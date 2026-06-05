Пермь невозможно представить без Камы — именно река во многом определила историю и облик города.
Во время прогулки на теплоходе вы увидите знаковые места с нового ракурса, полюбуетесь набережной, мостами и панорамами Перми. А ещё насытитесь свежим речным воздухом и просто приятно проведёте время.
Во время прогулки на теплоходе вы увидите знаковые места с нового ракурса, полюбуетесь набережной, мостами и панорамами Перми. А ещё насытитесь свежим речным воздухом и просто приятно проведёте время.
Описание экскурсии
С борта теплохода вы увидите:
- реконструированную набережную
- здание новой региональной галереи
- самые высокие флагштоки Перми
- Коммунальный мост
- пермский краеведческий музей (бывший дом купца Мешкова)
- здание Камского речного пароходства
- железнодорожный мост
- грузовой порт и многое другое
Организационные детали
Важно! Приходите на посадку заблаговременно. Желательно быть за 20 минут до отправления
- Прогулка пройдёт на двухпалубном теплоходе класса стандарт. Имеются спасательные средства, кондиционеры, музыкальная аппаратура, туалеты
- Перед отправлением проводим инструктаж по технике безопасности
- В случае непогоды возможен перенос или отмена прогулки
в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 и 21:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|500 ₽
|Детский 6-12 лет
|400 ₽
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 и 21:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ВодоходЪ — Организатор в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 531 туриста
Мы крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России. Организуем круизы с посещением самых интересных городов и уголков страны, а также путешествия в труднодоступные регионы: круизы по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Остались только хорошие впечатления. Обслуживание супер, все на уровне. Катались на нескольких теплоходах, каждая поездка запомнилась. Экскурсии действительно увлекательные. Совсем не пожалел, советую всем!
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Е
Очень доволен тем, как все было устроено! Организация на высоком уровне, чувствовалась забота и внимание ко всему. Отличный подход к путешествию, спасибо за такой опыт!
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К
Огромное спасибо всей команде за ваш труд и отличную координацию. Видно, что вы настоящие специалисты своего дела!
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Т
Мы несколько раз отправлялись в плавание с ними, и каждый раз все было продуманно до мелочей. Очень захватывающе и увлекательно. Обслуживание и еда на уровне, никаких нареканий.
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Н
Очень понравилась эта компания, выбор круизов большой и разные на любой вкус, сами корабли хорошие и комфортабельные. Персонал настоящие профи, всё понятно и по делу.
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М
Обслуживание было на высшем уровне, персонал очень вежливый и внимательный. Прогулка оставила только приятные впечатления.
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