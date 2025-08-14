читать дальше

о Пермском крае, гражданской войне, о событиях, которые происходили в этой местности в разное время, ну и, конечно же влюбились в природную красоту - Урал нас покорил)

Все было очень хорошо спланировано с учетом наших пожеланий и хотелок, бонусом получили катание на лодке по Усьве. Так как сначала мы не были уверены, что сможем прогуляться по Каменному городу - могли просто не пройти из-за таяния снега, то Петр нам предложил лодку, чтобы посмотреть Усьвинские столбы с воды. А вышло вообще все замечательно - мы смогли и по Каменному городу прогуляться, и времени хватило, чтобы еще и на лодке покататься.

В общем время пролетело не заметно, положительных впечатлений к вечеру было море.

Ну а так как из Перми мы отправлялись дальше в путешествие по Уралу, то Петр нас сориентировал по дальнейшему маршруту - что, где посмотреть.

Спасибо ему огромное за экскурсию и такие знания)