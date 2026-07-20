Вас ждёт не просто прогулка по Каме, а настоящее знакомство с душой Перми и её богатой историей. С палубы электрокатамарана город откроется с необычного ракурса. Вы насладитесь его видами, тишиной и комфортом. А также узнаете, как формировался облик Перми на протяжении веков и как развивалось судоходство на одной из крупнейших рек России.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Можно с детьми

Описание экскурсии

Круговая прогулка по Каме, мосты и живописные виды города с воды.

Двухпалубный электрокатамаран класса «премиум». При движении он не создаёт шума и вибраций, а также не производит выбросов углекислого газа, сохраняя баланс речной экосистемы.

Рассказ гида. Вы узнаете, как развивалась Пермь и какой вклад она внесла в развитие российской промышленности, науки и искусства.

Организационные детали

Важно! Приходите на посадку заблаговременно. Желательно быть за 20 минут до отправления