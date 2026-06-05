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М Милана Остались только хорошие впечатления. Обслуживание супер, все на уровне. Катались на нескольких теплоходах, каждая поездка запомнилась. Экскурсии действительно увлекательные. Совсем не пожалел, советую всем! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Егор Очень доволен тем, как все было устроено! Организация на высоком уровне, чувствовалась забота и внимание ко всему. Отличный подход к путешествию, спасибо за такой опыт! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

К Константин Огромное спасибо всей команде за ваш труд и отличную координацию. Видно, что вы настоящие специалисты своего дела! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Мы несколько раз отправлялись в плавание с ними, и каждый раз все было продуманно до мелочей. Очень захватывающе и увлекательно. Обслуживание и еда на уровне, никаких нареканий. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Очень понравилась эта компания, выбор круизов большой и разные на любой вкус, сами корабли хорошие и комфортабельные. Персонал настоящие профи, всё понятно и по делу. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет