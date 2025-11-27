«Пермь-36» — мемориальный Музей истории политических репрессий в деревне Кучино. Учреждение было создано в эпоху ГУЛАГа для особо опасных государственных преступников, которые отбывали срок по политическим мотивам. Вы узнаете, кем они были и в каких условиях содержались. А по пути к музею увидите достопримечательности Перми.

Мы поедем по одной из основных магистралей Перми — Комсомольскому проспекту. По пути увидим и обсудим достопримечательности:

памятник «Пермяк — Солёные уши»

Октябрьскую площадь (бывший Сенной рынок)

Дворец творчества «Муравейник»

парк культуры и отдыха им. Горького (бывший Загородный сад)

Дом учёных

первый в Перми широкоформатный кинотеатр «Кристалл»

Башню смерти

заводской посёлок Тихий Компрос

реку Чусовую

В дороге вы посмотрите фильм об освоении Урала и развитии Горнозаводской цивилизации, который длится 1,5 часа.

«Пермь-36»

Гид музея проведёт для вас экскурсию, на которой вы узнаете, какие люди содержались в колонии и как был обустроен их быт

Увидите барак 1946 года с деревянными нарами, тесные прогулочные дворики, ШИЗО, производственную зону, мастерские, кочегарку, пилораму, наблюдательные вышки и заградительные заборы с колючей проволокой

Обратите внимание на берёзовую аллею, которая была посажена заключёнными в 1954 году

Тайминг: дорога в одну сторону занимает 2 часа, экскурсия по музею — 2,5 часа

Организационные детали