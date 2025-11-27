«Пермь-36» — мемориальный Музей истории политических репрессий в деревне Кучино.
Учреждение было создано в эпоху ГУЛАГа для особо опасных государственных преступников, которые отбывали срок по политическим мотивам. Вы узнаете, кем они были и в каких условиях содержались. А по пути к музею увидите достопримечательности Перми.
Описание экскурсии
Мы поедем по одной из основных магистралей Перми — Комсомольскому проспекту. По пути увидим и обсудим достопримечательности:
- памятник «Пермяк — Солёные уши»
- Октябрьскую площадь (бывший Сенной рынок)
- Дворец творчества «Муравейник»
- парк культуры и отдыха им. Горького (бывший Загородный сад)
- Дом учёных
- первый в Перми широкоформатный кинотеатр «Кристалл»
- Башню смерти
- заводской посёлок Тихий Компрос
- реку Чусовую
В дороге вы посмотрите фильм об освоении Урала и развитии Горнозаводской цивилизации, который длится 1,5 часа.
«Пермь-36»
- Гид музея проведёт для вас экскурсию, на которой вы узнаете, какие люди содержались в колонии и как был обустроен их быт
- Увидите барак 1946 года с деревянными нарами, тесные прогулочные дворики, ШИЗО, производственную зону, мастерские, кочегарку, пилораму, наблюдательные вышки и заградительные заборы с колючей проволокой
- Обратите внимание на берёзовую аллею, которая была посажена заключёнными в 1954 году
Тайминг: дорога в одну сторону занимает 2 часа, экскурсия по музею — 2,5 часа
Организационные детали
- Едем на комфортабельном авто Lifan X60, Hyundai Creta или Chevrolet Lacetti
- Дополнительно оплачивается билет в музей — 900 ₽ за чел.
- Экскурсии в музее проводятся по расписанию и предварительной записи, поэтому время выезда из Перми зависит от начала экскурсии в музее
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника «Пермяк - Солёные уши»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 327 туристов
Здравствуйте! Я родился в Перми и много лет работаю в туризме. Последнее время часто сталкиваюсь с отменами поездок от крупных туроператоров в связи с недобором группы. Именно с этой целью
