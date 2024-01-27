Прогулка к Усьвинским Столбам и Каменному городу с проживанием в эко-глэмпинге
Индивидуальный тур в Перми

Посидеть у костра под звёздами и увидеть места съёмок фильма «Географ глобус пропил»

Приглашаем уютно провести выходные в местах силы Пермского края: будем гулять по запорошенному снегом лесу и любоваться инопланетным скальным массивом — высокими Усьвинскими столбами. Вечер проведём у костра, расслабляясь после активного дня.

Покажем места, где снимались фильмы «Географ глобус пропил» и «Время первых», и рассмотрим грот, где находилась стоянка древних людей.

А ещё погуляем по Каменному городу с причудливыми скалами и узкими улочками и даже настоящей Площадью.
Прогулка к Усьвинским Столбам и Каменному городу с проживанием в эко-глэмпинге
Прогулка к Усьвинским Столбам и Каменному городу с проживанием в эко-глэмпинге
Прогулка к Усьвинским Столбам и Каменному городу с проживанием в эко-глэмпинге
Прогулка к Усьвинским Столбам и Каменному городу с проживанием в эко-глэмпинге
Прогулка к Усьвинским Столбам и Каменному городу с проживанием в эко-глэмпинге
Прогулка к Усьвинским Столбам и Каменному городу с проживанием в эко-глэмпинге
Прогулка к Усьвинским Столбам и Каменному городу с проживанием в эко-глэмпинге
Ближайшие даты:
27
янв
24
фев
8
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможны изменения графика движения по маршруту в зависимости от запроса группы и погодных условий.

Программа тура по дням

1 день

Усьвинские столбы

В 08:00 отправимся в посёлок Усьва. По пути заедем на завтрак в кафе (оплачивается дополнительно). По прибытии начнём поход: доберёмся до Усьвинских столбов — огромного каменного массива. Прогуляемся до Столбового грота, где во времена палеолита находилась стоянка первобытных людей. Полюбуемся скалой Чёртов Палец высотой 70 метров.

Здешние пейзажи привлекают не только путешественников, но и кинематографистов: мы покажем, где снимали фильмы «Географ глобус пропил» и «Время первых». Пройти предстоит около 5 км в одну сторону.

Перекусим бутербродами и шоколадом на свежем воздухе, а затем поедем в эко-глэмпинг «Территория». Приготовим ужин вместе, усядемся у костра и уютно проведём вечер за разговорами под звёздами. А ещё вы сможете попариться в баньке за доплату.

Усьвинские столбыУсьвинские столбыУсьвинские столбы
2 день

Каменный город

Встанем в 08:00, позавтракаем и в 11:00 поедем в Каменный город. Вы окажетесь в удивительном месте, где скалы-останцы причудливой формы напоминают дома и узкие улочки. Каждый валун здесь имеет собственное имя (Черепаха, Пернатый Стриж), а трещины в скалах получили названия улиц. Даже собственная Площадь в «городе» имеется!

Проведём экскурсию, пройти предстоит 3 км в обе стороны. В 15:00 поедем назад. В кафе по дороге пообедаем (за доплату), а в 19:00 прибудем в Пермь.

Каменный городКаменный городКаменный городКаменный город

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 08:00
Завершение: Пермь, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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