественников. Со смотровой на вершине (обратите внимание, зимой туда не подняться) вы полюбуетесь природой Урала и движением поездов по главной магистрали страны — Транссибу.
Возможен заезд в Белогорский мужской монастырь после Кунгура. Это самый крупный и красивый монастырь Пермского края. Он возвышается на горе высотой 450 метров. Здесь уральский лес просматривается на десятки километров.
Организационные детали
- Белогорский монастырь открыт для посещения до 19:00. Если вы хотите успеть в нём побывать, нужно рано выехать из Перми. Монастырь расположен в 50 км от трассы, общее время посещения — 3 часа с дорогой. Доплата составит 3000 руб.
- Важно! В Кунгурской пещере температура от +5 до -5 градусов. Обязательно одевайтесь тепло. Также можно будет взять куртку в аренду около пещеры за 200 рублей.
- Для подъёма на скалу Ермак желательна спортивная обувь с нескользящей подошвой. Подъём в зимнее время недоступен.
- Я заберу вас из удобного вам места и по окончании отвезу обратно
- Пообедать можно будет в кафе у пещеры. Либо берите перекус с собой.
Вход в Кунгурскую пещеру оплачивается отдельно
Обзорная экскурсия
- Взрослый — 1000 руб. с пн по пт, 1200 руб. с сб по вс и в праздничные дни
- Детский (5–14 лет) — 700 руб. с пн по пт, 900 руб. с сб по вс и в праздничные дни
- Бесплатно — дети до 5 лет
Обзорная экскурсия + лазерный фильм
- Взрослый — 1200 руб. с пн по пт, 1400 руб. с сб по вс и в праздничные дни
- Детский (5-14 лет) — 800 руб. с пн по пт, 1000 руб. с сб по вс и в праздничные дни
- Бесплатно — дети до 5 лет
В будни действуют скидки студентам и пенсионерам при наличии удостоверения.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.