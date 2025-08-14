Водная прогулка
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
Исследовать живописный север Пермского края и зарядиться энергией рек, гор и лесов
11 дек в 14:00
12 дек в 08:00
26 667 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
По следам Ермака и уральская Швейцария
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по следам Ермака, открывая живописные виды Чусовой и исторические тайны уральских заводов
18 дек в 06:30
19 дек в 06:30
19 800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Северный Урал - побывать в царстве тайги и камня
Индивидуальная экскурсия на Северный Урал - это шанс узнать о самородках, легендах и насладиться панорамными видами тайги
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
18 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По следам Ермака в Перми
Проехать дорогой казачьей экспедиции 16 века и узнать её интересные подробности
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
18 500 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлиса14 августа 2025Очень удачный маршрут. Гид - хороший рассказчик и комфортный водитель. Особенно рекомендую дополнительно прокатиться на лодке до Усьвинских столбов.
- ДДарт31 декабря 2024Очень интересная и познавательная экскурсия, которая даже местному жителю, который неплохо разбирается в истории, дает новую информацию. Петр, очень хорошо
- ВВиктория13 августа 2023Экскурсия нам очень понравилась. Пётр - отличный гид и организатор: во время всего путешествия было комфортно, познавательно и интересно. Красоты
- ААнастасия1 августа 2023Экскурсия понравилась. Природа супер. Организация хорошая, всё успели и никуда не бежали.
- ИИрина14 июля 2023Огромное спасибо Петру. Всё организовано на высшем уровне. Всё рассказал, показал красивейшие места, организовал питание. Он просто интересный собеседник. Захотелось приехать ещё.
- ВВиктория14 июня 2023Вырваться из большого города и очутиться на природе всегда хорошо, а попасть в сказку еще лучше. Такого не увидишь в
- ООльга11 мая 2023Выбор экскурсии и гида был сделан очень удачно: направление очень интересное и гид замечательный и как рассказчик, и как человек,
- ООльга6 января 2023Спасибо нашему экскурсоводу за замечательную сказку, и любовь к своему краю.
- ААлексей22 ноября 2022Всем однозначно советую эту экскурсию! Масса впечатлений, завораживающие виды, действительно царство тайги и камня, ни убавить ни прибавить! Стояли на
- ССофья16 августа 2022Отличная организация, очень интересная и позновательная поездка. Петру огромное спасибо! Всем рекомендую!
- ЕЕлена25 июня 2022Удивительная экскурсия с замечательным гидом! Пётр показал нам красоту Урала с его уникальными Усьвинскими столбами и Каменным городом. Рассказал множество
- ННина18 мая 2022Прекрасная экскурсия с очень хорошим, знающим и любящим свой край гидом Петром. Благодаря ему узнали много новых и интересных фактов
- ТТатьяна31 марта 2022Петр - отличный гид и прекрасный человек! Великолепно знает историю и географию края, эрудирован, легко и увлекательно ведёт экскурсию. Благодаря
- ССветлана11 марта 2022Благодарим Петра за отличную и очень интересную экскурсию. Узнали много новых фактов о Пермском крае и влюбились в природную красоту. Это была одна из лучших экскурсий, на которой мы бывали.
- NNATALIA17 февраля 2022Петр замечательный гид, который открыл для нас удивительно красивую природу пермского края и рассказал о его богатой истории. Красота зимнего Урала нас поразила и мы планируем вернуться снова летом.
- ННаталия24 января 2022Все очень хорошо было спланировано с учетом наших пожеланий, очень понравилось
- ССветлана15 ноября 2021Живем в Перми, но совсем не знаем истории, поэтому Петру удалось погрузить нас с первых минут экскурсии, очень приятный тембр
- ИИван8 ноября 2021Отличная экскурсия и гид. По совету Петра дополнили каменный город ещё и усьвинскими столбами с прогулкой на аэролодке. .
- ССергей11 сентября 2021Отличный маршрут, чтобы посмотреть природу, а за небольшую доплату ещё и прокатиться на лодке и увидеть красоту с воды!
- ММария7 сентября 2021Съездили с Петром на 2 экскурсии: Кунгурская пещера – ледяное подземное царство и Северный Урал — побывать в царстве тайги
