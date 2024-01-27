В 08:00 отправимся в посёлок Усьва. По пути заедем на завтрак в кафе (оплачивается дополнительно). По прибытии начнём поход: доберёмся до Усьвинских столбов — огромного каменного массива. Прогуляемся до Столбового грота, где во времена палеолита находилась стоянка первобытных людей. Полюбуемся скалой Чёртов Палец высотой 70 метров.

Здешние пейзажи привлекают не только путешественников, но и кинематографистов: мы покажем, где снимали фильмы «Географ глобус пропил» и «Время первых». Пройти предстоит около 5 км в одну сторону.

Перекусим бутербродами и шоколадом на свежем воздухе, а затем поедем в эко-глэмпинг «Территория». Приготовим ужин вместе, усядемся у костра и уютно проведём вечер за разговорами под звёздами. А ещё вы сможете попариться в баньке за доплату.