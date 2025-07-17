на фактах и преимуществах туров:

- Гид и водитель два разных человека, а это значит, что водитель не будет отвлекаться от дороги, кроме того машина вас встретит именно в той точке куда вы выйдете - нет необходимости возвращаться тем же маршрутом, а значит можно увидеть больше

- Катя профессиональный спортсмен-альпинист: ее знания очень важный момент для похода с неподготовленным человеком (вроде меня) - и привал сделает, и из снега вытащит, и расскажет как правильно проходить заледенелые спуски. Своих не бросает!

- кроме услуг гида, вы получаете услуги фотосъемки, кроме того в течение всего тура у гида с собой буклет, где собраны интересные фотографии по тематике маршрута. Очень круто было сравнивать открывающиеся виды с кадрами из фильма "Зов Пармы", а разрушенные ныне храмы с фотографиями конца 19 века

- Катя легко идет на пересобирание маршрута и подстраивается под желания клиента

- все билеты в музеи и прогулки на снегоходах уже заранее бронируются без вашего участия - это настоящий тур под ключ (исключение - питание в столовых и ресторане - тут уж все зависит от вашего кошелька)

- оплата идет с выдачей чека, а не переводом ноунейму - мне, например как честному человеку, приятно что меня обслуживает легальная компания, которая официально зарегистрирована и платит налоги

- по окончании тура вас ждет милый презент от компании



Да, туры с Пармагидом сложно назвать бюджетными, но вы получаете по-настоящему ВИП-отдых, адаптированный именно под вас.