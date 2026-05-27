Вы отправитесь в места, куда нечасто доезжают путешественники — к скалам, которые будто выросли из глубины веков.
Здесь нет суеты, зато есть панорамные виды, мощные утёсы, водопады, запах мха и хвои, и ощущение, что вы оказались в другом времени. Это не просто прогулка — это возможность отключиться от всего лишнего. Поверьте, увидеть Урал таким удаётся не каждому!
Описание экскурсии
*Прогулка на моторной лодке с восхождением на Стрельный камень.
- Стрельный камень — жемчужина Усьвинской долины, его высота — около 100 метров. Здесь часто останавливаются, чтобы вдохнуть свежий воздух и замереть в тишине, глядя на бескрайний лес.
- Камень Навислый — один из самых эффектных утёсов в долине Усьвы. Скалистая громада буквально нависает над рекой, отсюда и название
- Большое и Малое Бревно — два каменных массива, которые напоминают гигантские лежащие деревья
- Омутной камень — глухая и труднодоступная скала. Высокая серая стена резко поднимается над тёмной гладью реки. Здесь царит особая тишина и почти мистическая атмосфера
- Девичьи слёзы — небольшой, но очень атмосферный водопад вблизи Усьвы. Вода тонкими струйками стекает по скале, словно та действительно плачет
Примерный тайминг
7:00 — выезд из Перми
10:00 — прибытие в посёлок Усьва
10:00-13:00 — прогулка на моторной лодке по реке Усьва с восхождением на камень Стрельный
13:00-14:00 — посещение визит-центра «Порт-Усьва», по желанию обед в кафе, покупка сувениров, прогулка до подвесного моста
14:00 — отправление в Пермь
17:00 — возвращение в город
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Skoda Octavia
- Минимальный возраст детей — от 10 лет, так как в машине нет детского кресла
- Дополнительно оплачивается туристический сбор для входа в парк
«Пермский» — 150 ₽ с чел.
- Для перекуса в придорожном кафе возьмите с собой наличные
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 56 туристов
Живу в Перми с рождения, со школьных лет интересуюсь литературой, географией и историей, в частности, Пермского края. Всю жизнь увлекаюсь активными видами туризма, люблю путешествовать, бывать в различных местах России
