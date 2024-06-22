1 чел.
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Индивидуальная
4 часа
Историческое путешествие по улицам Перми: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу старинной Перми, исследуйте исторические уголки и узнайте уникальные истории
Начало: В сквере В.Н. Татищева у памятника В.Н. Татищеву
«Вы погуляете по широкому тенистому бульвару «тихого Компроса», заглянете в центральный городской парк Горького, сквер Решетникова и Театральный»
28 июня в 19:00
29 июня в 19:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
По следам Ермака
Проехать по маршруту казачьей экспедиции 16 века и узнать её интересные подробности
Завтра в 08:00
28 июня в 08:00
15 300₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Неизведанный Пермский край: путешествие на крайний запад региона
Проехать по местам Гражданской войны, посетить Парк Пермского периода и деревню старообрядцев
Начало: В районе гостиницы «Урал»
28 июня в 08:00
6 июля в 08:00
16 400₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлевтина22 июня 2024Андрей- замечательный экскурсовод с обширным объемом информации влюбленный в свой город. Остались очень довольны экскурсией. Андрея рекомендуем.
- ААлександр13 июня 2024Интересная и позновательная экскурсия по Перми. 4 часа прошли незаметно, не устали. Информации, конечно, слишком много и многое забудется, но
- ТТатьяна1 июня 2024Замечательная, очень насыщенная экскурсия, получила много интересных сведений о Перми на разных этапах её истории.
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Парки»
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