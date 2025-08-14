Мои заказы

Этнографический парк – экскурсии в Перми

Найдено 4 экскурсии в категории «Этнографический парк» в Перми, цены от 18 500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
На машине
На снегоходах
13 часов
52 отзыва
Водная прогулка
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
Исследовать живописный север Пермского края и зарядиться энергией рек, гор и лесов
11 дек в 14:00
12 дек в 08:00
26 667 ₽ за всё до 4 чел.
Пройти по следам Ермака и открыть уральскую Швейцарию
На снегоходах
На лодке
На поезде
13 часов
3 отзыва
Водная прогулка
По следам Ермака и уральская Швейцария
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по следам Ермака, открывая живописные виды Чусовой и исторические тайны уральских заводов
18 дек в 06:30
19 дек в 06:30
19 800 ₽ за всё до 3 чел.
Северный Урал - побывать в царстве тайги и камня
На машине
12 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Северный Урал - побывать в царстве тайги и камня
Индивидуальная экскурсия на Северный Урал - это шанс узнать о самородках, легендах и насладиться панорамными видами тайги
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
18 500 ₽ за всё до 3 чел.
По следам Ермака в Перми
На машине
6.5 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
По следам Ермака в Перми
Проехать дорогой казачьей экспедиции 16 века и узнать её интересные подробности
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
18 500 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алиса
    14 августа 2025
    Северный Урал - побывать в царстве тайги и камня
    Очень удачный маршрут. Гид - хороший рассказчик и комфортный водитель. Особенно рекомендую дополнительно прокатиться на лодке до Усьвинских столбов.
  • Д
    Дарт
    31 декабря 2024
    По следам Ермака в Перми
    Очень интересная и познавательная экскурсия, которая даже местному жителю, который неплохо разбирается в истории, дает новую информацию. Петр, очень хорошо
    читать дальше

    держит баланс между подтвержденными фактами и легендами, указывая на моменты, которые могут быть мифом. Отдельное спасибо за то, что нет выводов о роли Ермака как исторической личности и его оценке - каждый может сделать выводы сам.

  • В
    Виктория
    13 августа 2023
    Северный Урал - побывать в царстве тайги и камня
    Экскурсия нам очень понравилась. Пётр - отличный гид и организатор: во время всего путешествия было комфортно, познавательно и интересно. Красоты
    читать дальше

    Северного Урала потрясли, собираемся вернуться и посмотреть ещё. Прислушались к совету Петра и заказали моторную лодку по реке Усьва - очень рекомендуем! Также по рекомендации Петра, по пути домой, сами заехали в село Дебёсы, чтобы посетить музей Сибирского тракта - супер!

  • А
    Анастасия
    1 августа 2023
    Северный Урал - побывать в царстве тайги и камня
    Экскурсия понравилась. Природа супер. Организация хорошая, всё успели и никуда не бежали.
  • И
    Ирина
    14 июля 2023
    Северный Урал - побывать в царстве тайги и камня
    Огромное спасибо Петру. Всё организовано на высшем уровне. Всё рассказал, показал красивейшие места, организовал питание. Он просто интересный собеседник. Захотелось приехать ещё.
  • В
    Виктория
    14 июня 2023
    Северный Урал - побывать в царстве тайги и камня
    Вырваться из большого города и очутиться на природе всегда хорошо, а попасть в сказку еще лучше. Такого не увидишь в
    читать дальше

    подмосковном лесу. Каменный город обязателен для посещения с детьми, это удивительное место. На усьвинские столбы мы посмотрели с реки, подъехали на лодке с мотором, двойное удовольствие. И даже успели в этнопарк. Впечатлений море. Петр отличный гид, мы обязательно вернемся и досмотрим с ним то, что не успели. Побываем в Кунгурских пещерах.
    Поездка заняла весь день, на обратном пути моя десятилетняя дочь спала в машине.

  • О
    Ольга
    11 мая 2023
    По следам Ермака в Перми
    Выбор экскурсии и гида был сделан очень удачно: направление очень интересное и гид замечательный и как рассказчик, и как человек,
    читать дальше

    и как водитель!
    Гид Петр совсем ненавязчиво рассказал о развитии края, о казаках и Ермаке, показал женскую Казанскую Трифонову пустынь и отвез в интереснейший этнографический парк с энтузиастами-организаторами и сотрудниками, завез пообедать в отличное кафе по дороге.
    День прошел замечательно и познавательно, спасибо за это Петру.
    PS Жаль, что можно выложить в отзыве так мало фотографий

  • О
    Ольга
    6 января 2023
    Северный Урал - побывать в царстве тайги и камня
    Спасибо нашему экскурсоводу за замечательную сказку, и любовь к своему краю.
  • А
    Алексей
    22 ноября 2022
    Северный Урал - побывать в царстве тайги и камня
    Всем однозначно советую эту экскурсию! Масса впечатлений, завораживающие виды, действительно царство тайги и камня, ни убавить ни прибавить! Стояли на
    читать дальше

    краю пропасти и любовались Северным Уралом, морем тайги! Всё было организовано на высшем уровне, Пётр и лодку на воздушной подушке нам организовал, и чайком подогрел в нужную минуту, и пообедали по дороге, короче, всё как надо! Обязательно вернёмся ещё летом с детьми!!!

