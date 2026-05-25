Мы проедем через город Мотовилиха, по плотине Камской ГЭС и район Гайва до музея под открытым небом с памятниками деревянной архитектуры 17-20 веков. А затем прокатимся на теплоходе по Камскому водохранилищу. Вы узнаете о быте коренных народов, традициях деревянного зодчества и соляном промысле. Полюбуетесь речными просторами и пейзажами Прикамья.
Описание экскурсии
- Трансфер из Перми в Хохловку (1 час). Доедем до музея деревянного зодчества на живописном берегу Камского моря. По пути я расскажу историю Перми и мест, которые будем проезжать: Мотовилихи, Камской ГЭС и Гайвы.
- Экскурсия по музею (2 часа). Здесь собраны деревянные постройки со всего Пермского края: северные храмы, соляной завод, избы коми-пермяков и пр.
- Прогулка на теплоходе по Камскому водохранилищу (1 час).
- Возвращение в Пермь по противоположному берегу Камы через сосновый бор и Камский мост (1 час).
Организационные детали
- Билеты в музей и на теплоход оплачиваются отдельно: дети до 14 лет — 390 ₽, пенсионеры и дети 14-18 лет — 800 ₽, взрослые — 1000 ₽.
- Речная прогулка пройдёт на теплоходе «Юнга Камы», рассчитанном на 130 человек. На борту — две закрытых палубы со столиками и одна открытая. Есть санузел, кондиционер, кулер с водой, автоматы по продаже кофе и снеков. Судно оснащено спасательными жилетами, самонадувающимися плотами и соответствует нормам безопасности пассажирских перевозок. С собой нельзя брать домашних животных, также на борт запрещено приносить алкоголь.
- Бронирование экскурсии возможно при наличии мест на теплоходе: при оформлении заказа гид проверит наличие билетов, подтвердит заказ, если они есть, и поможет с покупкой. Из-за погоды речная прогулка может быть отменена.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Перми, по договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дина — ваш гид в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 1172 туристов
Провожу комфортные и познавательные экскурсии по Перми и Пермскому краю для любознательных гостей. Окончила Пермский университет по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Люблю кататься на горных лыжах, увлекаюсь краеведением и историей, поэтому с радостью поделюсь своими открытиями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
И
Забронировали экскурсию. по музею Хохловка с экскурсоводом Дина.
Все было отлично - встреча у дома, комфортабельный автомобиль.
Рассказ гида вне всяких похвал - структурированный, глубокие знания истории и современности, очень приятная в
Дина
Ответ организатора:
Ирина, спасибо за отзыв! Очень важно получить обратную связь по новой экскурсии.
Вы большие молодцы, что приехали в Пермь и взяли речную прогулку с музея Хохловки. Вам новых приятных путешествий и удачи!
