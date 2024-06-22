читать дальше общее впечатление и самое главное запомнится. Андрей очень увлеченный, эрудированный человек и хороший рассказчик. Плюс дал дополнительно кучу ссылок на материалы по Перми. Спасибо!

Интересная и позновательная экскурсия по Перми. 4 часа прошли незаметно, не устали. Информации, конечно, слишком много и многое забудется, но