  • С
    Софья
    16 августа 2022
    Северный Урал - побывать в царстве тайги и камня
    Отличная организация, очень интересная и позновательная поездка. Петру огромное спасибо! Всем рекомендую!
  • Е
    Елена
    25 июня 2022
    Северный Урал - побывать в царстве тайги и камня
    Удивительная экскурсия с замечательным гидом! Пётр показал нам красоту Урала с его уникальными Усьвинскими столбами и Каменным городом. Рассказал множество
    читать дальше

    интересных исторических фактов. Пётр - эрудированный, тактичный, начитанный, знающий и любящий своё дело человек. После такой экскурсии хочется ещё раз приехать в Пермский край за новыми впечатлениями. Большое СПАСИБО!

  • Н
    Нина
    18 мая 2022
    Северный Урал - побывать в царстве тайги и камня
    Прекрасная экскурсия с очень хорошим, знающим и любящим свой край гидом Петром. Благодаря ему узнали много новых и интересных фактов
    читать дальше

    о Пермском крае, гражданской войне, о событиях, которые происходили в этой местности в разное время, ну и, конечно же влюбились в природную красоту - Урал нас покорил)
    Все было очень хорошо спланировано с учетом наших пожеланий и хотелок, бонусом получили катание на лодке по Усьве. Так как сначала мы не были уверены, что сможем прогуляться по Каменному городу - могли просто не пройти из-за таяния снега, то Петр нам предложил лодку, чтобы посмотреть Усьвинские столбы с воды. А вышло вообще все замечательно - мы смогли и по Каменному городу прогуляться, и времени хватило, чтобы еще и на лодке покататься.
    В общем время пролетело не заметно, положительных впечатлений к вечеру было море.
    Ну а так как из Перми мы отправлялись дальше в путешествие по Уралу, то Петр нас сориентировал по дальнейшему маршруту - что, где посмотреть.
    Спасибо ему огромное за экскурсию и такие знания)

  • Т
    Татьяна
    31 марта 2022
    Северный Урал - побывать в царстве тайги и камня
    Петр - отличный гид и прекрасный человек! Великолепно знает историю и географию края, эрудирован, легко и увлекательно ведёт экскурсию. Благодаря
    читать дальше

    Петру мы побывали в удивительном монастыре Казанская Свято-Трифонова женская пустынь, где нам позволили заглянуть в скит, оказали теплый приём и накормили вкуснейшим обедом!
    Петр тактичен, внимателен ко всем потребностям и пожеланиям экскурсантов. Изначально планировали один маршрут, но погодные условия позволили его скорректировать и добавить поезку на снегоходах. Наша "экипировка" была не совсем подходящая. Пётр позаботился и об этом, обеспечил тёплой одеждой, горячим чаем с пирожками и заботой во время экскурсии! А вечером прислал целый фильм о нашей поездке в горы! Получили море позитивных эмоций и неизгладимые впечатления от красот Урала! Петр, ещё раз большое Вам спасибо!
    Татьяна, Андрей и Максим

  • С
    Светлана
    11 марта 2022
    Северный Урал - побывать в царстве тайги и камня
    Благодарим Петра за отличную и очень интересную экскурсию. Узнали много новых фактов о Пермском крае и влюбились в природную красоту. Это была одна из лучших экскурсий, на которой мы бывали.
  • N
    NATALIA
    17 февраля 2022
    Северный Урал - побывать в царстве тайги и камня
    Петр замечательный гид, который открыл для нас удивительно красивую природу пермского края и рассказал о его богатой истории. Красота зимнего Урала нас поразила и мы планируем вернуться снова летом.
  • Н
    Наталия
    24 января 2022
    Северный Урал - побывать в царстве тайги и камня
    Все очень хорошо было спланировано с учетом наших пожеланий, очень понравилось
  • С
    Светлана
    15 ноября 2021
    По следам Ермака в Перми
    Живем в Перми, но совсем не знаем истории, поэтому Петру удалось погрузить нас с первых минут экскурсии, очень приятный тембр
    читать дальше

    голоса, интересная информация, очень разносторонен.
    В храмах окунулись в таинство, даже погода замирала когда мы были там.
    Этнопарк Чусового- гордость этого города, приятно что так чтут память своих земляков.
    Однозначно вся экскурсия на отлично.
    Мечтаем встретиться с Петром на новых экскурсиях.

  • И
    Иван
    8 ноября 2021
    Северный Урал - побывать в царстве тайги и камня
    Отличная экскурсия и гид. По совету Петра дополнили каменный город ещё и усьвинскими столбами с прогулкой на аэролодке. .
  • С
    Сергей
    11 сентября 2021
    Северный Урал - побывать в царстве тайги и камня
    Отличный маршрут, чтобы посмотреть природу, а за небольшую доплату ещё и прокатиться на лодке и увидеть красоту с воды!
  • М
    Мария
    7 сентября 2021
    Северный Урал - побывать в царстве тайги и камня
    Съездили с Петром на 2 экскурсии: Кунгурская пещера – ледяное подземное царство и Северный Урал — побывать в царстве тайги
    читать дальше

    и камня. Пётр интересный экскурсовод и просто приятный в общении человек, спокойный и деликатный; оперативно подстраивается под запросы и интересы гостей с учётом их физических возможностей и погодных условий. Первый раз были в Перми, и уже захотелось приехать ещё!

