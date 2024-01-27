Посидеть у костра под звёздами и увидеть места съёмок фильма «Географ глобус пропил»
Покажем места, где снимались фильмы «Географ глобус пропил» и «Время первых», и рассмотрим грот, где находилась стоянка древних людей.
А ещё погуляем по Каменному городу с причудливыми скалами и узкими улочками и даже настоящей Площадью.
янв
фев
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6 300 ₽
Описание
Организационные детали
Возможны изменения графика движения по маршруту в зависимости от запроса группы и погодных условий.
Программа тура по дням
Усьвинские столбы
В 08:00 отправимся в посёлок Усьва. По пути заедем на завтрак в кафе (оплачивается дополнительно). По прибытии начнём поход: доберёмся до Усьвинских столбов — огромного каменного массива. Прогуляемся до Столбового грота, где во времена палеолита находилась стоянка первобытных людей. Полюбуемся скалой Чёртов Палец высотой 70 метров.
Здешние пейзажи привлекают не только путешественников, но и кинематографистов: мы покажем, где снимали фильмы «Географ глобус пропил» и «Время первых». Пройти предстоит около 5 км в одну сторону.
Перекусим бутербродами и шоколадом на свежем воздухе, а затем поедем в эко-глэмпинг «Территория». Приготовим ужин вместе, усядемся у костра и уютно проведём вечер за разговорами под звёздами. А ещё вы сможете попариться в баньке за доплату.
Каменный город
Встанем в 08:00, позавтракаем и в 11:00 поедем в Каменный город. Вы окажетесь в удивительном месте, где скалы-останцы причудливой формы напоминают дома и узкие улочки. Каждый валун здесь имеет собственное имя (Черепаха, Пернатый Стриж), а трещины в скалах получили названия улиц. Даже собственная Площадь в «городе» имеется!
Проведём экскурсию, пройти предстоит 3 км в обе стороны. В 15:00 поедем назад. В кафе по дороге пообедаем (за доплату), а в 19:00 прибудем в Пермь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 08:00Завершение: Пермь, 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.